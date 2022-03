Puntos Fiscales

Educación en línea en México

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Amigas y amigos lectores, el día de hoy tocaré un tema muy importante para todos nosotros quienes somos padres de familia, y es que es necesario establecer nuevos retos en la educación en México además de romper paradigmas establecidos en relación a la nueva forma de aprendizaje en nuestro país, y es que la educación superior en México ha crecido rápidamente en los últimos años, esto es de acuerdo a la información proporcionada por la OCDE, en el año académico 2017-2018, 4.5 millones de estudiantes estaban matriculados en educación superior en México (2.4 millones más que en el año 2000). Otro de los datos proporcionados es que el 23% de los jóvenes en nuestro país concluyó su educación superior y, aunque el porcentaje ha crecido año con año, todavía está muy por debajo del promedio de los países de la OCDE (44%).Otro dato importante es que alrededor del 40% del total de estudiantes está matriculado en universidades públicas federales y estatales, 20% en diversos tipos de instituciones tecnológicas y otro 35% en instituciones de educación superior privadas. El 15% de estudiantes está matriculado en educación a distancia, sin embargo, es necesario aclarar que a raíz de esta pandemia el porcentaje de la comunidad estudiantil en todos los niveles va a aumentar logrando que universidades públicas como instituciones privadas están en constante capacitación ya con los profesores y catedráticos para incorporar por completo este modelo para ampliar su cobertura y ofrecer más oportunidades de preparación a sus prospectos.

El más reciente estudio de Educación en Línea 2019, pudo revelar que los motivadores de los para decidirse por esta modalidad son tener flexibilidad en el plan de estudios y horarios, una plataforma disponible las 24 horas del día, tener un plan de estudios enfocado al mercado laboral, contar con evaluación y retroalimentación continua y aprender a través de casos prácticos, y es que hasta antes de la pandemia esta modalidad pudo ser un poco menos demandante que los programas presenciales, la realidad es que requiere su propio tiempo y, sobre todo, disciplina. En la modalidad en línea la exigencia es tener mayor responsabilidad, y un autocontrol del tiempo del estudiante y es por una situación adversa en cuestión de saludad pública que se convierte hoy por hoy en una excelente opción. Es así que entre los beneficios claros de la educación en línea es que es una modalidad muy efectiva en términos de costo beneficio, tanto para las universidades como para los alumnos; el otro beneficio de mayor relevancia es el alcance, ya que brinda acceso al conocimiento y la información a muchas más personas, lo que reduce la desigualdad de oportunidades.

El modelo de educación en línea presenta importantes retos, uno de ellos principalmente es el acceso a internet de calidad para asegurar que la interacción sea rápida y eficiente, otros de los desafíos es el de asegurar que toda la población ha adquirido la habilidad del manejo de herramientas digitales; algo que hasta la fecha no es nada fácil, sin embargo precisamente también en línea podemos encontrar muchos tutoriales para el manejo de aplicaciones y software, esto es aprovechando el bajo costo de esta modalidad. Asimismo, los docentes deben tener la capacidad de utilizar las metodologías y recursos didácticos y, por último, uno de los grandes retos es la falta de interacción cara a cara profesor alumno y entre compañeros, por lo que los programas deben asegurar que permanezca un sentido de comunidad ofreciendo foros en donde los estudiantes puedan hablar entre ellos.

Ante estos desafíos, la educación debe promover la participación conjunta de las instituciones de gobierno, educativas y de la ciudadanía para fomentar la cohesión social y contribuir a disminuir las desigualdades, lo que puede impulsarse a través de la educación en línea.

Es por ello que debemos dar el voto de confianza a cualquier institución educativa sea pública o privada ya que por experiencia propia puedo decirles que al ser catedrático de dos instituciones privadas nos han capacitado en la modalidad virtual para estar en plena competencia educativa, no hay futuro, el futuro es el presente y debemos innovar para que no exista un rezago educativo y afrontar los retos como siempre el mexicano ha salido adelante, como cada semana muy honrado en su lectura a esta columna, les envío un abrazo afectuoso y que dios me los bendiga.