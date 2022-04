Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Eduardo Ramírez llega al mejor cargo legislativo con salutación fraterna para el pueblo de Chiapas

Aciertos para unos, decepción para otros. Por un lado los seguidores, por otro lado los malquerientes, lo cierto es que el senador Eduardo Ramírez Aguilar, llegó a una responsabilidad que no tiene por qué abanderizarse o politizarse, llegó a la máxima tribuna nacional donde están representados todas las fuerzas políticas del país, y lo ha hecho por méritos propios, por su capacidad y conocimiento de la ciencia de servir a sus semejantes, como desde cuando llegó a la Presidencia municipal de Comitán, Diputado federal, Secretario de gobierno, diputado local del Congreso de Chiapas y Presidente dela Mesa Directiva, y desde el 1 de Septiembre del 2018, Senador de la República por la LXIV legislatura y Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

El trabajo político que arrastra está a la vista, y los méritos también, sobre todo por su responsabilidad y desarrollo personal, que empezó con una Presidencia Municipal, diputación local, diputación federal, Senador y lo más relevante en que puede aspirar un Senador de la República: ser Presidente de la Mesa directiva de la Cámara de senadores de México. No es de ahora esta vocación política, sino desde antes, por eso hay más maldad humana que un auténtico reconocimiento que pocos explorarían verdaderamente las tareas y el esfuerzo de un chiapaneco en ascendencia política. Su gestión se caracterizará por la negociación, el diálogo y el respeto al equilibrio de Poderes.

Hay fustigadores y chasqueantes opinadores de la aldea, que exhiben más sus arrebatos, sus rabias, y apasionamientos anteponiendo el hígado, que la razón y sobre todo la conciencia, y eso no es convincente, sino todo lo contrario, mostrar víscera y bilis, no convence solamente se cumple esa máxima que todo lo que no mata fortalece. Esa famosa frase del filósofo alemán Friedrich Nietzsche: «lo que no me mata me hace más fuerte».

Los francotiradores y muy especial los facciosos más allá de sus fobias y antipatías que criticaron su carrera política de Ramírez Aguilar, tan razonan equivocadamente que creen que con su contenido de ofensas y agravios, y en algunos casos leperadas solo mostraron su frágil inteligencia considerando que con esa campaña iban a derrumbar esa encomienda nueva del senador Ramírez Aguilar.

Los hay francotiradores gratuitos, los hay personales desde hace tiempo, y lo extraordinario que no es noticia, los hay obviamente que provienen o están identificados con otros grupos políticos, y obviamente que es lo más normal del mundo. Pero lo que no se le puede quitar a Ramírez Aguilar es que triunfo en Comitán, triunfo en Chiapas y ahora triunfa en la capital del país. O que más puede ser.

Llegar con consensos y asensos aprobaciones evitando turbulencias y perturbaciones, primero dentro de su propio partido político (MORENA) donde no es pensamiento único y la divergencia es palpable, y más después recibir aprobaciones de todas las fracciones legislativas del país, representadas en este poder legislativo, pues como se le podría llamar a este escenario. Y tan relevante fue el caso que fue comentario nacional en los medios escritos y digitales. En Chiapas es el primer Presidente de una Mesa Directiva en su historia, porque Don Emilio Rabasa, fue Vicepresidente.

Lo interesante es que poco a poco, y estamos hablando desde el domingo 30 de Agosto, que se supo la formal llegada a la máxima tribuna nacional del Senado de la República, muchos de sus críticos han empezado a reconocer por fin, que es exclusivamente la inteligencia y la praxis del conocimiento, la que ha predominado en su carrera política de Eduardo Ramírez, sus ansias, deseos y pretensiones por encumbrarse en la política, acompañado de una superación académica, estudiosa y profesional muy exitosa también.

En entrevista para Diario de Chiapas Multimedia, del Senador Ramírez Aguilar, fue categórico en su mensaje de una salutación fraterna para el pueblo de Chiapas y sus autoridades. Fue un mensaje amistoso y fraternal, para todos los chiapanecos, lo que habla de girar alrededor de un solo Chiapas, que se podría aprovechar con estas oportunidades mayormente sus exigencias federales en favor de cambios y transformaciones. Hay un Chiapaneco ungido en las urnas con MORENA y todas las fuerzas partidistas del país. Nadita.

Difícil reconocer, difícil ver que alguien se esté superando en la política y en la aldea no gusta mucho, pero nos debemos de acostumbrar, con esas culturas y nuevos saberes de la 4T, que inclusive está proyectando el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador. En fin.

Arde Troya: Prometen expulsar y enfrentar a la justicia a diputada local del PAN

El caso de la diputada local del PAN, Janette Ovando Reazola, sigue siendo un misterio su proceso de expulsión, que fue patrocinada por sus propios compañeros de su partido, a quien acusaron en un documento azul, de que la controvertida legisladora local no refrendó sus derechos políticos, y la catalogan de injusta , porque ella mismo se registró en el pasado proceso electoral por la vía plurinominal, nunca acudió a las audiencias y prácticamente mandó pon un tubo al nuevo Comité Estatal del PAN que dirige Carlos Archila. Ella provenía de una diputación federal, y en forma abusiva inscribió su indebida candidatura.

Hay acusaciones de comprobaciones con determinadas cantidades millonarias que ella presuntamente manejó, y lo curioso es que ya no hay vinculación alguna entre el PAN y Ovando Reazola. Inclusive los dirigentes Carlos Archila y Cesáreo Hernández, han abierto la posibilidad de que la diputada local enfrente a la justicia, guardando todas las provisiones que marca la ley, y una de las acusaciones fuertes que se escucha en varias ciudades de Chiapas donde hay o hubo instalaciones del Comité Estatal o municipal del PAN, es que nunca se pagó las rentas, durante años, y ese es el dinero que anda extraviado en el blanquiazul de Chiapas.

Despreció al PAN, sintiéndose la propietaria única de las siglas de este instituto político de Chiapas. Inclusive la primera amonestación que tuvo Ovando Reazola, es que fue suspendido por tres años sus “derechos partidarios. Lo más sensacional del caso, es que hasta ahora no se tiene conocimiento alguno en el Congreso del Estado, sobre este asunto, y según las autoridades legislativas sigue siendo diputada local del PAN, porque también este partido con nuevo Comité Estatal, no le ha movido en el poder legislativo de Chiapas.

La última que hay es que busca “chapulinear” para irse a otro partido político. Y serán tan avispados que la rescatara otro partido político, porque todo puede pasar en Chiapas. Un político joven de color vino tinto del primer piso del edificio público principal de la capital, le está dando la ayudadita. Ver para creer.

Descanse en paz Don Luis de la Torriente….

Muy lamentable el fallecimiento de nuestro amigo Don Luis de la Torriente Leal, un ser humano cabal, íntegro y muy justo. Muy leal también, -como su apellido- con los que menos tenían. Oriundo de Cacahoatàn, un ser humano consolidado y humilde, que fue el valor agregado que le dio respetabilidad. Descanse en paz mi buen Luis de la Torriente, y nuestra solidaridad para tu familia, y que Dios les de fortaleza y consuelo. Dixe.