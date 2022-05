A Fuego Lento.

Alberto Ramos García

Diputados obligados moralmente en dar parte de sus sueldos

¿Y los diputados locales y federales?

En estos momentos de Solidaridad y de Contingencia por Coronavirus .19, te pregunto ¿has visto a tu Diputado federal de tu distrito electoral en las calles, y hospitales regalando de perdis cubre bocas o gel?

¿Dónde andan escondidos, dejando solo al mandatario estatal?

Precisamente: Todos deberíamos estar haciendo un esfuerzo por salir adelante de esta contingencia, y no habló solamente de acatar las recomendaciones de salud, sino de afrontar con acciones positivas que se reflejen en la economía de los que menos tienen.

Hoy el presidente de México debería anunciar un proyecto de ley que rebaje su sueldo de él y de los altos funcionarios públicos y de los representantes populares, al menos durante este periodo, y que esos recursos sirvan para beneficiar con programas a las familias que viven al día.

Señores diputados y senadores, si lo que quieren es hacerlo por mérito propio es buen momento de que sean ustedes quienes alcen porque voz y saquen algo de sus bolsillos que son llenados con recursos públicos.

Al respecto circular un llamado de la sociedad civil para manifestarse al respecto, una idea que fue copiada de Argentina, el cual replicó para su conocimiento:

“Les comunicamos que por razones de fuerza mayor y a partir de mañana mismo, los ciudadanos no podremos continuar pagando sus salarios. Al no ser ninguno de ustedes un servicio de primera necesidad y ni siquiera prestar un servicio, en estos momentos de crisis (no los hemos visto ni en hospitales, ni conduciendo camiones o ambulancias), hasta que pase esta crisis que tan mal han gestionado. Una vez terminados todos los periodos de cuarentena ya analizaremos uno a uno si sus trabajos son necesarios y si estamos en condiciones de renovar sus contratos puesto que el decreto ejecutivo nos ampara para no pagar sus sueldos por no poder pagar tampoco nosotros nuestros impuestos; que es de donde sacan sus salarios, dietas, tarjetas de crédito, apartamentos, viajes, autos oficiales, etcétera.”

En estos momentos difíciles no veo a ningún legislador federal haciendo colectas o entregas de puerta en puerta a favor de aquellos a quienes les fueron a pedir su voto hace casi dos años; o es que el amor por su pueblo solo les nace en tiempos electorales.

Señores diputados es momento de tender la mano, como lo está haciendo todo el personal de servicios esenciales. Mientras ustedes ya pararon labores legislativas, la estructura de gobierno sigue operando a lo mínimo. ¿Y ustedes que hacen?

Entre Líneas…

La secretaría de Turismo, Katina de la Vega, rompió literalmente el cerco sanitario de prevención de la propia secretaría de Salud, al validar y permitir el libre tránsito de turistas provenientes de países contagiados del Coronavirus-19, como son italianos y alemanes. Es una actitud criminal

En los países más desbastados por la pandemia del COVID-19, como Italia, China, España, Alemania, Rusia, los Estados Unidos de Norteamérica, cada turista que logran traspasar sus fronteras de esos países, son materialmente detenidos y llevados formalmente a un aislamiento total o cuarentena en hoteles, donde son vigilados las 24 horas para no permitir el acceso a sus calles.

Hace unos días, Rutilio Escandón anunció la creación de clínicas para atender la contingencia en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Pichucalco, Reforma, Palenque, Tapachula, Tonalá, San Cristóbal y Comitán; y quizás sean en estos lugares porque mañana pudieran ser confirmados al menos 20 casos más de Covid-19, según lo que dijo el Secretario de Salud hace unos minutos…Aunque Usted no lo crea.

Finalmente: ¡Ya estamos inmersos en una crisis de magnitudes nunca antes vista en la historia de México!, no sólo de naturaleza económica y política, sino también social. Solamente en 1910 se habían conjuntado todos esos ingredientes.

Súmenle el asunto sanitario

Nos leemos en la próxima cita, Dios mediante