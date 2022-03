Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El 2021: PRI, PAN y PRD contra MORENA, PVEM y PT.

La madre de todas las batallas. Sin temor a equivocarnos, el proceso electoral del 2021, serán las más disputadas en la historia del país, y para ello hay que reconocerle al Presidente López Obrador, su esencia demócrata de aperturar el proceso electoral para que sea transparente y limpio y a cada uno de los partidos se les viene otorgando su respeto para buscar los mejore propósitos en la próxima contienda democrática, y para ello ya no se duda que será una lucha partidista entre el PRI, PAN y el PRD, contra MORENA, PVEM y el PT, que este miércoles adelanto el dirigente nacional del vino tinto Mario Delgado, además de otras alianzas con siglas menos reconocidas, pero que se podrán observar en los nacional y en los estatal como es el caso de Chiapas.

El proceso electoral del 2021, se viene calentando y avivando desde el norte hasta el sur y desde Occidente hasta el Oriente, y es natural, porque va implico justamente la lucha entre el pasado de la tercera transformación con el presente de la cuarta trasformación y eso le da “carnita azada” a la jornada electoral en proceso. Por ejemplo, un partido clave es el MC, que todavía podría adherirse en algunas entidades federativas de las 15 que estarán en disputa el 2021, a la alianza “Sí por México”.

Alejandro Moreno, Presidente del PRI, ha indicado que la coordinación entre los partidos políticos y sociedad civil es una condición necesaria para construir una sana democracia, con competencia, equidad y respeto al voto de los ciudadanos. Ha destacado que su partido siempre ha hecho alianzas con la sociedad civil, por lo que ahora firmará los compromisos de Sí por México para revertir lo que está mal en el país.

Marko Cortés, líder del Partido Acción Nacional (PAN), ha sostenido que la reunión de los tres partidos se debe a la urgencia que hay por México, más allá del interés personal, para generar un “auténtico despertar social”. “En Acción Nacional festejamos que hoy sociedad civil, que ciudadanos apolíticos estemos coincidiendo y construyendo a favor de una agenda común”.

El líder del PRD, Jesús Zambrano, además de aceptar una alianza para posicionar las propuestas de Sí por México, abrió la puerta a las candidaturas ciudadanas. Zambrano ha dicho que México está en riesgo ante la monopolización del poder y la concentración indebida del presupuesto público, además de una errónea visión del poder. “(Esto) no es en contra de una persona en especial, no es un complot, es por el bien de la gente, es por México, por eso le decimos sí por México, donde en nuestro país necesita partidos fuertes y una sociedad civil organizada.

Morena abre la puerta a las alianzas electorales en 2021, pero con sus candidatos

Fue apenas este miércoles, que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, abrió la puerta para tejer alianzas electorales para ganar las elecciones intermedias a la Cámara de Diputados y a varios estados el próximo año. Una alianza que podría llevarse a cabo a nivel federal para competir en la Cámara de Diputados si los órganos del partido lo avalan, además de aliarse también para algunas gubernaturas, y avisó (ojo) que el partido no se aliará con otras formaciones que “tengan ya candidatos” elegidos, puesto que “Morena va a definir a los candidatos”. “Bienvenidos quienes quieran estar con nosotros, pero tendrán que tener el compromiso indeclinable de apoyar la cuarta transformación (eslogan del Gobierno de López Obrador) y apoyar a nuestro presidente”, explicó en conferencia de prensa el líder de Morena, Mario Delgado.

En Chiapas es un hecho la Alianza PRI-PAN y PRD contra MORENA, PVEM y PT, más el “chichiquitero”.

El pasado 1 de octubre en el programa de ZDIGITAL de Diario de Chiapas multimedia, dio el primer viso en Chiapas, para que en las elecciones del 2021 podría conformar una alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al tiempo de delinear cuales serían los aspectos a tomarse en cuenta para ello. Entrevistado Eruviel Alonso Que y Héctor Rovelo Báez, delegado del CEN del PRI y el en ese entonces presidente del CDE del PRI en la entidad, respectivamente, señalaron que se necesitaba una gran alianza para que el pueblo de Chiapas tenga mejores oportunidades, que los empresarios tengan las condiciones para seguir creciendo, que el obrero tenga un mejor salario, que las amas de casa tengan programas sociales, programas enfocados para el desarrollo de la familia y que los jóvenes tengan más oportunidades, ese es el espíritu de la alianza que va de menos a más.

Reconocieron el esfuerzo que están haciendo las dirigencias de los partidos en su etapa estatal, pues es una alianza, no solo para una elección, sino para conceder trabajo en equipo a favor de la ciudadanía y necesitamos que esa alianza combata, no sólo la pobreza, sino que de oportunidades y empleos. Inclusive también reconocieron que las alianzas no son fáciles “porque tenemos ideologías diferentes y el tener ideologías diferentes en algunos temas hasta son contrarias y para poder crear una alianza tenemos que construir, tenemos que tejer precisamente las habilidades o las coincidencias, más allá en las ideologías de cada partido”, explicaron.

Ayer miércoles 11 de noviembre, y con fotografía publicitadas en las redes sociales, una vez más en Chiapas se confirma la señal de la alianza “Sí por México” y abiertamente se reúnen los dirigentes del PRI, Rubén Zuarth, (recién desempacado) del PAN, Carlos Palomeque y del PRD José Antonio Vázquez, y lanzan la señal, de conformar la alianza para los municipios de Chiapas y las 24 diputaciones locales y evidentemente los 13 distritos electorales federales.

Rapiditas.- La simpática y dinámica Claudia Trujillo, dirigente del partido Movimiento Ciudadano en Chiapas, ya está considerada como una diputación plurinominal por su partido y habrá que enfocarla no solamente en lo federal, sino en lo estatal Se cazan apuestas…Ahora con las alianzas trascendió que por MORENA, podría ir a la Presidencia Municipal de la capital de Chiapas, Marcelo Toledo, acuerpado en la estrategia electoral con la diputación local con las siglas del PVEM en la persona de Jorge Martínez, y una diputación federal para Emilio Salazar. Una jugada maestra…El éxito de una alianza es la sincronización en la fórmula de los diversos distritos electorales, porque el defenestrado Carlos Morales dice que, con el PES, ya la tiene ganada en Tuxtla Gutiérrez. Cualquier candidato lo que pensaría es alejarse de él, por el fracasado gobierno municipal de corrupción y que tanto ha dañado a MORENA, que lo lleva en su alianza partidista del 2018… Ayer nuevamente en La mañanera, el Presidente López Obrador, se refirió a que la frontera sur tendrá un tratamiento de zona franca para la reducción del IVA y el ISR, y hasta la reducción del precio de las gasolinas. También se espera, no se oficializó, pero lo dijo que este fin de semana podría el Presidente AMLO, visitar a los damnificados de Chiapas. Dixe.

Para la reflexión:

“En los primeros dos años de un gobierno sexenal son para cobrar facturas y enviar mensajes; a partir del tercer año de gobierno, se debe de enfocar hacer favores y a resarcir heridas pensando en su culminación”.