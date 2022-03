Linotipe@ndo…

Marco A. Cabrera Alfaro

El arduo trabajo, mata a chismes y grillitas baratas: Jorge Luis Llaven

La lucha por el poder ya empezó en Chiapas, y los grupos en el poder se empiezan a dar con todo, hasta con el mango de la sartén, importándoles poco el daño que le hacen al número uno. Hoy en día le ha tocado ser blanco fácil al fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, y mediante un leguleyo coleto le avienta misiles denostadores que no hacen mella, toda vez que ese remedo de funcionario de la suiza Chiapaneca se dice, sin conceder arrastra una gran cola putrefacta y tiene en su haber ser cesado o corrido de una juzgado de distrito por actos de corrupción, ese seudo profesionista remedo de abogado ahora anda despotricando contra el fiscal general buscando los reflectores, sin embargo quienes lo conocen, comentan, sin conceder es un energúmeno que nunca da la cara, es de los cobardes que tira la piedra y esconde la mano, así es que ese leguleyo como dijera el tío Chemita, está bien chafirete…pero mientras esa lacra de alcantarilla coleta pretende denostar la imagen del fiscal general del estado, este parsimoniosamente dice, “trabajo mata a chisme e intriga, y vaya que si es cierto puesto que Jorge Luis Llaven, continua haciendo su talacha a favor de la seguridad de todos los chiapanecos siguiendo los lineamientos que marcan las políticas públicas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, y derivado del reforzamiento del Operativo Antipandillas diseñado en la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal coordinadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron en las últimas horas a 32 personas más en Tapachula, sumando desde hace 27 días que comenzó esta estrategia 142 detenidos por su responsabilidad en las conductas que la ley califica como delito de pandillerismo, contra la Ley General de Salud y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así ha estado trabajando el funcionario estatal alejado de grillas y chismes de lavaderos. esas acciones han marcado una disminución significativa de la incidencia delictiva en la región Costa-Soconusco, principalmente en el delito de homicidio doloso, destacando que este operativo se diseñó para garantizar la paz en Chiapas, principalmente en los municipios colindantes con la franja fronteriza con Centroamérica, como Suchiate, Tapachula, Comitán y Palenque, a través de las fiscalías de Distrito Fronterizo Costa, Fronterizo Sierra, Selva y de Inmigrantes, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Guardia Nacional, Secretaría de Marina-Armada (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Municipal. Al respecto Llaven Abarca ha destacado que agentes de la Fiscalía General del Estado sostienen constante intercambio de información e inteligencia con los Centros Antipandillas (CAT) en Centroamérica para advertir sobre detenciones y establecer si los detenidos cuentan con órdenes de captura por delitos relacionados en estas naciones, lo que ha permitido detectar a personas que son objetivos en estos países…ahí están a flor de tierra los trabajos y acciones que la fiscalía está realizando a favor de la seguridad de los chiapanecos, no que no sonabas pistolita…así es que grillitas y chismorreos no causan efecto en la persona del fiscal cuando se trabaja con ahínco y tenacidad…sin comentarios

CON COORDINACION Y EN UNIDAD LOGRAMOS BUENOS RESULTADOS: VILA…

Bueno y continuando con ese giro de fiscales, déjame comentarte amigo lector que el delegado de la fiscalía federal de la república Alejandro Vila Chávez, señalo que el trabajo en equipo siempre dará muy buenos frutos y es lo que esa delegación hace actualmente con las autoridades estatales. Vila Chávez adujo que se ha logrado hacer un trabajo interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno bajo la coordinación del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que cada día en la mesa se seguridad nos convoca a dar todo nuestro mejor esfuerzo priorizando la seguridad de todos los chiapanecos. Así mismo comento que esa delegación trabaja en coordinación, en unidad, en equipo bajo los esquemas y estrategias que emanan de las políticas públicas del gobernador del estado. Por ello siempre he manifestado señalo al final, que el trabajo en equipo da excelentes resultados…ver para comentar.

GOBIERNO Y SOCIEDAD, SUPERAREMOS LA PANDEMIA: “GÜERO” VELASCO…

Tras manifestar que, “Hoy toca a cada mexicano hacer lo que nos corresponde para superar la pandemia y sacar adelante al país”., El coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista en el senado Manuel Velasco Coello manifestó que, las agresiones y actos discriminatorios contra el personal médico que enfrenta la pandemia, son inadmisibles, por lo que los senadores del Partido Verde propusimos mayores castigos a quién o quiénes atenten contra los trabajadores de la salud. Así mismo el güero Velasco agrego que esa Iniciativa del PVEM propone, de ocho meses a seis años de cárcel para los responsables. En la emergencia sanitaria, -dijo- el personal médico se sumó a las estadísticas de víctimas, y según datos obtenidos, en un mes, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (CONAPRED) recibió al menos 47 quejas donde los afectados son médicos, enfermeras y trabajadores de hospitales. ante ese escenario, -comento- en el Senado impulsan una iniciativa para elevar penas de prisión y sanciones económicas a agresores de personal médico, enfermería y el sector salud en general. de igual forma el Güero Velasco asevero que en 12 de las inconformidades en el Conapred se indica que el personal de salud fue agredido o discriminado ante el temor de que contagiaran el coronavirus, y la iniciativa -dijo- presentada por el grupo parlamentario del verde ecologista remarca que, “si la víctima de lesiones o agresiones físicas fuera personal médico, de enfermería o de cualquier área del sector salud, por el ejercicio de su profesión, se aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo”. Muy bien por el senador Velasco Coello…ver para comentar…por hoy hasta aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK