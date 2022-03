Educación para la paz

Dr. Gilberto de los Santos Cruz

La Educación para la Paz, puede decirse que propiamente nace a principios de siglo en Europa, con la Escuela Nueva como nodriza. Los pensamientos que influyeron en este movimiento de renovación pedagógica se basaron principalmente en la crítica a la educación tradicional por centrarse en conocimientos de tipo militarizado, a través de los que se enseñaba la docilidad de los educandos. Sin embargo, paralelamente al movimiento europeo, en el continente americano se realizaron congresos, conferencias y seminarios, en los que se configuró el ideal interamericano del educando: se proponía formar una ciudadanía amante de la cultura, la democracia, la justicia y la paz. Educar para la paz comienza a ser una experiencia de la que se habla constantemente, considerándose que ya es necesario valorar que no es una opción más, sino una necesidad que toda institución educativa debe asumir. Los principios para una convivencia pacífica entre pueblos y grupos sociales se han convertido en un imperativo legal y una necesidad educativa que cada vez adquiere mayor importancia y que ha sido aceptada por gran parte de la comunidad docente, asumiendo tareas educativas formales y no formales para fortalecer la paz. Por otro lado, el desarrollo de una cultura de paz deberá conllevar un esfuerzo para combatir, superar y eliminar aquello que a lo largo de tantos años nos ha afectado (de forma consciente o subconsciente): la violencia. Sin embargo, la noción de violencia se ha ido enriqueciendo con la falta de tolerancia. Autores como Galtung (1998) han planteado que, junto a la violencia directa relacionada con la agresión, existen otras formas de violencia que proceden de las estructuras sociales, políticas y económicas o de la propia cultura. Los principios para una convivencia pacífica entre pueblos y grupos sociales se han convertido en un imperativo legal. Ahora se trata de conseguir que el derecho formal de la paz se convierta en un derecho real. Educar para la paz es una forma de educar en valores. La educación para la paz lleva implícitos otros valores como justicia, democracia, solidaridad, tolerancia, convivencia, respeto, cooperación, autonomía, racionalidad, amor a la verdad… En el plano jurídico también se ha logrado que se reconozca la importancia de la educación para la paz, siendo uno de los puntos más importantes la inclusión dentro del currículos como eje trasversal. Asimismo, no podemos dejar de lado los ordenamientos de los convenios y pactos internacionales relativos a la educación para la paz. En México se ha podido firmar iniciativas fundamentales con las Naciones Unidas y el consejo de la educación para la paz se ve desde dos vertientes: la investigación para la paz (entendida como el conjunto de medidas, planteamientos y todas aquellas etapas necesarias encaminadas a transformar los conflictos violentos en relaciones más pacíficas y sostenibles) y la educación para la paz desde la investigación para la paz, considerándola como “un proceso dinámico, continuo y permanente, fundamentado en los conceptos de una paz positiva basándose en la perspectiva creativa del conflicto, y que, a través de la aplicación de enfoques sociales, afectivos y problematizadores, se pretende desarrollar toda una nueva cultura, que será la cultura de la educación para la paz, que ayude a todo ser humano a observar críticamente la realidad situándose en frente y actuar en consecuencia” para hacer un proceso permanente. En la educación para la paz hay necesidad de actuar sobre tres ámbitos interrelacionados: el ámbito personal, el ámbito social y el ámbito ambiental. De ahí podemos considerar el nacimiento de una nueva concepción de la educación para la paz como una ética de tercera generación. La Educación para la paz a partir de la ética de tercera generación puede aportar a la concepción global de paz el sustento que requiere, es decir, puntualiza y responde a cuáles son los aspectos de esta educación para la paz que pueden ser trabajados desde una ética de tercera generación y asume tanto la definición de la educación para la paz. El primer eje conductor es el ámbito personal, en donde es posible establecer que la conciencia moral, la libertad y la responsabilidad se transforman en el fundamento básico y necesario de la vida humana. Todo ello, por supuesto en un ambiente social, que es el único propicio para la realización del hombre. Se hace imprescindible entonces conocer y comprender los fundamentos de la vinculación que surge entre vida humana, valores y sociedad. Pues bien, la ética busca descubrir, clarificar y comprender las relaciones que se establecen entre el actuar humano, los valores y las normas morales que se gestan y desarrollan en la vida social. Siendo una ética personal. La paz positiva, en cambio, es un concepto más amplio y más ambicioso que recoge “el proceso de realización de la justicia en los diferentes niveles de la relación humana. Definimos el conflicto como “aquella situación de disputa o divergencia en que hay una contraposición de intereses o necesidades antagónicas entre dos o más partes”) en la cual es considerando lo bueno y lo malo es la línea divisoria que traza la ética de primera generación. Se trata del concepto clásico de tiempos antiguos, pero es fundamental para poder mejorar la autoestima, el conocimiento y aceptación de nuestra propia personalidad, para poseer autonomía a la hora de tomar decisiones y asumir las responsabilidades en las decisiones tomadas. En cuanto al segundo ámbito interrelacionado, que es el social, si solamente se pensara en la ética como en una problemática personal, no tendríamos más remedio para actuar a favor de un mundo mejor. La ética ya no se podría ni enseñar ni operar, y todos nuestros esfuerzos educativos, políticos, administrativos, pedagógicos, jurídicos, gerenciales, se perderían en el misterio intocable de la “buena voluntad”. Las implicaciones que tiene la ética de segunda generación o ética social se basa en los conceptos de Justicia e Injusticia. En ella se toman en cuenta las estructuras sociales y los derechos universales de las personas. Desde la perspectiva de la ética social, la persona asume el deber de respetar los derechos universales de sus semejantes, con la intención de construir una sociedad justa. Tiene el propósito de mejorar las relaciones de grupo, así como la aceptación del otro sin importancia de su raza, sexo, condición social, etc. Es tiempo de abordar ese tercer ámbito, el ambiental. Al parecer, las formulaciones éticas hasta hoy vigentes no son suficientes para revertir o al menos detener la irrefrenable carrera hacia la catástrofe humana, por lo que se hace necesario formular una nueva ética, una ética de tercera generación, que brinde las bases para asumir nuestra responsabilidad con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con el entorno. Para que todos los seres humanos seamos capaces de responder a los desafíos que nos plantea la situación mundial actual es necesario que formulemos una ética que facilite que las personas sean buenas y consideradas con sus semejantes, justas y equitativas en sus relaciones sociales y cuidadosas y prudentes para contrarrestar los efectos colaterales de nuestra presencia en la tierra. La educación para la paz, en una ética de tercera generación, aportará al mundo un ser humano que, además de tener buena voluntad y asumirse. Educando para la paz en una ética de tercera. como sujeto social, es un ser en conexión íntima con todo el universo y que asume su responsabilidad con lo existente, humano y no-humano. Así, que la paz, como educación, sea una meta de la ética integral es hacer sostenible y, por tanto, justa y buena la residencia de los seres humanos en el planeta, promoviendo el respeto por las condiciones de habitabilidad del mismo y el establecimiento de un vínculo emocional con el mundo.