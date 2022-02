Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Dirigencia estatal y alcaldes del partido verde, cierran filas a favor del gobernador

Luego de sostener una importante reunión de trabajo con los presidentes municipales emergidos de las huestes del partido verde ecologista, donde la lideresa de ese instituto político Valeria Santiago Barrientos, ratificó su compromiso de trabajar en unidad con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas para garantizar la seguridad, la salud y la gobernabilidad en Chiapas. Santiago Barrientos, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en esta entidad, agrego que, bajo un marco de cordialidad y camaradería, pero sobre todo respeto institucional los ediles emergidos de las huestes de ese partido hicieron el firme compromiso de cerrar filas con su gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para seguir abonando al gobierno estatal por un estado más sano y más seguro. En su elocución la lideresa afirmo que “hoy estamos sellando un pacto, hoy estamos haciendo un compromiso que es el de seguir siendo un enlace del grupo político que represento, con el único objetivo -dijo- para continuar manteniendo la gobernabilidad en la entidad y abonar siempre para que Chiapas continúe siendo un estado donde se viva en paz. En ese sentido la dirigente estatal de ese partido fue clara al remarcar: “En el Partido Verde reconocemos la visión, el trabajo y las políticas públicas del Ejecutivo del Estado para garantizar la gobernabilidad en esta nueva realidad. Sostenemos firmemente que hay gobernabilidad y nos congratulamos de este pacto para respaldar al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y cerrar filas en torno a él y al bienestar de las y los chiapanecos” …ver para comentar

LA CFE Y COAPATAP EN TAPACHULA, A LA CAZA DE CONSUMIDORES…

Mientras el pico de la pandemia está a la vuelta de la esquina de manera irresponsable, sin decir agua va, la Comisión Federal de Electricidad sigue a la caza de usuarios morosos al igual que el COAPATAP, señalaron diversas personas en Tapachula. Agregaron que esa paraestatal y el Comité de agua potable han dejado sin servicio del fluido eléctrico y del vital líquido a varias casas habitación sin importares lo que la pandemia está causando en sus economías. La CFE ha dejado sin energía eléctrica -dijeron- a un buen número de hogares ubicados en los diversos sectores del municipio de Tapachula, con riesgos de que los alimentos refrigerados entraran en estado de descomposición. Pero eso, comentaron, a la comisión federal les vale madre, pero eso sí, cuando ellos dejan sin el fluido eléctrico a varios hogares ni quien les diga nada, no vienen descuentos en los recibos, por el contrario la tarifa es cada vez más elevada tal parece que le pagáramos renta de nuestra casa a la CFE, son horas y horas que dejan sin luz a la población, y nadie dice nada, son demasiadas las quejas que se dan contra esa paraestatal y las autoridades encargadas de regular, velar, controlar y castigar ese tipo de acciones, duermen el sueño de los justos. La CFE es una de las que más quejas aglutina en la PROFECO, según se sabe, y en pleno pico de la pandemia, -adujeron- como quieren que la gente se “quede en su casa”, para evitar los contagios, si la paraestatal los obliga con sus acciones a salir a la calle para realizar sus reclamos. Por otro lado, señalan que pese a que la alcaldesa Rosa Urbina Castañeda dio instrucciones a que se dieran descuentos en el cobro por el consumo del vital líquido, por la pandemia que acosa a la población los directivos o titulares del COAPATAP, no solo no hacen descuentos sino que hasta envían a sus cuadrillas a suspender el servicio. La CFE y el COAPATAP no contribuyen con la población y se han convertido en unos verdugos que están a la caza de usuarios y consumidores, que lamentable situación carajos…sin comentarios

VALIENTE REGIDORA CAPITALINA BLANCO DE CARROÑEROS DEL ECOLOCO

Nos estaba informando que el alcalde capitalino, a quien se le conoce como el Ecoloco, (por sucio) no da una y le valió madre traicionar a quienes le dieron el voto. el Ecoloco Carlos “Morrales”, perdón, Morales Alcalde del Ayuntamiento capitalino les dio la espalda a los tuxtlecos, los ha traicionado, pues muy fácil ha sido para el inútil alcalde manifestar que no existe manera para brindar apoyo a la población en esta dura etapa que se vive con la pandemia que provoca el COVID-19, pero, si puede continuar sosteniendo a una empresa denominada Veolia. La mayoría sabe que esa empresa solo ha demostrado ineficacia en sus servicios de recolección de basura y fue una regidora quien valientemente ha denunciado ante las autoridades al edil Ecoloco por que no ha sabido hacer bien las cosas, la regidora Adriana Guillen, ha sido la única que se ha opuesto a que se haga ese tipo de pagos y acciones, pero lamentablemente la regidora no ha tenido más que represiones por haberse atrevido o armarse de valor de poner en evidencia al Ecoloco, que dicen, está muy cínico violando el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones del Estado, al otorgar adjudicaciones directas y contratos millonarios a discreción, beneficiando con ello a personas que le son afines. Es por ello que la valiente regidora Adriana Guillén Hernández, se ha convertido en un blanco de carroñeros y francotiradores pagados miserablemente al parecer, sin conceder, desde palacio municipal ataques que han lacerado su imagen como mujer y también la integridad de sus familiares por eso hoy más que nunca ese tipo de servidores públicos como la regidora Adriana Guillen deben tener el respaldo de las autoridades que en consecuencia deben actuar y hacer valer la ley. Todo un equipo de lame botas y rastracuereros se le han echado encima a la regidora tratado de denostar su imagen, enlodar sus acciones y todo por ser la única del Cabildo tuxtleco que en repetidas ocasiones ha pedido durante las sesiones que el recurso público se maneje con transparencia y honestidad, contrario a las costumbres del Ecoloco Morrales, perdón Morales. Ahora esperemos que el famoso y tan cacaraqueado programa de “cero impunidad” se ponga de manifiesto y se juzgue al perverso alcalde capitalino de acuerdo a la ley…sin comentarios

ENVIA EL DR. MIGUEL VALDEZ, UN COMENTARIO AL BUZON DEL LECTOR…

Todos somos seres humanos, nuestra vida tiene un valor, aprovechemos el momento, vivan el presente señores, hagan de su vida algo extraordinario…precisamos de vivir entre la felicidad de todos y no vivir entre la miseria de todos. No debemos de odiar , ni despreciar a nadie, todavía en nuestro mundo , hay espacio suficiente y la tierra es rica y buena para todos .—pero que pasa, lo que pasa es que hemos perdido el camino, debido a la ambición y a la avaricia de muchos, debido a eso han envenenado el alma y el corazón de los hombres, que nos han metido en una espiral impresionante de desigualdad y de miseria el avance de la ciencia, nos ha convertido en cínicos y en sinvergüenzas, con una inteligencia fría y helada, pensamos mucho pero sentimos muy poco y más que maquinas tecnológicas, necesitamos humanidad, más que ciencia e inteligencia, necesitamos más ternura, generosidad, bondad y dulzura con nuestros hermanos, más calidad humana. Invito a todos los habitantes de nuestro bello estado de Chiapas, los invito de corazón, a rogar por la hermandad universal y por la unidad de nuestras almas (Sic)… para comentar

DELEGACION IMSSS A TUXTLA… ¿CIERTO O FALSO?… HAY INCERTIDUMBRE…

Existe Incertidumbre, desesperación, sobre todo molestia y coraje entre algunos trabajadores del seguro social al enterarse que la delegación del seguro social será trasladad a la capital Chiapaneca, no sabemos si es para tantearnos o medirle el agua a los camotes, dijeron, pero, si supimos que como lo hicieron con otras delegaciones como la PROFECO, se dice, sin conceder, que la delegación del IMSS se traslada a la capital chiapaneca por lo que varios compañeros trabajadores están preocupados, asentaron al mismo tiempo de indicar que, Cómo reguero de pólvora, se corrió la noticia en pasillos de la Delegación del IMSS en Chiapas, que dentro de breve será trasladada su sede a la capital chiapaneca, al decir de varios doctores empleados del seguro social, señalan que el cambio de sede de la delegación, Ya es un Hecho, por lo que negros nubarrones se presagian, y sino al tiempo, aquí sería bueno que el director general Zoé Robledo salte a la palestra, para aclarar paradas, porque ese rumor o reguero de pólvora podría crearle un dolor de cabeza, si ya con la supuesta privatización del nuevo hospital ya hay molestias imagínense que se lleven la delegación del seguro social a Tuxtla, Gutiérrez, para que les cuento, pero ahí que lo vean ellos…sin comentarios

DA RESULTADOS COORDINACION ENTRE GUARDIA NACIONAL Y FGJE: LLAVEN…

Luego de manifestar que las acciones relevantes de las últimas 24 horas de la Fiscalía General del Estado (FGE), el fiscal general Jorge Llaven Abarca, destaco que derivado del Convenio de Colaboración Interprocuradurías e Interfiscalías se logró la detención de dos personas con orden de aprehensión por el delito de secuestro en el municipio de Tonalá y de homicidio en el estado de Veracruz, así como los avances de las investigaciones de las carpetas de investigación por el delito de feminicidio en Tuxtla Gutiérrez y la desaparición de un menor de edad en el municipio de San Cristóbal de Las Casas…Amigo lector, ““QUEDATE EN TU CASA””, sal, solo por lo necesario y PROTEGETE…por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK