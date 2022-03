Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Directora del COBACH en Chiapas, amafiada con el sacamuelas Pinot: trabajadores

Cargado de desesperación coraje y sobre todo decepción, un empleado del colegio de Bachilleres denuncia irritado por la mafia de carroñeros que se ha apoderado de ese subsistema educativo en entidad, por temores diversos a mi persona y a mi familia, y sobre todo de mi empleo no daré mis generales, y espero que el gobernador y el presidente de la republica puedan leer esta líneas donde denuncio púbicamente a los carroñeros que encabeza el saca muelas Victo Manuel “P”, dizque líder del SUICOBACH, que se ha amafiado con la inepta e inútil. la Nance Podrido, (que ni para curtido sirve), la directora general del COBACH. La directora general deja que el sacamuelas imponga directores y trabajadores en cualquier plantel que se le hinchan sus coronados cojones, aduce el trabajador que ha sido humillado por esa mafia de cobachense. La directora general del colegio de bachilleres debería entender que ser comparsa de corruptos y bandidos como el sacamuelas, es como estar siendo de la misma calaña contradiciendo a las políticas púbicas del presidente AMLO que ha venido destituyendo y acabado con ese sindicalismo charro y corrupto, mientras que la Nance podrido les da cavidad y los más absurdo los protege y se actúa con entreguismo y sumisión hacia el saca muelas Pinot. Así mismo señalan que la Nance Podrido, la tal Leticia es declarada una protectora de animales y bestias como el sacamuelas, que ultrajan, y violan los derechos laborales de los trabajadores. Que, si van a ver limpia en los planteles, claro que sí, si habrá una limpia en Cobach, pero para favorecer al sacamuelas y toda su parentela incrustada en esa podrida institución educativa llamada COBACH, va a allanarle el camino al sacamuelas para pueda seguir haciendo de las suyas. Escuche y lea bien, Nancy usted denigra y pisotea los títulos de todos aquellos que se esforzaron por irse al extranjero a prepararse para servir a la ciencia y a la educación de un pueblo sediento de capacidad y lleno de analfabetas como usted, porque lo del doctorado que dice ostentar no le sirve más que para lucirlo como membrete, gente que se preparó para poder para poder elevar el nivel del proceso enseñanza-aprendizaje en nuestra sagrada institución, pero que gracias a la confabulación con la carroña y la banda de buitres que representa el sacamuelas Pinot, el COBACH está sin timón y a la deriva. Se ve rápido, se nota, que la directora general no sabe nada sobre las necesidades de la educación del Subsistema y en Chiapas, porque con seguridad seguirá manteniendo a los Buitres carroñeros a su lado, que quiero decir con esto, indico, que se ha vuelto una aliada de los maleantes, bandidos y hampones que encabeza el sacamuelas Pinot…pero cada quien con su cada cual…Sin comentarios

SEGUIMOSTRABAJANDO A FAVOR DE LA SEGURIDAD DE LOS CHIAPANECOS…

“El gobernador en la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina en Palacio de Gobierno, impulsa estrategias orientadas a reducir el índice delictivo y con la entrega de equipamiento está fortaleciendo la paz en el estado y dignificando la labor de los primeros respondientes”, así lo expreso el fiscal en el municipio de Chilón, en donde también pondero el compromiso del mandatario estatal de implementar acciones que garanticen el bienestar y la tranquilidad de las y los chiapanecos. Todo ello al acompañar al número uno, como se le conoce también al gobernador chiapaneco Rutilio Escandón Cadenas, en el evento de la Entrega de Apoyos a Familias Vulnerables por Frentes Fríos y Entrega de Equipamiento en Materia de Seguridad, donde Llaven Abarca adujo que la actual administración que encabeza el jefe del Ejecutivo estatal tiene como eje principal la seguridad en todos los municipios de la entidad y a eso le estamos metiendo todo el esfuerzo y la capacidad. Al mismo tiempo subrayo que gracias al liderazgo del mandatario estatal, hoy se trabaja de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de las y los chiapanecos, es por ello –remarco- “En la Fiscalía del Estado estamos coadyuvando y trabajando en unidad, estamos haciendo un frente común para que Chiapas se mantenga entre los estados más seguros a nivel nacional”. Al finalizar su elocución acoto, tenemos y remarcamos el compromiso de garantizar el Estado de Derecho y aplicar la ley sin distinción alguna y con una política de Cero tolerancia y Cero Impunidad…ver para comentar

VOLUNTARIADO DE LA FGJE REGALO JUGUETES A NIÑOS Y NIÑAS…

Luego de hacer la entrega de juguetes a niños y niñas del municipio de Berriozábal, en el marco del programa Acciones Solidarias 2020 que lleva a cabo en coordinación con el Voluntariado de Corazón, que preside Rosalinda López Hernández y con el Voluntariado del DIF Municipal, El Voluntariado de la Fiscalía General del Estado “Siempre al lado de la gente” que preside la señora Guadalupe Gómez Casanova, señalo que este tipo de acciones se dan en base a las políticas públicas del gobernador y de la presidenta del voluntariado DIF Chiapas que preside la señora Rosalinda López Hernández, al mismo tiempo agrego que en el marco de ese evento lleno de júbilo y de alegría donde entregaron un sin número de juguetes a niños y niñas del Jardín de Niños Sor Juana Inés de La Cruz, Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Escuela Secundaria Rosario Castellanos, así como en ejido Congregación Amendu, a niños y niñas de la Escuela de Educación Inicial Sor Juana Inés de la Cruz, Jardín de Niños Juana de Arco, Escuela Primaria José María Morelos y Pavón. En su participación Guadalupe Gómez Casanova, presidenta del Voluntariado FGE “Siempre al lado de la gente”, señalo que “esa acción se desarrolla con la finalidad de estimular a las y los niños a continuar estudiando y a prepararse para un futuro mejor, teniendo una infancia feliz, en unión familiar”. Cabe destacar adujo que en esa misma acción se entregaron kits de limpiezas y botiquines de primeros auxilios a las escuelas y cobertores a las madres de familia. Al final el Voluntariado de la Fiscalía del Estado con esas acciones refrenda su compromiso –dijo- con las y los chiapanecos para seguir trabajando a favor de los niños, niñas y mujeres víctimas del delito, siempre en coordinación con el Voluntariado de Corazón…sin comentarios… por hoy aquí la dejamos amigos lectores, no leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK