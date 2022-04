Linotipe@ndo…

Por: Marco Antonio Cabrera Alfaro

El comercio de los “pollos” es un jugoso negoción de servidores públicos: LRV

• La Red de complicidades que ha sentado sus reales en el “pollerismo”, toman parte funcionaros de los tres niveles de gobierno: activista

Luego de señalar que pese haber hecho varias denuncias contra la galopante corrupción que se da al interior de la delegación del Instituto Nacional de Migración en la entidad, el activista y defensor de los derechos humanos de los migrantes Luis Rey Villagrán, Urgió al titular de la unidad de inteligencia, Financiera, Santiago Nieto Castillo, a que siga las líneas de corrupción que se dan al interior de la delegación estatal del INM en Chiapas. Desde la llegada de la tal Yadira, a quien todos conocen como la Monja Diabólica -dijo- hemos estado haciendo denuncias ante la Fiscalía general de la Republica donde tal parece que esa perversa funcionaria tiene un manto sagrado y las denuncias las engavetan o se las ha llevado el viento porque no han prosperado. De todos es sabido que a diario los agentes del INAMI van recogiendo por toda la costa de Chiapas la paga, forman una POLLA” (lenguaje coloquial de los migras), todo esa polla que recolectan los agentes es para que los llamados Poleros (traficantes de ilegales), puedan pasar sin ser molestados, es decir, para que puedan pasar los polleros que trafican con ilegales sin ser molestados o detenidos y con ello juntan más de un millón de pesos los cuales se reparten a la semana, al parecer, sin conceder, entre la red de complicidades que existe entre los funcionarios de los tres niveles de gobierno. Luis Rey de igual forma espeto que con la llegada de las elecciones y parte de ese botín podría ser destinados a la compra de votos. Rey Villagrán agrego que los funcionarios federales también tienen embarradas las manos, porque, -dijo- “sería estúpido e infantil no pensar que los millones que se recolectan en la famosa “polla” ese no salpique a los funcionarios, parte de la POLLA que recolectan en los tramos comprendidos desde Arriaga hasta Tapachula y Tapachula hasta ciudad Hidalgo. El activista Luis Rey afirmo más adelante que, “Le tomamos la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO para que voltee a ver a Chiapas y no agarren a chivos expiatorios, el dinero no se puede ocultar, -comento- toda vez que los trabajadores que entraron desnudos (con una mano atrás y la otra adelante) al migración en Chiapas y a COMAR, hoy lucen vehículos ultimo modelos, casas, ranchos, consecuciones de taxis, combis y urbans, los cuales están siendo cubiertos por prestanombres y es por eso que le pedimos a Santiago Nieto que rastreen el dinero, porque la Fiscalía General de la Republica, ha dado batazos, puros strike (estrai) en falsos en cuanto a las denuncias que hemos estado haciendo de la galopante corrupción que se da en la delegación del INAMI en Chiapas. Por si eso fuera -indico- han favorecido y fortalecido al crimen organizado y los polleros son los que más se han beneficiado junto con la gavilla de la Monja Diabólica. Hace unos años -subrayo- Hablábamos más de 70 mil migrantes varados y ahora ha disminuido la curva y a manera que sean 35 o 40 lo cual es benéfico, pero, donde están los otros, pues ahí está el negocio, y de nuestras denuncias que hemos estado haciendo hace más de un año nadie dice nada, nadie ha dicho esta boca es mía, ni la SEGOB, ni la FGR, ni Santiago Nieto, ahora el presidente AMLO que dirá de estos sus flamantes funcionarios de la 4T. Lo que sucede es que el presidente no se ha dado cuenta o no quiere verlo así, que tanto los de la SEGOB, la FGR y los de la UNIF están coludidos en una red de complicidades -adujo- Hasta la guardia nacional está en esa red de complicidades junto con la banda de agentes de migración que lidera la Monja Diabólica. Al final Luis Rey, acoto, que tanto la policía federal, estatal y municipal están embarrados en esa red de complicidades y el presidente AMLO…sin comentarios

ESPACIOS LIBRES DEBEN SER ATENDIDOS POR AUTORIDADES…

Bueno ahora comentare amigo lector que aquí en la capital chiapaneca existen muchos espacios, muchos parques de solaz esparcimiento los cuales se encuentran en competo abandono y han provocado que la delincuencia las tome como refugio, es decir, se han convertido en cuevas de la delincuencia. Luego de manifestar lo anterior el joven político Willy Ochoa señalo que es necesario que esos espacios sean atendidos por las autoridades municipales, se necesita darles vida, subrayo al tiempo de aducir, alcaldes han venido, alcaldes se han ido y a nadie les ha interesado atender este reclamo popular y se han dedicado a edificar parques, pero con fines electorales, sin importarles si es conveniente ese espacio darle vida o no, mientras les dé un buen número votos para ellos es factible. Los espacios públicos abandonados deben darle importancia no solo en tiempos de elección, sino toda la vida para que la sociedad pueda contar con un espacio de solaz esparcimiento. Agrego el joven político que administraciones vienen y administración van y los servidores públicos que logran ser convocados por los ediles, en complicidad con algunos notarios y algunos líderes de algunas colonias, se apropiaron de espacios de donación, generando negocios millonarios y dejando a muchas colonias sin espacios de esparcimiento. De igual forma señalo que los espacios de solaz esparcimiento, áreas verdes, de recreación, entre otros, no deben ser tomados como un botín, ya que son patrimonio de las colonias los cuales son utilizados para convivir en familia, disfrutar con los hijos, pero, sobre todo, espacios que generan oxígeno por su vegetación, es por ello dijo, que deberían hoy en día las autoridades municipales y del gobierno estatal y federal, darles atención a esos espacios libres…ver para comentar

REAPERTURA DE CASINO TAMBIÉN PROVOCARA MAS PROSTITUCIÓN…

Luego del comentario que hicimos ayer en esta su gustada columna sobre el rechazo y repudio de parte de empresarios por la supuesta reapertura del casino en Tapachula, nos llegaron varios mensajes en nuestra bandeja de entrada de nuestro correo y nos hacían la observación que también al reaperturar ese centro de juegos de azar y apuestas, nos solo el alcoholismo y otros vicios se darán, sino que también la prostitución estará a su máxima expresión toda vez que las chicas del tacón dorado o prostitutas, tomaran como centro de operaciones y citas a ese casino. Pues, amigo lector que te diré, claro que, si la prostitución se dará en su máxima expresión en ese casino o casa de apuestas y los contagios del COVID volverán a darse en grandes magnitudes, pero bueno, cada quien con su cada cual…sin comentarios…amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK