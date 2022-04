Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

El coronavirus, ni en Chiapas ni en otro estado, perdonará los errores de la 4t

Preocupante las declaraciones de Hugo López Gatell al asegurar que se encuentran preparados para recibir al Coronavirus en México, cuando en estados como el de Chipas, su secretario de salud lo desmiente afirmando que NO hay dinero para atender el virus y aunque posteriormente declara lo contrario, deja entrever el malestar y la manera en que se coacciona desde el poder por su declaración. El tema de la salud en los mexicanos por situaciones de negligencia expone a los responsables de hospitales a enfrentar posibles muertes por no contar con lo necesario para diagnosticar y contener la epidemia. La irresponsabilidad desde el gobierno federal al minimizar el problema y no abastecer de recursos a los estados que cuentan ya con casos confirmados de la enfermedad, es un hecho sin precedente al que tendrá que dar la cara además de los funcionarios responsables el mismo Presidente de la República. En menos de 2 días los casos han aumentado de una a uno hasta convertirse en más de 8 en todo el país, de seguir así, serán más los valientes secretarios quienes denuncien públicamente las mentiras de la Administración Federal. O al Presidente lo están engañando o es el mismo Presidente quien de manera discrecional retiene los recursos como lo ha venido haciendo en otros casos de salud que han provocado la muerte de pacientes y puesto al filo de fallecimiento a cientos más. A 14 meses del gobierno de López Obrador, se suman día con día conflictos y vaivenes de su administración, la violencia no da tregua, apenas iniciamos el 1 de marzo con 82 muertos en un solo día, manifestaciones convocadas en todas las clases sociales, estudiantes, mujeres, organizaciones, campesinos y así podríamos enlistar uh sinnúmero de ellas. No menos las comandantes, coordinadoras e integrantes Zapatistas se suman también a las demandas de la marcha #UnDíaSinNosotras. Por otro lado, el fantasma del conservadurismo en López Obrador es la respuesta a todo. Ante la pregunta de una reportera a en su mañanera sobre si contaba con evidencias para asegurar que los conservadores están detrás de dicho movimiento, el Presidente ocupó para su respuesta 14 minutos de la conferencia en explicar sus razones con un pasaje de la historia que llegó hasta Santa Anna, le pidió a Jesús Ramírez proyectar la carta de Leona Vicario publicada en 1831 a Lucas Alamán, considerado el padre del conservadurismo. La lectura de este documento aburrido y totalmente fuera de contexto, sólo dejó como evidencia los tragos amargos que su equipo de comunicación tiene que pasar por sus ocurrencias y no así, las pruebas de su acusación de la manipulación a las mujeres. No entiende que los hechos del pasado se encuentran hoy en un contexto diametralmente diferente. Mientras el país vive una guerra incontenible de violencia e inseguridad, mientras se desploma la economía de diversos ramos en nuestro país, mientras el sector salud está viviendo su peor momento en plena víspera de la llegada del Coronavirus que está poniendo a temblar a la humanidad por su mortalidad y a las economías mundiales por lo que su contención implica, nuestro Presidente pasa las horas en un micrófono, no sólo sin hablar de lo importante, sino de distraer con toda intención los temas prioritarios y graves que empiezan a debilitar a su administración. En su natal ciudad lo increpan, le gritan que no cumple, que no les han llegado apoyos y su respuesta es reventar en ira señalando a los irreverentes que no le cantan al oído lo que él merece escuchar, como mentirosos diabólicos y así nomás, con el poder que le da ser el todo poderoso les dice que se vayan a volar. El asesinato a 3 estudiantes y al chofer de un servicio de transporte parece no importarle, ni las 320 mujeres muertas en el mes de enero, ni el bebé alcanzado por una bala en brazos de su madre. Ante estos hechos la respuesta sólo va dirigida a las mujeres manipuladas por sus conservadores imaginarios a los que se niega a ponerles nombre y apellido, pero que le sirven para engendrar en quienes aún crean en él, el odio y el repudio por los que no comparten sus erráticas acciones que están ocasionado el caos en todo México. Instituciones como las Secretarías de la Defensa y de Marina, han dado su apoyo a sus mujeres en el activo para participar, entendiendo la importancia de enviar a la sociedad un mensaje de solidaridad y comprensión por la dura oleada de feminicidios y la indefensión en ellas. Esto no es un hecho menor, debido a que las Fuerzas Armadas forman parte del Gabinete de Seguridad, que por razones ajenas a ellos, no ha dado resultados. Alfonso Durazo no ha participado en ninguna mañanera para informar sobre feminicidios o mostrar solidaridad para estas mujeres y para las familias de los muertos que suma en su escritorio todos los días. Esconde la cara detrás de la reacción de su jefe supremo ante este movimiento, pero luce sonriente con el anuncio del nombramiento como Comisionado del Servicio de Protección Federal a Manuel Espino, un hombre que en el pasado señalaba a López Obrador como un peligro para México, recordemos que esta administración ha sacado del purgatorio a muchos traidores del pasado que, con sólo ser tocados por la 4T, se dignifican para seguir pegados a las ubres del Erario. Cuidar los edificios del gobierno por encima de las mujeres es lo que importa, sobre todo ahora que osaron las feministas pintar las puertas del Palacio. No existen los hechos, ni palabras, ni las voces que puedan cambiar la realidad y que puedan por lo menos ser consideradas para rectificar. Hace apenas unos días Durazo vivió vergonzosos momentos en la Reunión Binacional de Planeación y Seguridad fronteriza en donde el embajador Christopher Landau olvidó la diplomacia y el respeto de no intervención para culpar a México de todo lo que sucede, sin tomar en cuenta la responsabilidad de EU en el tráfico de armas y el consumo de drogas de su población, para decirle contundentemente que han existido demasiadas reuniones sin ningún resultado. Ante estos hechos Durazo no tuvo nada que decir, ni en la reunión, ni a la opinión pública, justo ahora cuando al Presidente Trump no le basta con promover su reelección intimidando a sus ciudadanos con los migrantes en su territorio, sino ahora con la violencia de nuestro país.

DE IMAGINARIA

Rechazan la Justicia de EU solicitud de fianza por 1 millón de dólares para que García Luna siga su juicio en libertad. Manuel Velasco dará seguimiento a la propuesta de Pena de Muerte para Feminicidios. Utilizan a la GN para escoltar al actor Palazuelos.