Opinión y Propuesta

Mtro. Andrés Vázquez López

El concierto de los mexicanos irresponsables

Contrario a lo que podría suponer amable lector, dado el título de este artículo de opinión, no es mi intención hacer alusión, únicamente; al recién terminado festival Vive Latino, realizado hace unos días en la Ciudad de México. No. Más bien, quiero referirme al conjunto de actitudes laxas que tal parece, han adoptado las autoridades de nuestro país, frente a la pandemia de Covid19 y al mensaje que, probablemente sin querer, quiero pensar; están dando.

Como todos sabemos, la actual pandemia, comenzó con un brote descontrolado de una nueva cepa de coronavirus, hoy llamado Covid-19, mismo que se dio hace varias semanas en la ciudad china de Wuhan; y de ahí se fue extendiendo a todo lo largo y ancho de ese país; y después a todo el mundo. Si se le ha dado el debido seguimiento al desarrollo de la noticia; se puede haber apreciado cómo el nuevo virus se contagia de manera exponencial y de igual manera se pudo haber calibrado el impacto que éste puede tener sobre los sistemas de salud de nuestro país.

He tenido la invaluable oportunidad, sin ser médico; de coincidir en un foro que tampoco tiene que ver con medicina; con amigos médicos que gozan de un gran renombre en su medio; y que han tenido la amabilidad de explicarme más o menos de qué estamos hablando. Trataré de explicarlo: El Covid-19 sí es un virus que puede matar, pero afortunadamente hasta ahora, no a gran escala. Según se nos ha dicho; la tasa de mortalidad del mismo, está alrededor del 3 %, y esto se da principalmente entre pacientes mayores a los 60 años. Efectivamente, en el mundo, los contagios se cuentan por miles, al igual que los decesos; pero guardando la proporción ya dicha entre enfermos y personas fallecidas. Pero entonces, ¿si el virus no es tan mortal como se piensa, a qué se deben todos esos fallecimientos?, bueno, pues es que de manera muy similar a lo que ocurrió hace 10 años en nuestro país con el virus AH1N1, este nuevo virus se transmite según nos han dicho, a través de las gotitas de saliva que todos expelemos al hablar, incluso sin querer. Y es de ahí, que las autoridades sanitarias han hecho una serie de recomendaciones que espero, al momento de leer el presente artículo, todos conozcamos: No saludar de beso, ni de abrazo, ni de mano. Estornudar utilizando la parte interna del brazo para cubrirse la boca. Guardar distancia de entre un metro y un metro y medio para hablar; y a últimas fechas, cuando hemos observado que el número de contagiados comienza a aumentar a ritmos similares a los que lo ha hecho en otros países; se nos ha pedido que nos quedemos en casa, en aislamiento. Esta última medida tiene por objeto evitar la propagación masiva del virus, para que el número de contagiados no rebase la capacidad del sistema de salud de nuestro país, y éste pueda atender a todos los posibles enfermos, sin que se vea obligado a desatender a quienes tienen otro tipo de padecimientos o de plano a no atender ni a unos ni a otros, con las consecuencias trágicas que todos tememos.

Podría parecer un escenario apocalíptico, pero nuevamente, dándole seguimiento a la noticia, hemos visto cómo sobre todo los italianos; pero también los franceses, los españoles, los surcoreanos, los iraníes y en cierta medida los estadounidenses; han estado sufriendo en carne propia los estragos de tener que vivir en un aislamiento forzado, mismo que no quisieron atender en los primeros momentos de la enfermedad y que lo único que provocó, fue que ésta se saliera de control, haciendo que los contagios se multiplicaran a un número tal que se volvió imposible atender a todos los enfermos, ¿y todo por qué?, por la falta de consciencia y de conciencia de la gente. Por su falta de empatía. Por su falta de solidaridad. Por su escaso interés por el bienestar del otro. Por su pérdida de la capacidad de condolerse con los demás. Por su incredulidad. Por su creencia falsa de invulnerabilidad. Por su nulo grado de sacrificio, que los llevó a no estar dispuestos a renunciar a nada, a ni un poquito de confort, ni siquiera por un instante, pensando en que esto no traería consecuencias.

