Mario Caballero

Dicen que el gobierno está matando gente

Indigna la cerrazón de muchas personas que creen que el gobierno está matando gente. No son pocos los que se han tragado el cuento de que hay complicidad entre las autoridades sanitarias y los médicos para asesinar a todo aquel o aquella que llegue a los hospitales con síntomas del coronavirus. Incluso, hay quienes tienen por cierto que el coronavirus es un invento de los grandes empresarios y los gobernantes para llenarse los bolsillos acabando con buen porcentaje de la humanidad, empezando con los adultos mayores.

Anteayer, precisamente, un amigo mío se alarmó al leer una publicación de Facebook y me la envió con una notita que decía: “¿Será esto cierto? Ya me puso en qué pensar”.

Transcribo: “Esto sucedió ayer en Berriozábal, Chiapas.

“El día de ayer 27 de abril de 2020 una señora de casi 100 años de edad fue trasladada a la cabecera municipal, por dificultades para respirar. Luego de ser ingresada a un sanatorio particular y valorada por el médico les recomendó asistirlo con oxígeno y debido a que la familia es de escasos recursos no contaban con el dinero suficiente para suministrar el oxígeno en el sanatorio PARTICULAR, por lo que el médico les recomendó llevarlo a un hospital público EL 12 CAMAS DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS, para ser exactos, es el caso que una vez llegado a las instalaciones no querían recibirla por lo que demoro su ingreso aproximadamente unos 20 minutos, luego de ingresarlo y tomar sus signos vitales le suministraron medicamento en suero y no tardó más que escasos 10 a 15 minutos de su ingreso y falleció.

“Lo alarmante y preocupante es que a los familiares los trataron de obligar a que firmaran “que falleció por coronavirus” siendo que en ningún momento le realizaron ningún tipo de análisis, estudio o examinación médica amplia, para poder hacer tal declaración.

“Molesta y enoja la incapacidad que se siente cuando desde el gobierno se promueva el asesinato de nuestros ancianos. Basta ya pueblo, despierten de la manipulación, este testimonio es real y hay pruebas de ello. Alto a la cuarentena. Alto a la fábrica de más pobres”.

Si hay pruebas, ¿entonces por qué no se revelan los datos? ¿Cuáles son los nombres de los médicos que atendieron a la mujer, el del sanatorio y del hospital público? Más importante todavía, ¿por qué los familiares no han denunciado públicamente el crimen? Además, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Y ¿cómo se llamaba la supuesta difunta?

DESINFORMACIÓN

El avance de la tecnología y la aparición de las redes sociales propiciaron el nacimiento de una nueva época en cuanto a medios de comunicación. La información se revolucionó, se volvió más fluida, instantánea, al alcance de un toque con el dedo. Sin embargo, esta revolución nos ha hundido en un abismo de desinformación y la desinformación siempre tiene graves consecuencias.

Facebook, WhatsApp, Twitter, principalmente, dejaron de ser sólo sitios para conocer personas. Se convirtieron en vehículos que nos presentan lo que debemos pensar. Lo lamentable es que muchos creen que esos son los hechos noticiosos que merecen la importancia de seguir, comentar, difundir. Nos lanzan todo tipo de información y casi nadie se toma la molestia de cerciorarse que sea cierta. Expertos en análisis y difusión de medios aseguran que más del 90 por ciento de lo que esas redes dispersan es falso.

Es común que en ellas las denuncias se hagan desde el anonimato. Por lo regular en contra del gobierno. Como el que publicó la nota antes comentada, un tal Méndez Marroquín, que puede ser cualquiera. En su foto de perfil no hay ningún rostro humano, sino sólo una leyenda que dice: “Bienvenido Sr. Evo Morales a mi México lindo. Disculpe el tiradero, pero andamos sacando la basura neoliberal”.

Detrás de esos perfiles se esconden grupos de informáticos que trabajan para los intereses económicos de los empresarios, de políticos y de diversas organizaciones que pagan para propagar información falsa que confunda a la sociedad, que la ponga contra las autoridades y para infundir miedo y enojo.

Muchos hemos escuchado un audio que circuló por WhatsApp en el que una persona que nunca dio a conocer su nombre suplicaba que si teníamos a un pariente enfermo de coronavirus no lo lleváramos a los hospitales públicos, sino a los sanatorios privados. Decía que el gobierno (¿cuál?) se había puesto de acuerdo con los médicos para inyectarles una sustancia mortal a los pacientes, y que después les ofrecían 25 mil pesos a los familiares para que dijeran que había muerto por Covid-19. Pero igual que en el anterior ejemplo, no aclaró quiénes eran esos médicos, en qué hospitales cometían los asesinatos y cuáles habían sido las víctimas.

Pero póngase a pensar, lector, lectora, ¿le conviene al gobierno elevar la cifra de muertos y contagiados por coronavirus? De ninguna manera. Todo lo contrario, lo perjudica económica y políticamente. Ojalá no sea el caso, pero supongamos que en México se disparan los números de defunciones y contagios, quienes pagaría el costo serían el presidente de la República y MORENA. Porque, ¿quién volvería a votar por un partido cuyos políticos que no fueron capaces de proteger la salud de sus gobernados?

Ahora bien, a los que les conviene hacer eso es a los empresarios, por ejemplo. Ahí tenemos a Ricardo Salinas Pliego que mandó a su empleado Javier Alatorre a decir que ya no le hagamos caso a Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, porque “sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes” (sic).

Pero detrás están los intereses de Salinas Pliego, quien con ese anuncio trató de presionar para que le condonaran los impuestos. Es más, este empresario pasó de ser el quinto al segundo hombre más rico de México en la actual administración.

Como hemos de recordar hace poco salió a decir que el coronavirus era inofensivo y que no era necesario el resguardo domiciliario, y exhortó a sus trabajadores a continuar trabajando porque -según él- “México los necesita”. Pero ha tratado de ocultar que muchos de sus empleados en Banco Azteca han enfermado de Covid-19.

El amarillismo es otro aporte a la desinformación. Seguidos han sido los titulares de “Se disparan los contagios en Chiapas”. Lo dicen con tanta efusividad con tal de alarmar a la gente.

Pero no explican que ese es el riesgo de la Fase 3, episodio en el que los contagios comunitarios son masivos y por eso la necesidad de quedarse en casa. Tampoco hablan de que la situación en Chiapas está controlada, que la tasa de mortalidad aquí es menor que la nacional, que el número de contagios es mucho menor al que presentan otros estados del país y soslayan totalmente las acciones que el gobierno del Dr. Rutilio Escandón Cadenas está haciendo para contrarrestar los efectos de la contingencia sanitaria.

Difunden lo que les puede dar más lectores, pero no hacen el llamado a la inmovilidad social y a seguir las recomendaciones del gobierno del estado para evitar los contagios.

PREGÚNTESE

El coronavirus es real y hasta el momento ha matado a más de 230 mil personas en todo el mundo. Lo peor es que la vacuna podría estar lista hasta finales de año. Así que antes de creer en lo que lee, escucha o ve en redes pregúntese si es verdad, y nada mejor para saberlo que los datos y los medios convencionales de comunicación. ¡Chao!

