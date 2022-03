Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Días peligrosos y de alto riesgo: No lleve la muerte a su casa

Ya no hay otra: Los expertos y especialistas nos dicen que estamos en la fase más peligrosa del coronavirus. Los llamados son constantes de parte de los tres niveles de gobierno. Por eso a partir de hoy martes y mañana miércoles 6 serán los momentos cumbre de la epidemia en México. El Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud del gobierno federal Hugo López-Gatell Ramírez, dio a conocer este fin de semana las proyecciones de expertos ante el coronavirus o Covid 19, para no llevar la muerte a casa. Son días cruciales, días peligrosos, días de alto riesgo.

Por lo que es importante conocer estas fechas peligrosas para que nuestra población no tenga que salir a las calles y evitar a toda costa un contagio y llevar la muerte a su casa. Es de suma importancia que usted se aguarde, y se lo explique a su familia la importancia que tiene el no salir en estas fechas de gran riesgo por el peligro de contagio, que para estos momentos se encuentra ya por todos lados.

Que se entienda que entramos a un periodo peligroso donde usted que me escucha puede adquirir el contagio en cualquier parte, y llevar el virus asesino a su casa. Son muchas las personas que en estos momentos pueden estar infectadas pero que no se muestra, muchas de ellas saldrán a la calle, sin que usted sepa que ya tiene el contagio, y usted confiadamente podría infectarse, y después trasladarlo a su casa la enfermedad. No hay que olvidar que el virus en el cuerpo humano tiene hasta 14 días para incubarse, pero de que usted está infectado, eso no se duda.

Días peligrosos y de alto riesgo: No lleve la muerte a su casa. Cuídese, cuide a su familia.

Bancos no cumplen las medidas de prevención en Chiapas.

Peligrosa la actitud asumida por los bancos locales en Tapachula. Ayer Diario de Chiapas, pudo constatar que los principales bancos de la ciudad, aglomeran cientos de personas haciendo fila en sus entradas de edificios públicos. La postal de ayer lunes refleja la situación peligrosa que tienen algunos bancos, que ni siquiera ponen a empleados para que ordenen las filas o entradas a los llamados cajeros. No hay respuestas de como un sistema bancario de pronto se conviertan en una plataforma de sobrados riesgos en esta epidemia nacional y mundial.

Fue gracias a los empleados del municipio de Protección Civil, quienes llegaron auxiliar a las enormes filas que llegaban de una esquina a otra, cuadras enteras de gente haciendo “cola”, sin la menor prevención de la sana distancia. Fue dramático observar que la población que aglomeró ayer los bancos de Tapachula, en ningún momento respetaron las medidas preventivas que anuncian las autoridades. Un peligro mortal ante la pandemia del coronavirus.

Aún es tiempo que el Sistema Bancario Nacional o en su caso las autoridades bancarias regionales, tengan alguna estrategia para evitar que sigan las aglomeraciones afuera de sus bancos. De verdad que el caos de ayer en Tapachula, aterrorizó, porque fueron multitudes de personas las que estuvieron durante mucho tiempo haciendo filas. Trascendió que, desde el primero de mayo, ya no hubo dinero en los cajeros, y eso pudo ser el motivo para que el gentío se apersonara hoy en las afueras de los centros bancarios poniendo en riesgo de peligro de contagio a cientos de ciudadanos.

El Presidente López Obrador, revela 8 lecciones que deja la crisis del COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló ocho lecciones que deja la crisis ante el coronavirus o COVID-19 en gran parte del mundo, “aunque aún resulte todavía pronto para hacer el análisis sobre las causas y efectos de la pandemia”.

“Ayer comencé a escribir este texto, se llama, algunas lecciones de la pandemia COVID-19 (…) ya podemos adelantar algunas lecciones con ciertos fundamentos y palpables resultados, no voy a leerles, les aviso, les informó que lo voy a subir, a mi face, al Twitter”, explicó.

En un video a través de redes sociales, AMLO informó que publicaría las lecciones, que están dedicadas a los pacientes con la enfermedad, así como a todo el personal médico y personas que están en la lucha contra el coronavirus. A continuación, las ocho lecciones:

1.- Fortalecer sistemas de salud pública.

2.- Orientación nutricional, fomento al ejercicio físico y prácticas deportivas para prevenir y combatir enfermedades crónicas

3.- Garantizar acceso a alimentos y medicamentos, evitar el acaparamiento

4.- OMS y ONU deben convocar a científicos para la creación de vacunas

5.- No es ético defender facultad del Estado para rescatar a empresas e instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se trata de promover bienestar para los más desfavorecidos

6.- Fortalecer valores culturales, morales, espirituales y reconocer a la familia como a la mejor institución de seguridad social

7.- Reconvertir a los organismos económicos y financieros internacionales como el Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OCDE, el G20 en promotores del bienestar

8.- Procurar que las ideas y acciones de los gobiernos se guíen por principios humanitarios más que por intereses económicos

PVEM apoya propuesta para postergar el proceso electoral en Chiapas, por epidemia nacional.

La buena noticia es que la diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos, indicó que junto a su fracción parlamentaria, integrada por los legisladores Tania Martínez Forsland, Dulce María Rodríguez Ovando, Fidel Álvarez Toledo y Emilio Enrique Salazar Farías, respaldaron durante la tercera sesión virtual del Poder Legislativo la iniciativa del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para modificar la fecha de inicio del proceso electoral de octubre de 2019 hasta enero de 2021.

La legisladora explicó que derivado de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, la propuesta enviada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al Congreso del Estado, se modificará el calendario electoral al mes de enero de 2021 como fecha de inicio, para continuar con la instalación de los consejos municipales y distritales en marzo.

En este sentido, Santiago Barrientos aseveró que el Partido Verde apoyó de manera firme la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal, a lo que añadió: “Como instituto político en Chiapas debemos garantizar el bien común y la participación ciudadana, por lo que no dudamos en sumarnos a esta propuesta del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para consolidar el proceso electoral en nuestra entidad, además de salvaguardar la salud de todos los participantes”.

En otro tema, indicó que debido a la situación actual que vive el personal de salud a causa de las reacciones de la ciudadanía por la pandemia del coronavirus, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó la adición del tercer párrafo del artículo 398 del Código Penal, que tiene como objetivo evitar agresiones y erradicar toda clase de discriminación al personal de salud en Chiapas. Así las cosas. Dixe.