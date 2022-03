Asesoría Legal

Diputados Locales

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

La mayoría de los Diputados locales van a buscar su reelección, otros, las presidencias municipales, sin embargo hay que evaluar primero el trabajo que han venido haciendo desde que iniciaron sus labores como diputados locales, para empezar, ellos tienen que legislar en las materias que no sean de la competencia exclusiva de la federación, tienen también que decretar las contribuciones necesarias para cubrir los gastos de la entidad y los municipios, de igual manera aprobar el presupuesto anual de la entidad entre muchas otras labores que tienen, sin embargo, el 97 % de los diputados locales no mantienen comunicación con quienes los llevaron a ocupar una curul en el Congreso del Estado, curiosamente solo recorrieron su distrito en el tiempo electoral, de ahí en fuera no volvieron a pararse en las colonias de los municipios que conforman su distrito electoral, sin embargo, no hay que satanizar el trabajo de los diputados que a final de cuentas ellos si están trabajando en la creación de leyes para sus entidades, simplemente que el pueblo ya en estos tiempos casi no escuchan las noticias y es por ello que no se enteran de las actividades diarias de los diputados, hay congresos que en las páginas de internet no ponen sus correos electrónicos es ahí donde casi no hay mucha comunicación, hay personas que tal vez puedan hacer preguntas o dudas que tengan, sin embargo, a veces únicamente viene el número del teléfono del Congreso, pero, nadie responde, son 5 Congresos Locales que no contestan los teléfonos, por lo tanto no hay comunicación, pero, los candidatos van a regresar nuevamente por el mismo camino que recorrieron en la elección anterior, es importante que los diputados locales usen los medios para informarle a su gente sus actividades, tal vez se escuchan las palabras fáciles porque los diputados también quedan acabados con tanto trabajo que tienen agendados, sin embargo, es importante una vez a la semana saludar al pueblo por los medios de comunicación y subirlo a las redes para que el pueblo se sienta comunicado con sus autoridades, que el día de mañana que vayan por una reelección se acuerden de quien ha estado en contacto con ellos, hay personas que tienen demasiadas necesidades, pero, la mayoría de los partidos políticos no tienen oficinas de gestoría gratuita, ellos únicamente abren sus puertas solo en temporada electoral porque es más que obvio que no les conviene tener abiertas sus oficinas en los días que no son electorales, viene a mi mente que todo es únicamente circo, maroma y teatro de payasos, bien, en las manos de los diputados locales recae el aceptar, modificar o rechazar el gasto durante el año fiscal del gobierno estatal, creación, propuestas y aceptación de leyes para el Estado, de igual manera, son quienes defienden los intereses y las decisiones sobre el territorio de un Estado, pero, antes que nada, el primer deber de un diputado tanto federal como local es ampliar la voz de los ciudadanos a los que representa, y si tiene mayores aspiraciones entonces puede atender a otros que no sean de su distrito, hay personas que tienen diferentes formas de pensar, hay quienes piensan que los diputados locales cuidan no los intereses de la gente a quien representa, sino los intereses de su partido político, y es que, se esmeran más en representar a su partido que a las personas que representan, los diputados tienen muchas atribuciones para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades como legisladores, representan al pueblo, los que tendrán derecho de opinar, discutir, defender sus ideas y los intereses que representan y jamás serán reconvenidos por las opiniones que emitan o las tesis que sustenten, ni se podrán entorpecer en sus gestiones cuando éstas se ajusten a la Ley, de hecho para ser diputado basta tener cumplidos 21 años el día de la elección, dentro de sus atribuciones de los diputados locales se encuentra fiscalizar el gasto público estatal, cada Congreso Local tiene diferentes números de Diputados Locales, dentro de cada Congreso los diputados pueden ser elegidos para integrar la Mesa Directiva del Pleno y la Diputación Permanente, de igual manera se conforman las Comisiones Ordinarias y Extraordinarias y comités de cada Congreso, los diputados locales tienen que ser integrantes de cuando menos una comisión o Comité o pueden formar parte de varias Comisiones, MERCADOTECNIA DE MEXICO del Lic. Julio Cesar Zamudio ha evaluado indirectamente a Diputados y Diputadas Federales y Locales y el resultado encontrado es que, uno de cada 25 diputados federales si atiende a las personas que los buscan, y de los diputados locales son 3 del total que está conformado cada Congreso, es muy difícil que los diputados locales atiendan a las personas por sus múltiples actividades legislativas, sin embargo, cada diputado tiene personal en sus oficinas y no solo es la secretaria, es aparte de ella un secretario particular, asesor, más aparte la persona que le lleva el control de la agenda, una de las partes más importantes de los diputados locales es, gestionar ante las autoridades competentes la atención de las demandas de sus representados, MERCADOTECNIA DE MEXICO volverá nuevamente de octubre a diciembre a reevaluar indirectamente y sacará el resultado a los medios de comunicación, los diputados locales es su deber orientar a las y los ciudadanos del Estado acerca de los medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus derechos individuales y sociales, sin embargo, doy a conocer que actualmente uno de los peores trabajos que los diputados locales han desarrollado pertenecen al Estado de México, lugar donde impera la impunidad y donde el Gobernador actual tiene las manos muy metidas para controlar el poder legislativo, diputadas locales que usan su charola para abrir delitos falsos a las personas que se encuentran en las diferentes prisiones del Estado de México, actualmente se está evaluando indirectamente al Congreso del Estado de Chiapas y en su momento oportuno se va a dar a conocer el trabajo verdadero de estos diputados que representan al pueblo, Chiapas a nivel nacional es uno de los mejores Estados debido a que tiene más del 70 % de los recursos naturales, el Estado de Nuevo León ha tenido altas y bajas pero ya se encuentra por encima de la Ciudad de México en el área financiera, y Sonora es liderado por una Gobernadora que en todo momento pisotea los derechos de las personas, Estado donde diariamente hay crímenes y que tiene el mismo estilo de impunidad que el Estado de México.