#HASHTAG DE LA SEMANA

#DETENIDO Y ENCERRADO EX SUBSECRETARIO DE GOBERNANZA. Como resultado de denuncias procedentes de los Ayuntamientos de Pichucalco y Reforma, Giovanni Alexander Campos Amaya, ex subsecretario de servicios y de gobernanza pública, de la secretaría general de gobierno, se dice gente muy cercana al secretario de gobierno, fue detenido y encerrado en El Amate, junto con cuatro de sus cómplices. Se considera que las extorsiones, llegaron a sumar más de 20 millones de pesos. En las primeras indagatorias y declaraciones, por los presuntos delitos de tráfico de influencia y Uso ilícito de Atribuciones salieron a relucir los nombres de Joaquín Gutiérrez Villanueva, Ernesto Gutiérrez Borges, hermano e hijo respectivamente del Mr. Tractor Ernesto Gutiérrez, así como el de Nemesio Ponce (de tristes recuerdos de la época del ratón de Orlando), que como hampones ejercían presión sobre los Ayuntamientos, así como para el desalojo de predios. Invadidos. Por lo pronto, Giovanni Alexander, Lorena, Ramiro, Diego Alberto y Marcelo ya están en El Amate. Las investigaciones continuarán hasta probar la presunta responsabilidad de Joaquín Gutiérrez, Ernestito Jr. y del “camillero” Nemesio Ponce. Están viendo el temblor y no se hincan. Estos sujetos que siguen siendo investigados y alcanzados por la justicia. Mucho debe cuidar el tipo de alianza el Secretario de Gobierno, sobre todo con gente del pasado, que son restas que suman, y que insisten en llamarse operadores de un proyecto político para el 2024. Casi perseguidos políticos.

#FRAUDE MILLONARIO EN LA SECRETARIA DEL TRANSPORTE. Pronto se podría dar un descubrimiento millonario en el transporte público del estado de Chiapas. Con el que se va a demostrar que los chiapanecos tienen también un ingenio extraordinario para realizar actos de corrupción. Pocos imaginan qué en el ámbito del transporte público, en los años recientes han comenzado a circular más de 2000 unidades con concesiones apócrifas. Es decir, los beneficiarios de estas concesiones son personas que poseen un documento firmado por el entonces Gobernador Absalón Castellanos Domínguez, en un papel membretado en el que se exhibe un escudo nacional que intenta ser el escudo del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Un buen analista de estos documentos podría llegar fácilmente a la conclusión de que estos documentos fueron “fabricados” recientemente y vendidos en más de 200 mil pesos. Que nada tuvo que ver el ex gobernador y que su firma fue implantada mediante uno de tantos programas de computación. La pregunta clave es ¿quién o quiénes hicieron este negocio, en el que indudablemente participaron empleados del transporte estatal? Merece este tema ser investigado, porque a estas alturas es la justificación de la corrupción y del aumento del pirataje. Este sí es,” hedor corrupto”, no cualquier cosa. El tema es del dominio público. Fueron miles de pesos que se jugaron en este negocio millonario. Administraron el negocio posiblemente por una buena temporada hasta cumplir las dos mil concesiones. Que tipos.

#NO SE DEJE ENGAÑAR. – Intentaron usar a Diario Multimedia, para difundir una noticia falsa, en la que decían que “había llegado el “coronavirus a Chiapas, Esto es falso. Franco y enérgico desmentido del Diario de Chiapas.

#ULISES COELLO Y LA RESISTENCIA A ACEPTAR LA REALIDAD. No cabe duda que la “chuleta” debe ser muy buena en el poder judicial, que personajes como el sobrino ahijado de Carlos Romero Deschamps, Ulises Coello Nuño no termina de aceptar que la chamba de magistrado se terminó. Mínimo sus ingresos en algún momento llegaron a ser de más de 200 mil pesos mensuales, más las prebendas en teléfonos, vehículo, gastos y personal a su cargo. Más sus otros ingresos por asesoría a organizaciones vinculadas con el sindicato petrolero. Se comenta que, en cuatro años de magistrado, apenas si conoció y resolvió tres casos. Además, enfrenta denuncias por acoso sexual, desvío de recursos y prácticas desleales. Es manifiesta su resistencia a perder la chamba, en la que había estado confortablemente instalado.

#EN BUSCA DE LA SECCION CUARENTA. Se frotan las manos al ver como su trinchera a la dirigencia estatal de la Sección 40. Aliados este personaje de apellido Serrano Montero con la lideresa del PANAL Sonia Rincón Chanona. Ellos saben el significado que tiene, sino que se lo pregunten a Paulino Canul. Una lanota. Este aspirante de nombre Francisco Serrano. Carga una enorme cola como acosador y vendedor de plazas. No cabe duda.

#NOTARIAS EN FRANCO DESCREDITO. Todo parece indicar que los numerosos nombramientos de Notarios Públicos que se emitieran en el periódico oficial entre noviembre y diciembre del 2018, y que se han ido cancelando poco a poco, hasta lograr que el gobernador del Estado Rutilio Escandón Cadenas, termine por declarar que no liberara una sola concesión durante su gobierno, consiguieron generar un gran descrédito para esta profesión. De tal manera que muy pronto algunos magistrados del poder judicial y funcionarios estatales, que cuentan con una patente, tendrán que decidir si regresan a su Notaría Pública o se dedican al servicio público. Todo parece indicar que el presidente del Supremo tribunal de Justicia, Juan Oscar trinidad palacios, predicara con el ejemplo.

#REFORMAS A LA LEY DEL ISSTECH. No cabe duda que el hilo se rompe por lo más delgado. En el caso concreto del ISSTECH es del dominio público que el instituto fue desfondado por las acciones y decisiones de un gobernador como Juan José Sabines Guerrero, que en complicidad con su prima Mayra Guerrero organizaron “la bursatilización” de más de cinco mil millones del fondo de jubilados y pensionados, y se transfirieron a sus cuentas ese dinero. Por eso ante la crisis financiera del ISSTECH que suma varios sexenios, ahora considera el Diputado Mario Santiz Gómez “una traición a los derechos de los trabajadores”, que se apruebe el aumento de la edad para pensionarse a los 60 años, y que se prepare un incremento a la cuota para el Fondo de Pensionados y Jubilados. La atención a los problemas económicos del ISSTECH no debe basarse en el decremento de los derechos de los trabajadores.

#CARLOS MORALES Y LOS JUEGOS DE LA HISTORIA. Sabían ustedes que en el pasado reciente Carlos Morales Vázquez no pudo ser candidato de Morena, porque una dama que fue postulada para ese cargo le gano en la insaculación. Razón por la que ahora está trabajando para relegirse en favor de una coalición de partidos como encuentro social, Partido del Trabajo y Unidos por Chiapas. Seguro presiente que de nueva cuenta no podrá ser postulado en la reelección por Morena, ya que es una decepción para este partido. Este es el resultado de la suma de sus arrebatos y de sus demostraciones por el mal desempeño como Presidente Municipal. El colmo parece que están investigando a su Secretario General del Ayuntamiento Miguel Ángel Zárate Izquierdo, porque no tiene título ni cédula profesional y se ostenta como Licenciado. Todo un fraude el Ayuntamiento Tuxtleco.

#INTERROGANTE DEL MES :¿EXTRADITARAN A LOZOYA?. En la práctica se sabe que la extradición de Emilio Lozoya se ha convertido en un verdadero reto para Alejandro Gertz Manera. No ha sido un tema que haya trabajado con gran éxito la Fiscalía General de la República. Sin embargo, se desea que en esta oportunidad tenga todo el éxito. Lozoya Austin por lo pronto se prepara para la defensa a distancia del llamado Javier “El fiscal de hierro” Coello Trejo, que se espera pueda espantar desde México a las autoridades de España.