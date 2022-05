A Fuego Lento.

Alberto Ramos García

El cónsul que Chiapas exportó

De entrada.,

Hoy, Chiapas está pagando la cantidad de 200 millones de pesos mensuales por interés que dejó una deuda que rebasa a los 28 mil 312millones

El daño al erario de Chiapas y que se convirtió en deuda pública alcanzó los 28 mil 312 millones 349 mil pesos (calculado a 2012).

Iniciamos …

Pesé, porque han transcurrido varios años que Juan Sabines Guerrero gobernó Chiapas, pensé que era imposible no recordarlo, y no justamente por sus “buenas” acciones sino por las malas decisiones que como mandatario tomó y que impactaron en las finanzas “sanas” que tanto presumió su antecesor Pablo Salazar, de alrededor de 4 millones de pesos

Una vez que abandonó el “reino” de Chiapas -porque gobernó como un monarca- borró de su “memoria y su corazón el infinito amor que pregonaba por su pueblo”. Ese pueblo que podía esperarlo durante más de 12 horas cuando asistía a un evento, bajo una cruda “infernal” o bajo de un somnífero

En seis años incrementó la deuda del Estado en un 700 por ciento; eso sin mencionar la desgracia en que dejó a Tuxtla.

Literalmente nos dejó en ruinas: disfrazó los registros contables para esconder faltantes, desvió recursos, contrató servicios innecesarios, el 95% de los contratos los otorgó por adjudicación directa, utilizó empresas fantasma, dejó obras inconclusas o sin funcionar, hizo pagos excesivos, simuló la compra de productos y toleró aviadores con altos salarios, dice una publicación periodística de Eje Central.

Juan Sabines ciertamente fue un pésimo administrador -por no decir otra cosa-, pero es un excelente político; su permanencia en la administración pública lo demuestra, pues llegó al gobierno de Chiapas bajo las siglas del PRD siendo priísta en una administración panista, donde Felipe Calderón le robó la presidencia a AMLO y forjó una excelente relación con ambos, vaya hasta con quien le robaría el triunfo al Peje en las elecciones del 2012 (EPN).

Juan José Sabines Guerrero fue nombrado nuevamente al cargo de Cónsul en Orlando por el canciller Marcelo Ebrard Casaubon.

Sabines Guerrero había renunciado al consulado a unos días del relevo del Gobierno Federal y por solicitud de la administración entrante. En su lugar se nombró a Felipe Ulises Cuéllar Sánchez como cónsul interino. A su salida de Orlando se le realizó una despedida en la alcaldía de la Ciudad Bella con una recepción, como muestra de agradecimiento por el trabajo realizado durante los más recientes tres años.

Su regreso como titular del espacio en el que sirvió por primera vez en 2015 se dio debido a “su buen desempeño”, según informó el consulado en un comunicado de prensa.

Lo supo el expresidente Enrique Peña Nieto y de todas formas lo nombró cónsul en Orlando, Florida. Ahora es de los pocos expriistas que transitan en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien el morenista mantiene con el mismo cargo diplomático en Estados Unidos.

Cita el reportaje de Eje Central que la consultora PriceWaterhouseCoopers descubrió que los libros de la Secretaría de Finanzas, un área que dependía directamente de Sabines

Guerrero, fueron alterados, porque en ellos no se registraron todas las operaciones como marca la ley.

“La consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC), contratada por Manuel Velasco a su llegada al gobierno, revisó los dos últimos años de la gestión de Juan Sabines, 2011 y 2012, y puso al descubierto una serie de operaciones posiblemente fraudulentas que incluyen una red de por lo menos 40 empresas ubicadas en Chiapas, Nuevo León, Veracruz y la Ciudad de México, y personas físicas a las que se les entregaron contratos de manera irregular, no cumplían los requisitos o no acreditaron la conclusión de su trabajo o recibieron dinero en efectivo sin que existiera un contrato”.

Nada que nos sorprenda, pues él disponía bajo que son debían de bailar en la administración estatal, infringiera o no la ley.

De acuerdo con la consultora, Manuel Velasco recibió el gobierno con grandes adeudos y al menos en lo inmediato no tenía para pagar 11 millones 500 mil pesos.

Hoy Sabines vive tranquilamente en Orlando, Florida; se hizo de un patrimonio que le servirían para vivir esta vida y dos más cómodamente, y nosotros estimado lector, seguimos pagando la deuda.

Entre Líneas…

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que, ante el avance del coronavirus COVID en México, no habrá restricción de viajes aéreos, terrestres y marítimos y no se cerrarán las fronteras, pues no existe evidencia científica alguna que dicha medida mitigue el riesgo de transmisión.

Precisamente, el joven Ingeniero automotriz de Berriozábal que salió positivo de la prueba de Coronavirus, estuvo participando en la Expo de Guadalajara de automóviles Hayding , y que estuvo conviviendo por 48 horas con extranjeros (japonés) , al regresar a Tuxtla Gutiérrez—vía aérea— en la sala de espera del aeropuerto de Guadalajara, de repente anunciaron la llegada de la aerolínea Italy , y observó que cinco o seis personas de ese vuelo se acercaron al mostrador con mucha tos seca y temblando. La señorita del mostrador que los atendió se paró inmediatamente y habló con sus compañeras y compañeros y los agentes federales que resguardan la seguridad del aeropuerto y salieron corriendo para esconderse. Esos mismos viajeros procedente de Italia, tomaron el vuelo de Guadalajara-CDMX; y en todo el vuelo iban torciendo tosiendo. El joven llegando al aeropuerto de la CDMX, tomó su vuelo ese mismo día el lunes a Tuxtla Gutiérrez, pero comenzó a toser con mucha frecuencia y la tos era seca y el dolor de garganta con problemas respiratorios, ese mismo lunes le notificó a su señora madre el malestar de garganta y la tos

El martes ya no soportó las dolencias y acudió a un médico particular y el diagnóstico presuntamente era Coronavirus. Se presentó con el diagnóstico médico al Centro Comunitario de la salud de Berriozábal. Y no me lo van a creer al leer el presunta diagnostico salieron corriendo y se escondieron. Fue al Hospital “Gómez Maza, no lo quisieron atender porqué era “foráneo”

Sin embargo, por instrucciones de un alto funcionario de la secretaría de Salud lo tuvieron que atender en Berriozábal y tuvo que llegar un Doctor de Tuxtla Gutiérrez para que fuera internado

Ayer, la secretaría de Salud de Chiapas reconoció el segundo caso de Coronavirus

Finalmente:

Veo a trolles y bots arreciando en contra de mi persona y solo por exponer ese caso de Coronavirus que contrajo ese joven Ingeniero automotriz de Berriozábal con calumnias e infamias

Algo estaré haciendo bien para que se revuelquen de esa manera en la inmundicia, tratando de desacreditarme.

Nos leemos en la próxima, les comento en la Iglesia Bethel del Pastor Sadoc Chongo, pidió orar por el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas y por la Secretaria de Salud, para que los iluminen Jehová en esto momentos críticos