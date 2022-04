Ronda Política

Víctor Lara

Ediles Sin Recato Y Sueltos.

Educación y la STI 131 seguirá el paro

Algo les pasa a los ediles de Chiapas mientras uno agrede y las insulta en su día a las mujeres, se burla de ellas y lo hacen viral el video, ese fue Pancho Nava quien pretendía aventar a su esposa como candidata para extender su periodo, ojalá y con esto ya no lo haga.

El edil de Soyaló al puritito estilo de la Rubí aquella famosa quinceañera que invitó abiertamente, así lo hizo desde la cuenta oficial del ayuntamiento, pero que confirmen al número de WhatsApp del DIF municipal.

El Edil de Pichucalco fue detenido en Cárdenas Tabasco, con distintas armas de uso exclusivo del ejército mexicano, quedó detenido para seguir su proceso, no sabemos por cuánto tiempo o si ya fue liberado.

Así muchos más en nuestro Chiapas, deben de ponerles freno a sus tarugadas, después dicen que así somos todos en Chiapas.

La educación es un rubro muy sensible para los ciudadanos y gobiernos, ahí se valora los avances y retrasos en materia educativa.

Es un indicador de pobreza y bienestar, los esfuerzos realizados por el ejecutivo son de tomarse en consideración, hay otro trato más de respeto mutuo, no se rendición, no de ganadores, ni perdedores.

Sin embargo, mientras el gobernador realiza trabajos, amarres y reuniones de primer nivel para buscar alternativas para fortalecer la educación en Chiapas, aquí la Secretaría de Educación no cumplió con él Ultimátum que les dio a los profesores de la Secundaria Tecnica 131, quienes no tienes clases desde el día 8 de enero; había tajante sino regresan a las aulas el día miércoles 11, “serían cesados”, ayer se cumplió la fecha y no hubo clases, ni cesados.

Aguas porque un problema cotidiano, en el que el director fue señalado de fraude del dinero de la escuela,

Que va a pasar con esos niños que pronto presentarán exámenes para ingreso a las prepas, de por si están jodidos la mayoría y con este paro imparable peor para ellos.

¿A alguien le importa?

Tal vez a alguien, a los padres y a los 600 alumnos sin clases nomas.

No es una escuela en un ejido lejano de un municipio también lejano, estamos hablando de la ciudad capital.

Señores de la secretaria de educación ya es hora que se fajen los pantalones y tomen decisiones, si los huevones no quieren dar clase por el motivo que sea, ya hay que cesarlos y hay mucho maestro que quiere trabajar, aunque sea de interino y no les ovulen a tiempo, ni pex, hay necesidad y hay quienes quieren trabajar.

Son 600 alumnos sin clases

“Lo mejor de Villaflores, es su gente”

Ven a visitar Villaflores y llénate de esa energía frailescana, ven a gozar de la hospitalidad de su pueblo.

Te invitamos a un tour gastronómico en el que puedas degustar y probar los mejores platillos, que van desde la tradicional cabeza de res horneada de la tía trini, el cochito, pollo, caldos de las delicias, un chamorro y 27 botanas y barbacoa de la plaza Texcoco, los deliciosos tacos y platillos de la región en los Frailes, gorditas del bigotes, sin faltar las botanitas “onta el tuza” el Califa y ya para cerrar con broche de oro sin faltar el delicioso pan de Los Interiano.

Ven y visita Villaflores, por qué lo mejor, lo mejor de Villaflores es su gente.

Excelente la iniciativa del Ing. Sergio Zuarth empresario exitoso y ganadero de esa región, consume lo local, para que se reactive la economía en Chiapas, que tanta falta le hace al estado, bien por esa campaña.

Se mantiene el Ejecutivo en el quinto lugar de preferencias así lo da a conocer la Consulta Mitofsky que fue publicada en el periódico El Economista, arroja la encuesta con el gobernador de #Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas colocado en el 5to. lugar como el mejor calificado de todo el país. Único que ha subido puntos de los primeros cinco.

Estos y otros temas podemos seguir comentándolos en Café “La Lechería” de Pradel, junto a Zureco entrada a plan de Ayala, bueno pues hasta aquí la ronda primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

vimalalo@hotmail.com