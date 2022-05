Asesoría legal

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Divorcio

Los hijos e hijas podrían cambiar su actitud ante una separación de sus padres, a veces es inaguantable la situación entre los cónyuges por cuestión de carácter, sin embargo, nunca se piensa en los hijos e hijas, prefieren que se eche a la basura años de relación que preferir salvarla, es importante buscar ayuda psicológica, salvar un matrimonio es lo mejor que se puede hacer, una separación para empezar no es nada agradable, hay personas que se meten en la relación de otros buscando separarlos para quedarse con alguno de los dos cónyuges, la mente es muy débil y se deja casi siempre mal influenciar por terceras personas, hay que recordar que las niñas o niños criados en un hogar donde existe armonía suelen tener mejor salud física y mental, y la discordia les afecta profundamente, sin embargo, a veces afecta más estando los dos cónyuges juntos ocasionando problema tras problema, el más común es cuando uno de los cónyuges abandona el hogar y entonces el que queda promueve el divorcio por abandono de hogar, la mayoría de los hombres que son padres no son responsables para dar pensión alimenticia, han de pensar que los hijos e hijas van a esperar a que el padre reaccione, es por ello que a un hombre que no cumple con las obligaciones alimentarias se le pone demanda en el ministerio público por falta de pensión alimenticia, se procede en contra del padre deudor y lo ponen tras las rejas y no sale hasta que haya pagado todas las pensiones que no ha dado, así como también se puede solicitar por adelantado un año de pensión alimenticia por si se da a la fuga o deja de dar pensión, lo peor del asunto es que cuando ya están viejos los padres se atreven a pedir perdón a los hijos, hay hijas e hijos que no guardan rencor y los perdonan, pero, eso, no los hace mejores personas, simplemente los hombres piensan que dejar hijos regados por todos lados es un orgullo, mas no es así, tan solo en nuestro país más del 80 % de las madres solteras no reciben pensión alimenticia, la mayoría de los padres hombres se colocan en estado de solvencia con tal de eludir su responsabilidad, aun todavía con eso se atreven a pedir verlos como si realmente se lo merecieran, el padre que no pague o se atrase en otorgar pensión alimenticia debería estar tras las rejas, obviamente esto tras una demanda ministerial para someter al hombre y cumplir con sus obligaciones, al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos se les impondrá pena privativa de la libertad según la legislación de cada Estado en cuestión de años, es por ello que en un juicio de divorcio se contempla adicionar de cómo quedará la pensión alimenticia, en nuestro país hay tres tipos de divorcio, el primero es divorcio voluntario, el cual se lleva a cabo por mutuo consentimiento (ambos cónyuges), acuden ante un juez de lo familiar, se solicita la disolución del vínculo matrimonial, se presenta un convenio aprobado por los cónyuges, especifican sus cláusulas relativas a los hijos e hijas y bienes adquiridos dentro del matrimonio, de hecho, no es necesario poner las causas de la separación, el juez procede y disuelve el vínculo que los une en matrimonio, el segundo es el divorcio incausado, en este acude únicamente uno de los cónyuges a solicitar el divorcio sin la necesidad del consentimiento del otro cónyuge, basta únicamente notificarle, este juicio por lo regular es el más común, pero tiene que ser aprobado en juicio, y el tercero que es el administrativo, en este último es cuando ambos acuerdan divorciarse y no tienen hijos y entre ellos han llevado a cabo la liquidación de la sociedad conyugal, entonces se disuelve el vínculo matrimonial, lo cierto es que en la actualidad las personas tienden a casarse menos y a divorciarse más, hay quienes duran más tiempo de novios que de casados, y dos de cada tres divorcios son solicitados por mujeres, es a las mujeres a quienes por lo regular se le deja toda la carga de pensión alimenticia de las hijas e hijos, hay ocasiones que los padres salen buenos manipulares y cuando sus hijos están grandes saben cómo hacerle para ponerlos en contra de su propia madre, olvidándose los hijos que su madre fue quien los crio y no el padre, cuando la pareja se casa casi siempre al principio es por amor y no se fijan siquiera en lo que firman, a las actas de matrimonio por lo regular casi siempre se llenan como sociedad legal, y es debido a que no se les pregunta si se quieren casar en sociedad legal o por bienes separados, si es en sociedad legal entonces a la hora del divorcio se reparten por partes iguales lo que hayan hecho dentro del matrimonio, y por bienes separados es cuando cada quien se queda con lo que haya adquirido, lo cierto es que, cada vez hay más hombres violentos, exigen derechos que no le corresponden, y de paso amenazan a la madre de sus hijas e hijos.