Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Disturbios en Carranza terminan con quema de comercios y casa de la familia del gobernador…

• No debe quedar impune ese hecho, es una falta de respeto a la autoridad gubernamental

• Todo se suscitó por una incitación, que se dice, sin conceder, se dio en las redes sociales

• Comuneros de la OCEZ-Casa del Pueblo, se supo, aprovecharon para exigir investigación contra el ex alcalde de Huehuetán a quien se le conoce por el mote de “Betty La Fea”

Amigo lector déjame comentarte que nos llegó información de lamentables hechos ocurridos en la madrugada de ayer cuando campesinos y sociedad civil salieron a las calles y realizaron la quema de la presidencia municipal del municipio de Carranza y saquean comercios, además se supo que también llevaron a cabo la quema de la casa de los padres del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, lo cual es un hecho muy grave y una lectura política digna de analizar, según los informes los enloquecidos que organizaron esa turba de campesinos también arrasaron con algunos comercios los cuales saquearon sin misericordia. Según se supo todo se derivó después que alguien en las redes sociales aseguraba que mediante un Dron estaba tirando un químico o polvo que era el CORONAVIRUS-19, “es un polvo que están dispensando para matar a nuestra gente de parte de la presidencia municipal” según se supo decían ahí en las redes sociales por lo que la gente enfurecida salieron a las calles y empezaron a realizar destrozos a comercios y hasta a la casa de la familia del gobernador, lo cual es un aberración y falta de respeto, por lo que se debe investigar quien azuzo, o insistió a la gente a salir a las calles y llevar a cabo ese tipo de acciones. La gente continúa haciendo de las suyas hasta la madrugada de ayer y según se informó empezaron a bloquear calles, luego de haber incendiado la alcaldía y la casa de los padres del gobernador, se desbordaron las pasiones y la población que posiblemente ha sido manipulada por personas que no quieren ver el progreso de Chiapas deben ser investigadas porque es una falta de respeto a la envestidura y figura del gobernador. Lo cierto es que la gente vive bajo tensiones e incertidumbres, pero sobre todo pánico y se dice que los comuneros de la OCEZ-Casa del Pueblo, son los que llevan el timón, sin importarles cualquier otra autoridad porque dicen, sin conceder, están por encima de cualquier autoridad. Cabe destacar que todo ese embrollo, según se supo, fue originado mediante una incitación desde las redes sociales donde le metieron a la agente que las autoridades municipales tenían un plan para matar a la gente, lo cual enardeció las pasiones de la gente y se empezó con los disturbios. Cabe destacar que también se logró saber que los revoltosos, o actores de la lucha social, en ese Municipio (Carranza) de donde es oriundo el gobernador Escandón Cadenas, también aprovecharon la ingenuidad de la gente para exigir que el gobierno y los legisladores locales lleven a cabo una minuciosa investigación contra el ex alcalde de Huehuetán Betty La Fea, a quien se le conoce como MANUEL ANGEL VILLALOBOS, , quien se encuentra realizando todas las obras públicas en ese municipio y quien se ha enriquecido escandalosamente a costa de ese humilde pueblo. Lo grave del caso -dijeron- es que el alcalde Armando Trujillo Anchyeta, le vale madre (sic) el reclamo popular ya que está más preocupado en seguir haciendo negocios con la Betty la fea, exalcalde huehueteco, para seguir cobrando diezmos y enriquecerse, así como lo hicieron en Huehuetán cuando “Betty la Fea” era edil y el actual alcalde de Carranza era su director de obras públicas, por lo que el gobernador debe investigar a fondo ese caso de su pueblo, pero nada por encima de la ley, no se puede faltar el respeto a la autoridad y menos metiéndose con su familia directa, sobre tratándose de sus papas…ver para comentar

VOLUNTARIADO DE LA FGJE SE UNE A LA CAMPAÑA “DONA TU CABELLO”

Guadalupe Gómez Casanova presidenta del Voluntariado de la Fiscalía General del Estado “Siempre al lado de la gente”, dio a conocer que se han sumado y solidarizando a la campaña “Dona tu cabello de corazón”, promovida por el Voluntariado de Corazón, que preside la primera dama en la entidad Doña Rosalinda López Hernández, donde se han entregado al menos 59 trenzas para la elaboración de pelucas oncológicas para niñas, en se mensaje Gómez Casanova, remarco el compromiso de las integrantes de ese Voluntariado que preside para unirse en las tareas de recaudar y donar trenzas de manera voluntaria para ayudar a fortalecer el autoestima de niños, niñas y mujeres que han perdido el cabello debido a tratamientos contra el cáncer, al mismo tiempo la señora Lupita manifestó su gratitud a las personas originarias de los municipios de Yajalón, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Tapachula, Salto de Agua y Suchiapa, quienes donaron su cabello y servicios para el corte del cabello; así como a las y los integrantes del Voluntariado y colaboradores de la Fiscalía del Estado, entre ellos del CENTRA. De igual forma señalo que ese voluntariado está comprometido con los proyectos estratégicos que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, así como con los programas del Voluntariado de Corazón, por lo que -indico- “tenemos que seguir unidos y solidarios para apoyar las nobles causas, debemos como ciudadanos ser agentes de cambio, promover y participar en estas acciones”. Seguidamente subrayo que la donación de trenzas es un claro ejemplo de una suma de voluntades, no sólo un acto de caridad sino Alegría, “porque es contagiar de esperanza, compartir ilusión y dar aliento de vida, saber que, si sumamos cada una de esas voluntades, muchas niñas, niños y mujeres de nuestro Chiapas, llevarán felicidad y amor a los hogares”. Al final la distinguida dama exhorto a la ciudadanía para que forme parte de la campaña “Dona tu cabello de corazón”, los requisitos son cabello natural, limpio y seco, sin teñir ni en capas. El cabello deberá estar trenzado con un mínimo de 15 centímetros de largo, presentarlo dentro de una bolsa de plástico con los siguientes datos: nombre, teléfono y fecha de corte. Así mismo dio a conocer que para mayores informes favor de comunicarse al teléfono 961 61 7 23 00 Ext. 17157 o en Facebook Voluntariado Siempre Al Lado De La Gente. Al último aprovecho para indicar que en Chiapas la Procuración de Justicia se realiza en el marco de la legalidad, es una garantía que el estado obligatoriamente debe proporcionar, con el compromiso de implementar los mecanismos y estrategias necesarias para dar respuesta a las necesidades y requerimientos de los ciudadanos de la entidad. Permitiendo privilegiar la preservación del estado de derecho, y su ejercicio implica la adecuación de instrumentos normativos para cumplir con el mandato constitucional, pero sobre todo a buscar que sea accesible, expedita, profesional y transparente, y en ese sentido el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, que honrosamente es mi esposo, ha estado cumpliendo fielmente a la letra para la impartición de la justicia como lo indica el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, acoto…sin comentarios

“EL ECOLOCO MORRALES” TRAICIONA A LOS TUXTLECOS…

Nos estaba informando que el alcalde capitalino no da una y ahora traiciona a quienes le dieron el voto que lo llevo a ocupar el cargo que hoy ostenta, si amigo lector aunque usted no lo crea el Ecoloco Carlos “Morrales”, perdón, Morales Alcalde del Ayuntamiento capitalino le dio la espalda a los tuxtlecos, los ha traicionado, pues muy fácil para el inútil alcalde manifestar que no existe manera para brindar apoyo a la población en esta dura etapa que se vive con la pandemia que provoca el COVID-19, empero si puede continuar sosteniendo a una empresa denominada Veolia y según se dice, sin conceder, es muy posible que, en una asignación directa le compre algunos contenedores de basura con un valor de por lo menos 28 millones de pesos y liquidarlos en una sola exhibición, ¿cierto o falso?, la población sufre por falta de atención, apoyos y párele de contar. La mayoría de la gente sabe que esa empresa denominada “VEOLIA” lo único que han demostrado es infancia en sus servicios de recolección de basura que prestan, aunado a una serie de daños que podrían estar ocasionando al medio ambiente, según denuncian algunos trabajadores de ese mal logrado ayuntamiento capitalino, sin embargo la empresa ha sido privilegiada por el inútil y bueno para nada del edil logrando cobros de por lo menos 42 MDP en el mes de abril, lo cual es una ofensa para los tuxtlecos, señalaron los empleados al mismo tiempo de indicar que ni los regidores y ninguna autoridad es capaz de exigir se investigue a ese tipo de acciones. Hasta donde sabemos, subrayaron la regidora Adriana Guillen, ha sido la única que se ha opuesto a que se haga ese tipo de pagos y acciones, por lo que se hace necesario que el gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas investigue al respecto. Al final los trabajadores cuestionaron, ¿qué intereses tendrá el Ecoloco Morrales en beneficiar económicamente a Veolia?… ver para comentar…a mí que les importa…amigo lector, ““QUEDATE EN TU CASA””, sal, solo por lo necesario y PROTEGETE…por hoy hasta aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK