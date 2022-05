Poder y Dinero

El Congreso no frenará actividad

· Pero, sólo asistirán a votar. Discursos en papel

· Pasaran Revocación de Mandato y Fin a Fuero

· ¿Existe Jorge Alcocer?; AMLO no es inmortal

· Napito pisotea la voluntad de las mayorías

Fe es creer en lo que no se ve; y la recompensa es ver los que uno cree.

San Agustín, 354-430; obispo y filósofo considerado padre de la iglesia latina

Víctor Sánchez Baños

El Covid19 también cimbra al Congreso de la Unión. La actividad política no se suspenderá, pero debe atenerse a una serie de medidas que van más allá de simples recomendaciones de lavado de manos o de uso de geles. El procedimiento legislativo será mediante el uso de tecnologías para evitar el contacto de las personas. Claro, podrán asistir a sus oficinas o desde sus casas y enviar sus trabajos, Disminuye de esa manera el riesgo de contagios,

Los líderes de las Juntas de Coordinación Política tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal y Mario Delgado, de la mano de todos los líderes de las fracciones parlamentarias varias medidas de emergencia ante la presencia del coronavirus.

Tenemos información en el sentido que se suspenderán los plenos de los legisladores y los discursos sólo serán en papel y se entregarán para dejar constancia en el Diario de los Debates.

Únicamente, los legisladores acudirán al pleno a presentar su voto.

Utilizarán varias herramientas tecnológicas para evitar conflictos en la aplicación de las medidas. Podrán usar el Canal del Congreso para presentar sus mensajes grabados, para temas relacionadas a la agenda legislativa. Al mismo tiempo, para dejar constancia en el Diario de los Debates, deberán entregar sus discursos e iniciativas aprobadas en comisiones, por escrito para que, también por escrito, discutan sus contenidos.

No será un parlamento. No habrá mientras dure la emergencia, discursos; parlamentos, pues.

Esta es una manera de enfrentar la pandemia en momentos que tenemos un incremento notable del número de casos comprobados y la cercanía de llegar a niveles de colapso de los sistemas de salud en todo el país.

La agenda de Diputados, en materia de la eliminación del Fuero Constitucional para el Presidente y la Revocación de Mandato, podrán salir este mismo periodo ordinario de sesiones. En Senadores, saldrá la Ley de Outsourcing, entre muchas más.

PODEROSOS CABALLEROS: ¿Tenemos un sistema de salud fuerte? Desafortunadamente, no. El secretario de Salud Jorge Alcocer, quien no ata, ni desata, se convirtió un lastre en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, quien no corre a sus colaboradores. “Ellos se van”. La Cuarta Transformación, el Gobierno de AMLO, pende de un delgado hilo, precisamente por las consecuencias del coronavirus y su impacto en todas las clases sociales. El gabinete de salud debe ser fortalecido y tener como titular aun personaje que llene todas las necesidades de conocimiento y agilidad en el manejo informativo. El subsecretario Hugo López Gatell, llena esos requisitos, pero su actitud sumisa al Presidente de la República (que no es de lealtad, sino de sumisión) hacen ver que no es fácil tomar decisiones sin el temor de la desaprobación de su jefe. Si el presidente no fortalece ese sector y atiende las recomendaciones de los científicos y técnicos, para poner el ejemplo ante el país, entonces veremos enfermos en el gabinete, lo que implicaría un reconocimiento tácito del fracaso de las medidas gubernamentales. No se puede permitir que bese a nadie en actos públicos y, es más, debe asistir sus actos multitudinarios. Entiendo que está en “campaña” política para ser reconocido diariamente como líder del país. Algo parecido al “Tata Lázaro”, pero los tiempos cambiaron y ahora, pese a que es reconfortante la admiración del pueblo, debe imponerse la cordura y la precaución, No es fácil para AMLO, pero debe tomar ese control. *** Bajo el liderazgo de José Calderón, el conglomerado Alfa invertirá 902 millones de dólares en México durante 2020. *** La mexicana Bio Pappel que preside Ignacio Rincón ya es propietaria del 80% de US Corrugated, con lo que se convierte en la compañía más grande del sector en América del Norte.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Por cuarto año consecutivo el Instituto Ethisphere reconoció a Eli Lilly y Compañía, que dirige Dave Ricks, como una de las Empresas más Éticas del Mundo. Además, es la única compañía farmacéutica presente en la lista de 132 firmas galardonadas con el distintivo. El Instituto destaca a las organizaciones que saben cuál es su papel crítico para influir e impulsar un cambio positivo en la comunidad empresarial y en la sociedad. A través del sistema de evaluación Ethics Quotient, Ethisphere califica a las compañías con base en sus programas de ética, cultura organizacional, gobierno corporativo, responsabilidad, estructura de gobernanza, liderazgo y reputación, para definir qué empresas recibirán el reconocimiento.

