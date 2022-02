Asesoría Legal

Diariamente Nace Una Esperanza

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Muchas personas han fallecido debido al coronavirus y ha azotado a la humanidad entera, al grado de dejarlos en total cuarentena, mucha gente vive la vida muy aprisa, no se detienen a analizar sus situaciones personales, otros, viven como viene la vida, y así sucesivamente, un porcentaje de la población joven del rango de 18 a 25 años consumen bebidas embriagantes sin pensar aun en las graves consecuencias que esto lleva, perder el sentido es perder todo, es incluso, arriesgando su propia vida, muchas personas se van u otros llegan, esos que llegan son la esperanza que las cosas van a salir bien, muchas mujeres que van a dar a luz tienen pareja, otras están solas y otras viven con sus padres, los bebés del mundo entero representan una esperanza en la vida de las personas, llegan a llenar ese hueco vacío que dejaron algunas personas al irse, llegan a ser todo en la vida de las personas o de su madre, hay personas que no tienen deseos de seguir adelante, que lo han perdido todo, e incluso, las ganas de luchar y lograr sus objetivos, hay quienes han atentado contra su vida sin pensar siquiera que el día de mañana serán padres, hay quienes sostienen relaciones sexuales sin compromiso, y que detrás de esa relación vendrá una hermosa esperanza de vida a la que hay que cuidar, proteger y amar, entonces, se tendrá ya mil motivos para luchar y salir adelante, los bebés representan el gran amor, la unión y el esfuerzo, pero también representan la reflexión, los seres humanos en esta vida tenemos muchos errores, y al tener ese gran amor recién nacido en los brazos es cambiar la forma negativa de ser, convertirse en seres humanos positivos, mostrarle el camino del bien, que no sufra lo que sus padres han sufrido, que sirva de experiencia y que los bebés no sufran ningún instante de su vida, nunca hay que decidir por ellos, se tiene que respetar el libre albedrio, la llegada de un bebé es un súper gran acontecimiento en la vida de la familia, la llegada del primer bebé es una gran revolución, cambia totalmente las vidas de la pareja, con su llegada, pasan de ser una pareja, a una familia, nada volverá a ser como antes, la pareja se preparan para asumir su nuevo rol de padres, la llegada de un bebé a la vida de los padres es lo más hermoso que haya sucedido y es el regalo más precioso de Dios, sin embargo, hay quienes no aprecian ese hermoso regalo de Dios, así como hay hombres desobligados, también lo hay en varias mujeres, y en ocasiones, son las autoridades quienes se encargan de la tutela de los bebés recién nacidos o de niños y niñas maltratadas, pero, por ahora, ese no es el tema, el tema es amar profundamente a los bebés, guiarlos, mostrarles el camino del bien, fundar bien los valores en ellos para cambiar este país lleno de violencia y mentiras, se debe hacer ya, inmediatamente, urge, los niños y niñas del mundo entero son la esperanza no solo de un país, sino de la humanidad entera, pero, también hay personas que sufren y quedan marcados para siempre cuando pierden un hijo, una hija o un bebé, es algo que a nadie se le desea, es una transición muy fea, pero que se tiene que aceptar, Dios nos pone muchas pruebas muy difíciles y una de ellas para mucha gente es esa exactamente, los bebés nunca se van del lado de la madre porque siempre la acompañan donde quiera que su madre va aunque no estén físicamente con ella, pero los bebés ahí están, las reacciones de duelo de las mamitas o papás son la confusión, traumas intensos, negación y el rechazo, hay quienes se refugian en sus sobrinos o sobrinas y los llegan a ver como a sus propios hijos o hijas, es el mismo amor que le darían a sus descendientes, hay quienes caen en depresión, tristeza abrumadora y les cuesta salir de la cama, ya no tendrían ganas de nada, pierden toda esperanza, e incluso, llegan a pensar en el suicidio, diré las palabras de reflexión de Mariano Osorio: “cuando muere un niño bueno, Dios manda un ángel a la tierra y este lo abraza amorosamente, despliega sus hermosas alas blancas y emprende el vuelo por encima de todas las ciudades que el niño ha conocido y amado, recoge muchas flores a su paso y se las lleva al cielo para que florezcan allí, más hermosas que en la tierra, el Señor pone las flores entre sus brazos y besa a la más hermosa, que recibe así el don de la palabra para cantar las bien aventuranzas del paraíso”, un bebé cuando muere es porque ya tenía sus alas listas para volar, pero el corazón de la mamá nunca estuvo listo para verlo partir, a las mamitas o papás que se le ha ido un bebé no deben nunca renunciar a él ni tampoco olvidarse, porque ellos están siempre a su lado, tal vez físicamente no, pero en lo espiritual si están presentes, nunca digan que no son mamás porque si lo son, ellos siguen con ustedes y las aman infinitamente, bien, la maternidad hace más responsables, positivas, generosas y con mayor capacidad de sacrificio y entrega a los demás, estimula el crecimiento personal, la empatía y el autoestima, obviamente las ganas de vivir aumentan, los padres resisten el cansancio cuando tienen un bebé, felicidades a todas las mamitas que están esperando un bebé, felicidades a los padres en general, mis más altos respetos a los padres que se esmeran por hacer bien su rol y su papel como tal, nunca abandonen a un hijo ni se olviden de darle lo más importante, amor, toda la atención del mundo, háganlos sentirse seguros, no se maltraten como padres porque eso marcará para siempre a sus hijos, y lo más importante, a la familia se le pone por encima de todo, felicidades a todas las mamitas que esperan un bebé, y los que no tienen, seguramente Dios les dará una segunda oportunidad, los bebés son la esperanza diaria del mundo entero.