No vamos a hacer en este espacio, ninguna apología de lo que a todos esos países les ha

sucedido. Pero lo que sí debiéramos hacer, es aprender de los errores que cometieron y no

repetirlos. Pero es entonces cuando en nuestro país coinciden muchos de los peores elementos que configuran un pésimo escenario. Veamos cuáles son:

1.- Un sistema de salud debilitado. – Como es sabido, durante los sexenios pasados, el sistema de salud fue el espacio de grandes negocios al amparo de la corrupción y del poder. Muchas empresas farmacéuticas le entraron al juego de vender caro sus productos, mientras que los responsables de adquirirlo, lo hacían a sobreprecios, ya que habían pactado importantes tajadas del pastel, sin importarle ni a unos ni a otros, las consecuencias en el desabasto y en la salud de la gente, que sus acciones pudieran tener.

La 4T llegó con toda la intención de erradicar esa práctica. Pero “no sólo de pan vive el hombre” reza la frase bíblica; y podríamos decir que tampoco de buenas intenciones; y en su afán por erradicar dichas prácticas, el actual Gobierno ha provocado un desabasto mayor y ha sido incapaz de siquiera comenzar a remontar la tremenda debilidad estructural en el sistema de salud.

Todo lo anterior, la inercia de muchos años y la falta de eficiencia y de eficacia actuales, han dado como resultado que en general, el sistema de salud de nuestro país, esté especialmente debilitado para enfrentar cualquier desafío; máxime uno como el que representa el Covid-19.

2.- Un pueblo indolente. – Cierto es que el Gobierno mexicano no ha sido el más presto en la toma de decisiones sobre el tratamiento que piensa darle a la pandemia, ni tampoco el más claro para comunicarlo; pero una parte muy importante de la población, probablemente la mayoría, lo ha tomado a broma e incluso duda que el Covid-19 en verdad exista.

Muestra de lo anterior, son los centros vacacionales del país como Acapulco, llenos al 90%

de su capacidad hotelera en el pasado fin de semana largo o como se mencionó al principio de este artículo; la realización del Vive Latino en la ciudad de México, congregando a miles de personas, cuando al mismo tiempo, ciudades como Roma; vivían en confinamiento. Para el momento en el que se escribe este artículo, las autoridades de San Francisco, California; por dar otro ejemplo, han decretado igualmente el confinamiento forzoso de sus ciudadanos. ¿Qué acaso los mexicanos no siguen las noticias?, ¿o será que simplemente no les importa?, ¿o será acaso que simplemente desestimen la información y las indicaciones que se les dan, inventándose una serie de teorías conspiranóicas para justificar su falta de responsabilidad y franca indolencia frente a un problema de salud pública que a todos nos amenaza?

3.- Un presidente que da un pésimo ejemplo. – Para terminarla de fregar, el presidente de la República, decidió durante varios días, no acatar él mismo las indicaciones en materia de utilización de gel antibacterial o de no concurrir a eventos masivos, incluyéndolos en su agenda de actividades.

La necedad presidencial llegó al grado de poner en aprietos al Subsecretario de Prevención

y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell; quien se vio obligado a justificar la falta de apego presidencial a las recomendaciones de la secretaría de Salud, forzándolo a decir un galimatías que no hizo más que restarle credibilidad, ponerlo en la línea de fuego de la oposición más recalcitrante y simplona, ésa que no pierde oportunidad para hacer quedar mal a las autoridades federales.

Perdió de vista el presidente, que le guste o no; él da el ejemplo a muchos de los ciudadanos

de este país; y cuando éstos lo ven despreocupado y sin apegarse a las reglas de higiene que se han estado difundiendo, lo único que hace es legitimar con su mal ejemplo que otros se comporten igual, en todos los niveles. ¡En verdad que el ejemplo es muy importante! Pero, además, el presidente fue irresponsable al poner en riesgo la salud de otros y la propia. Recordemos que además en su caso, su salud es un asunto de Estado; ya que el país requiere de un presidente en las mejores condiciones posibles, para que pueda tomar las decisiones que se requieran, cuando y donde se requieran.

4.- Un Gobierno titubeante. – Al contrario de lo que ha sucedido en otros países; en el nuestro el Gobierno federal parece por momentos no tener mucha idea de qué es lo que pasa y cómo lo va a enfrentar. A ojos de gran parte de la opinión pública, las autoridades han sido omisas al establecer controles duros y estrictos, en puertos y aeropuertos; dando la impresión, cierta o falsa; de que o no saben qué hacer o que de plano no les interesa hacerlo. Probablemente sí que les importe y sí lo estén haciendo, pero la manera cómo se ha comunicado y como se ha ejecutado, ha sido por lo menos lenta y errática. A los mexicanos, fieles a su tradición centralista; y además ante un problema que puede salirse de control, probablemente les gustaría ver un Gobierno federal que fuera muy claro en lo que va a hacer y que fuera harto contundente en ello.

No se debe confundir firmeza con tiranía, ni identificación con populismo. Probablemente la línea que divide este par de conceptos sea tenue, pero existe y es clara. Ante las crisis como ésta, a los pueblos les es útil un guía que claramente indique el camino a seguir, sobreponiendo el interés general sobre el de grupo, y estando dispuesto a pagar los costos políticos que ello implica.

5.- Una sociedad dividida entre los que siguen al presidente y los que gritan sus errores. – Y finalmente, para terminar el espectáculo, tenemos por un lado a los incondicionales del presidente, que en verdad creen que todo es un complot de la derecha para perjudicarlo, mientras que, por el otro lado, tenemos a los que odian al presidente, y juran sobre la Biblia que AMLO a propósito toma las decisiones que toma, esperando que con ellas sus adversarios sean destruidos. Ambas posturas están equivocadas; y fallan en lo mismo: Este es un problema más grande que un presidente. No se trata y cuando se habla de la salud de las personas, nunca debe tratarse de obtener raja política, ni a favor ni en contra de nadie. Ambas posturas se equivocan; unas al querer mostrar a AMLO como el salvador de México y otras por querer mostrarlo como su destructor. Con un enfoque así, no únicamente radicalizan el debate público, sino que también lo trivializan y peor aún; se olvidan de lo verdaderamente importante: el Covid-19 y cómo reforzar en el menor tiempo posible la capacidad del Estado mexicano para hacerle frente.

Cuando vemos todos estos elementos, no podemos dejar de sorprendernos que tantas cosas malas, se aparezcan juntas y se confabulen para complicar más el panorama de nuestro país, justo cuando la crisis llama a la puerta.

Para terminar, no quiero dejar de mencionar que es nuestra propia Historia la que nos enseña que cada vez que los mexicanos se dividían y anteponían sus intereses de grupo (por legítimos que fueran), sobre los intereses generales y el bien común; nuestro país salía derrotado, empobrecido y cada vez más dividido y vulnerable. Por ello, lo que México necesita en este momento, es que todos, comenzando por el presidente de la República y toda la clase política, pero también todos los ciudadanos, actuemos madura y responsablemente, para evitar que el Covid-19 se convierta en una epidemia fuera de control en nuestro país. Si logramos ello, habremos salido fortalecidos y seremos capaces de superar cualquier, repito: cualquier, obstáculo que nos depare el futuro; pero si no, entonces seguiremos peleando cual pigmeos, por ver quién tiene la razón o quien no la tiene. Ojalá que sí lo logremos.

Además, opino que es necesario e importante, generar políticas públicas educativas, en

relación al cuidado, protección y preservación del ambiente.