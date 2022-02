Puntos Fiscales

El cambio de la educación en México

José Luis León Robles

Muy buenos días mis distinguidos lectores, hemos venido resintiendo los embates de la pandemia, desde una perspectiva económica, sin embargo también podemos señalar que la educación desde sus diferentes niveles se ha visto muy afectada, tomando en cuenta la población estudiantil desde sus diferentes niveles, hemos visto que las clases presenciales hasta antes de la pandemia era por demás ordinaria y trascendental en la vida del estudiante, y a pesar de que a nivel profesional ya se ofertaba las clases a distancia, estas no eran muy del agrado del estudiante por muchas cuestiones que va desde la idiosincrasia misma, hasta problemas por falta de internet, sin embargo a raíz de la pandemia todo cambió en un proceso mismo de desesperanza para concluir el cicle escolar, y es que en el caso de los niveles de primaria, secundaria y preparatoria, de adoptó a través de los grupos de whatsapp de padres de familia, por ese medio se dejaba un cumulo de tarea para los jóvenes, que decir para la educación superior, el gran cambio de clases presenciales hasta la capacitación que nos dieron de manera emergente para utilizar las plataformas zoom y google class room, y así terminar el ciclo escolar, pero a todo a esto es necesario entender que la educación en línea se apoya en las TIC’s (Tecnologías de la Información y la Comunicación), ya que hace uso de las herramientas que ofrece internet y nuevas tecnologías para proporcionar ambientes educativos adecuados y de alta calidad. Es importante tener en cuenta que la educación virtual se relaciona con la educación a distancia, la cual nació a raíz de la necesidad de cobertura de calidad educativa a personas que, por distancia y tiempo, no pueden desplazarse hacia un centro de formación físico. Este tipo de modalidad académica mejora las dinámicas de formación de los estudiantes y le ofrece mayor apoyo a los docentes para el desarrollo y seguimiento académico de los alumnos a cargo. Existe como todo en la vida Ventajas y desventajas en esta modalidad, dentro de las ventajas podemos encontrar la admisión del acceso de la información de manera inmediata, flexibilidad sobre el manejo del tiempo a la hora de estudiar y el lugar desde el cual se realiza la conexión para estudiar además de ofrecer una autonomía sobre el proceso de aprendizaje, sin embargo ello contrasta con aquellas personas cuyo proceso de aprendizaje se facilita con el acompañamiento presencial y/o posee problemas de concentración, otra de las desventajas que la educación virtual no conoce barreras geográficas y podemos acceder a programas de formación internacionales, en muchos países y, según la legislación en este aspecto, hay fallas a la hora de validar los títulos obtenidos.

El regreso a clases en la denominada nueva normalidad, según lo anunció el propio secretario de educación pública será cuando el semáforo se encuentre de color verdad, dentro de las clases presenciales se estará en un riguroso monitoreo por parte de las autoridades educativas, y es que al volver a clases, las escuelas públicas estarán obligadas además a proveer gel anti-bacterial, jabón y agua a sus estudiantes luego de las crisis por coronavirus 2019; además de la asistencia a clases se organizará por orden alfabético de acuerdo con el apellido de los alumnos para evitar conglomeraciones . El mismo secretario de Educación Pública a través de una videoconferencia llevada a cabo con profesores y supervisores de todo el país sobre el regreso de la nueva normalidad, se presentó el protocolo que deberán seguir todas las escuelas públicas del país en que se señala de forma muy reiterativa que se deben aplicar tres filtros sanitarios en la casa, al ingresar a la escuela y el salón de clases para evitar los contagios de esta enfermedad que está destrozando no únicamente nuestra salud, sino nuestra economía, ahora bien también se señala en el caso de los llamados honores de la bandera o lunes cívico serán suspendidos. Es importante señalar que todos los planteles serán desinfectados, por lo que se crearán comités de salud, en la cual un grupo de personas se encargará de la higiene y desinfección de algunas áreas. Por lo que ante esta nueva normalidad, en el caso de la comunidad estudiantil de primaria, secundaria y preparatoria en algún momento será necesario la preparación dentro de su plataforma educativa de la utilización de herramientas tecnológicas como un medio de aprendizaje, ya que únicamente para los estudiantes de nivel superior han emigrado por esta pandemia a las plataformas educativas ya sean gratuitas que se encuentran en el internet o algunas universidades públicas o privadas ya cuentan con sus propias herramientas tecnológicas de enseñanza.