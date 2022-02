Puntos Fiscales

El cinismo en la política

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Muy buenos días distinguido lector, agradeciendo de antemano el interés por esta columna el día de hoy voy a tocar el tema del cinismo de los políticos, y es que derivado de los últimos acontecimientos suscitado en nuestra Capital Chiapaneca, donde aún podemos observar que no se ha erradicado el tráfico de influencias en la impartición de justicia cuando se trata de funcionarios municipales, estatales y federales, los políticos aplican la frase de Maquiavelo “el fin justifica los medios”, siempre he dicho que los políticos actúan con un cinismo natural, los golpes bajos que se tunden por el poder, la lambisconería que nada les cuesta, pero si usted creyó que a raíz del nuevo partido en el poder se iba a terminar, déjeme decirle que aún a su edad no ha dejado de creer en los reyes magos, es algo nato en la clase política la impudencia, obscenidad y el descaro, Porque en este país de escaso recorrido democrático, donde escasean el espíritu ingenuo y la diplomacia que no se confunde con la simulación, la falta de franqueza hiriente y rudeza en el hablar con elementos propios de debate origina un sistema centralizado de poder, donde se puede observar que no existe un equilibrio de poderes y los pocos organismos descentralizados tienen a desaparecer, al día de hoy a nivel federal existe un circo mediático llamado Lozoya, quedando por lo menos en el olvido temas trascendentales de seguridad, economía y democracia. La aspiración al ordeno y mando parece ser la realidad más transversal que existe en la política, desde que el hombre es hombre, la conveniencia, la ambición y la falta de escrúpulos han sido constantes en el obrar de muchos políticos, si bien es cierto tampoco debemos darnos golpes de pecho como los últimos redentores de la tierra, pero no debemos olvidarnos que los políticos tienen una encomienda pública, por lo que su actuar como políticos deben ir de la mano con sus valores humanos, ya que ellos nos representan ya sea como legisladores o servidores públicos, por lo que debemos siempre tomar en cuenta su vida personal, sino ha vivido de escándalos y su comportamiento con la sociedad, en estos tiempos también es de suma importancia conocer que tan importante es para ellos la naturaleza, la fauna, con ello podemos predecir el tipo de comportamiento no solamente con su entorno social, sino con la propia naturaleza que en estos tiempos y con la cuestión de los cambios climáticos debemos llevar una agenda primordial de este tema con otros países, lo que actualmente no sucede así. Los políticos cínicos obra sobre unas bases que él considera verdaderas, pero siempre oculta sus móviles al exterior. El cinismo consiste en hacer explícitos los objetivos, pero no los intereses que lo guían, lo cual se hace solo en privado. El ámbito del cinismo es, entonces, la esfera privada donde se expresa, siempre poniéndose a salvo del oyente no involucrado, pues esto no se le permite oírlo al resto. Déjeme comentarle de manera muy breve que la Universidad Privada donde Imparto Cátedra, en una de las materias que acabo de finalizar la enseñanza, les hice una pregunta a mis alumnos de que opinaban de sus legisladores como sus representantes, la respuesta fue contundente, no hay confianza en ellos, y es lamentable ese sentir de futuros profesionistas que están encaminados a la abogacía. Ahora en el país vive un contexto social de no más a la corrupción, el cual demanda “acciones más agresivas, corajudas e independientes de intereses políticos para combatirla” simplemente queda en el buen marketing político del partido en el poder, no podemos establecer comparativos con los demás partidos políticos que estuvieron en el poder por el simple hecho de que tienen diferente filosofía partidista, las formas de corrupción son diferentes de un partido a otro, y ese mal llamado cáncer que conocemos como corrupción es lo que ha servido como estandarte en la lucha principal para seguir conservando el poder en las próximas elecciones del Partido MORENA, aparentemente esa lucha ha encaminado a la estrategia de AMLO de militarizar el país, y si no me cree tan solo está la propuesta de que sea el ejército quien tome el control de las aduanas principales del país, y que decir la noticia de esta semana donde el ejército mexicano golpeo a unos campesinos que se estaban manifestando, tan solo con la figura jurídica de la Guardia Nacional a muchos nos sigue preocupando la militarización de este país que no creo que sea la mejor estrategia de combatir la corrupción.