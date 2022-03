Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Desvalijan y sustraen 24 respiradores artificiales del nuevo hospital del IMSS, en Tapachula

*En el más completo sigilo se los llevan a la ciudad de México, para atender pacientes del coronavirus

Lamentable y atroz que en pleno pico de la epidemia del covid 19 en Chiapas, el caso de los 24 ventiladores que se llevaron desde el hospital nuevo del IMSS de Tapachula hacia la ciudad de México, donde fueron sustraídos, subidos a un camión blanco para trasladarlos al Aeropuerto local, posteriormente lo treparon en un avión con rumbo a la ciudad de México. Una decisión inhumana, brutal, que muestra que los chiapanecos seguimos siendo “mexicanos de segunda” con tercera o cuarta transformación, porque ocurre justamente cuando la epidemia del coronavirus se encuentra en su máxima expresión y donde el aumento de contagios en Chiapas esta imparable.

Lo cruel es que no solamente se están llevando a los enfermos locales de covid 19 a ese hospital nuevo, sino que está recibiendo a todos los enfermos del virus de los municipios de la costa y sierra, luego entonces hay que sumarlos y añadirlos los enfermos que lleva Tapachula con los demás municipios implantados.

Las autoridades del IMSS, sabían que venía lo difícil para los chiapanecos que imprevistamente el grueso número de contagios se agudizó justamente en los últimos días en las principales ciudades de la entidad, donde Tapachula fue transformada en una bodega de almacenamiento de enfermos virulentos provenientes de varios municipios de la Costa y Sierra, y a pesar de todo este escenario, lo desvalijan, despojan y sustraen 24 respiradores artificiales –ventiladores- que suministran vida a los enfermos del covid 19. Un hospital general de la zona número 1 del IMSS de Tapachula, que sería inaugurado el 2 de marzo de este año, según anunció el director del IMSS, Zoè Robledo, y ya fue desvalijado en sus aparatos e insumos que hoy significan salvar vidas. No es cualquier cosa.

Un hospital nuevo del IMSS, que tardó dos sexenios las promesas de construcción (Fox-Calderón y Peña- que fue concluido, que se prometió inaugurar, y ya sufre su baja de 24 respiradores artificiales, (eso se llama robo) porque se trata de un hospital moderno de 180 camas con todas sus instalaciones funcionales. Una postal preocupante que ilustra el siempre abandono e incuria en que nos tiene el gobierno federal en obras de beneficio social, y donde hasta ahora a Chiapas se le ha ninguneado con su desarrollo industrial, porque también fue borrado del mapa la Zona Económica Especial que daría vida a esta puerta del país, y lo único que nos ofertaron fue un programa federal denominado “sembremos vida”, que en nada nos beneficia, por el contrario, estamos otorgando las buenas tierras de Chiapas para producir naturaleza y llevarlas a sembrar a otros lugares de México, y el dinero al menos en Tapachula, son los extranjeros los que trabajan en el programa federal. Los nuevos tapiscadores de árboles de la 4T.

La historia de la crueldad e injusticia humana….

El domingo 17 de mayo, un periódico local de Tapachula, señala en su cabeza principal lo siguiente: “Quitan ventiladores a la nueva clínica del IMSS”. En el subtítulo se lee: Personal médico opera con solo 13 respiradores y ya están ocupados. En el cuerpo de la nota se puede apreciar que la situación es grave en el nuevo hospital del IMSS, por el número de pacientes que están llegando de los municipios, y a eso se le agrega el despojo de 24 respiradores artificiales, la situación adquiere una acción de crueldad y barbarie humana en contra de los ciudadanos de esta frontera sureña mexicana, al preferir llevarse aparatos médicos para salvar vidas a otros lugares del país, y sobre todo aparatos nuevos porque se trata de un hospital nuevo que iba a ser inaugurado, y ya no se hizo.

El mismo domingo 17 otro periódico también regional de la zona, su nota lo titula: “Se Llevan de Tapachula 24 Ventiladores que Servirían Para Atender Covid-19”. Y explica la historia del pillaje y despojo del IMSS nacional. Aquí parte de la información: “Un avión de la Policía Federal Mexicana habría arribado a la ciudad en las últimas horas para llevarse al menos 24 ventiladores de los que sirven para permitir sobrevivir a los infectados por el Covi-19. Algunas personas que estaban en esos momentos en el Aeropuerto Internacional de Tapachula comentaron que llegó hasta la pista de aterrizaje un camión blanco, tipo tortón, de alrededor de 14 toneladas, propiedad de una empresa federal. Entre esa unidad y la aeronave fue colocada una trampa de transportación móvil, de alrededor de cuatro metros de largo y uno de ancho, en la que había varios operadores. Apoyados con montacargas, el personal subía con sumo cuidado la pesada carga, en ambos lados de la nave”, y remata la nota:

De confirmarse esos hechos, la Frontera Sur del país habría quedado desprotegida para la atención de los pacientes que resulten positivos. Es decir, se estaría llegando a la máxima capacidad hospitalaria con ventiladores y, por lo mismo, la posibilidad de vida de los que requieren de los respiradores, estaría fatalmente reducida a cero” hasta ahí parte de la nota.

Reprochan Sectores Productivos que se Llevaran Los Ventiladores

Evidentemente que la noticia también se propago por toda la ciudad y su frontera sur, en los noticieros locales y las redes sociales que pedían y exigían explicaciones por parte del IMSS nacional y del mismo Presidente de México, López Obrador, a quien le reprochaban la desaparición de la Zona Económica Especial y que hasta ahora no se le ha visto un proyecto federal sustentable en importancia para el desarrollo de Chiapas,

La presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), María Eugenia Moreno Mendoza, en las regiones Costa, Sierra y Frontera Sur, lamentó los hechos, asegurando que “como cámara empresarios y ciudadanos estamos muy preocupados por ese tema, ya que hemos visto que la enfermedad ha ido avanzando y el hecho de que se hayan llevado los ventiladores es un atropello a los Tapachultecos. Así también, que están enterados que los hospitales en la región no tienen los insumos suficientes para atender a los pacientes infectados con esa enfermedad y que por eso no hay justificación para que se llevaran los respiradores mecánicos, “sobre todo ahora, cuando la pandemia va al alza”.

Exigió la titular de Canacintra, que los representantes populares chiapanecos, tanto federales como estatales, deben de tener un poco de vergüenza y dar la cara con la sociedad, para explicar lo ocurrido y los motivos que tuvieron para permitirlo.

Por su parte, José Antonio Toriello Elorza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Costa-Soconusco, indicó que el sector empresarial y el resto de la sociedad están muy preocupados porque el número de contagiados en nuestra entidad va en aumento. “Y ahora vemos que se llevan los 24 respiradores desde el IMSS de Tapachula hacia la Ciudad de México, Y dejó en claro que “si no nos dan, que tampoco nos quiten” y agregó que la preocupación se hace más grande porque “a la Frontera Sur no se le está tomando en cuenta y que seamos siempre los últimos. Que no haya inversión pública y que ahorita, que tenemos el problema sanitario, nos quiten los ventiladores”.