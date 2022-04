Puntos Fiscales

Detrás del informe presidencial

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Muy buenos días distinguidos lectores, el día de hoy tomé como referencia el informe presidencial ya que con ello se refleja el segundo año de lo que ha hecho nuestro actual presidente, y si bien las promesas de campaña se materializan en los documentos que se entregan al congreso de la unión no está por demás mencionar que en su discurso de aproximadamente cuarenta minutos trató de manifestar lo que entregó de informe. Considero a título personal que su combate a la corrupción es por lo que siempre enaltece su patriotismo a México, y si no dígame usted cuantas veces ha escuchado esa palabra cuando se le pregunta otro tema, quedó por demás claro que dicho tema es su bandera de lucha, en lo particular le puedo decir estimado lector que no le creó por la simple y sencilla razón que existe muchos personajes siniestros de la política mexicana que forman parte de su gabinete. En el avance del segundo informa el actual ejecutivo evitó tocar otros temas como por ejemplo la violencia en contra de las mujeres, únicamente hizo mención la disminución de robo a transeúntes, femenicidio, secuestro, robo de vehículo. Tenemos que ser realistas señores, muchos delitos no se persiguen de oficio como por ejemplo el robo a transeúntes, y a manera de ejemplo le comento más allá de todas las evidencias que pudiesen existir en los robos ya sean a través de cámaras de seguridad o simplemente ser un espectador pasivo, más del 70% no acude a la fiscalía a levantar su denuncia y éstas estadísticas siguen en aumento, sin embargo para el estado es claro que la información con la que cuenta es que la incidencia a la baja se debe a la estrategia de seguridad pública cuando no es así, la mayoría de las veces simplemente es por el ciudadano que conoce la apatía de la fiscalía en la recepción de una denuncia donde se puede llegar a perder hasta un día no llegan a levantar su denuncia. Otro de los temas que evitó hablar es el denominado caso Lozoya que ya sabemos el tipo de personaje que representó como servidor público que fue y de persona que deja mucho que desear, únicamente realizó una mención en relación al rescate de PEMEX como empresa del estado, y aunque usted no lo crea en relación a este tema hizo mención que sigue refrendando su compromiso de no aumentar el precio de los combustibles y la electricidad, hágame usted favor, ni la burla perdonó. Siguiendo con el análisis de las omisiones de su discurso presidencial usted fue claro testigo que en ningún momento tocó el tema de su Hermano Pío López Obrador del dinero que según él fue aportaciones del pueblo, dicho de otra forma, del pueblo de Chiapas y ya sabrá usted a que me refiero. Algo que también es de llamar la atención es que muchos de los países con el que México mantiene algún tipo de relación comercial y uno de ellos el de los Estados Unidos de Norteamérica quien su actual mandatario se ha mofado del pueblo de México, y recordando cuándo nuestro actual gobernante federal era oposición siempre se había manifestado por el respeto y qué así se lo iba a manifestar públicamente a Donald Trump cuándo fuera presidente de México, y hoy en el presente de aquél escenario político únicamente que hizo el presidente de la República Mexicana únicamente se limitó a decir que Donald Trump tuvo un trato respetuoso en la visita que realizó a ese país del norte, sin embargo para sorpresa de todos nosotros jamás hizo hincapié respecto a los temas que siempre ha abordado el ejecutivo estadounidense en relación a qué nuestro pueblo de México terminará pagando el muro fronterizo y sus propuestas para realizarlo, queda claro en esta parte que la política exterior no es lo suyo y aun así con esas ofensas seguimos siendo humillados por el actual mandatario Trump, ojalá en algún momento de este gobierno que encabeza Obrador pudiera alzar la voz y exigir el respeto a nuestro pueblo, y cambiar la perspectiva de ser el patio trasero y sucio de ellos. Algo por demás curioso es en relación al tema de esta crisis sanitaria que ha dejado muchas secuelas económicas , en su discurso de una manera muy relevante destacó que su gobierno se inclinó por ayudar a los más pobres, a la población más vulnerable de este país por primera vez, y no así a las empresas como se hacía en los sexenios anteriores, ante este claro mensaje presidencial se me vino a la mente a Carlos Slim, a quien tanto crítico el actual mandatario en el pasado, hoy forma parte de sus consejeros empresarial he ahí distinguido lector la importancia de tener e identificar un lenguaje asertivo de los políticos para que no crea todo lo que le dicen.