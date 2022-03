Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Ejemplo de ingratitud es el tentón del registro civil 3 Tapachula…

Pues, como la ve amigo lector allá en mi pueblo la que un día fue la Perla del Soconusco siguen lloviendo las quejas o denuncias contra la soberbia y prepotencia del oficial del registro civil 03, nos comentan informantes claves de Linotipe@ndo que, de acuerdo a algunos ciudadanos que por desgracia se ven obligados a presentarse a esa destartalada oficina para realizar trámites de acta de nacimiento propias o de alguna familiar comentan que el titular del registro civil 03 en Tapachula Carlos “T”, ha convertido a esa dependencia u oficina de gobierno en una minita de oro, según dicen, sin conceder, ya que si se desea una acta con prontitud y con mayor rapidez les cobran un extra, un Pizcuy, precio más carísimo al precio real de una acta que comúnmente entregan. Así mismo denuncian que ese pelafustán remedo de funcionario, no respeta los protocolos de salud, es decir -comentan- le ha valido madre las medidas sanitarias instruidas por los tres niveles de gobierno, pese a que nuestra región y todo el estado -dijeron- permanecemos en semáforo Naranja, debido a la pandemia que provoca el COVID-19, a este pelafustán no le importa la salud de la gente lo que busca es agenciarse más denarios, por esa razón no exige y ni respeta los protocolos sanitarios. De igual forma asentaron los molestos parroquianos que ese remedo de servidor público, se siente inmune y no precisamente al COVID-19, sino a la ley o autoridades, toda vez que se dice operador político del IBM del gobernador. A ese pelafustán, -exigieron- oficial del registro civil 03 le deben abrir una carpeta de investigación toda vez que las denuncias que se hacen por parte de los ciudadanos apuntan a que se está cometiendo actos de corrupción al supuestamente estar expendiendo actas de nacimiento a un precio más elevado de lo que marca la ley, todo por agilizar la entrega y los tramites, ¿cierto o falso?, se debe investigar a ese inútil oficial del registro civil, más aun que ha tenido señalamientos muy oscuros en los otros cargos que ha ostentado, Necesario que el gobernador atienda este tipo de situaciones que pone en duda la transparencia y la honestidad, pero, sobre todo el inepto funcionario -dijeron- pone en riesgo la vida de los ciudadanos al no exigir respetar los protocolos de salud…sin comentarios

DELEGACION DE LA FGR, PEGA DURO GOLPE AL NARCOTRAFICO…

Alejando Vila Chávez, delegado de la Fiscalía General de la Republica en Chiapas, dio a conocer vía celular a este columnista que, El Ministerio Público de esa delegación en esta entidad, dio inicio a una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito contra la salud, luego de haber asegurado un inmueble con 53 paquetes de cocaína, en un cateo efectuado en el municipio de Tapachula. El funcionario de la federación en Chiapas agrego que según la carpeta de investigación, los elementos de la Policía Federal Ministerial en la subsede en Tapachula, recibieron una denuncia sobre la existencia de los estupefacientes o droga en un domicilio, por lo que de inmediato se apersonaron al lugar al solicitar al Ministerio Público Federal (MPF) la orden de cateo y con el apoyo de los efectivos de la Policía Federal Ministerial, así como de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la Carretera de terracería que conduce a Ramal Guadalupe y 20 de noviembre, Cantón Nueva Granada, perteneciente al municipio de Tapachula, ubicaron el inmueble denunciado, por lo que se dieron a la afanosa tarea de llevar a cabo la orden de cateo, librada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado. Categórico Vila Chávez agregó que en el lugar de los hechos pudieron localizar por lo menos 53 paquetes de forma rectangular, que contenían en su interior un polvo blanco, con las características de la cocaína y que arrojaron un peso aproximado de 53 kilos, así como cinco vehículos, por lo que los agentes federales aseguraron la mercancía, cabe destacar -dijo- en esa acción lamentablemente no hubieron detenidos. Seguidamente el fiscal de la federación en Chipas enfatizo que la mercancía y el inmueble, así como los vehículos, fueron puestos a disposición del Fiscalía federal, por lo que se continúa con la carpeta de investigación, por la probable comisión de los delitos contra la salud, en contra de quien o quienes resulten responsables…ver para comentar…bueno amigo lector por este día, hasta aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK