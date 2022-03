Asesoría Legal

El Coronavirus Sigue

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Debemos ser conscientes y saber que el coronavirus no se ha ido ni se irá, aunque las autoridades marquen semáforo naranja no podemos circular por las calles como si nada, es importante en todo momento traer cubre boca reforzada, usar en todo momento gel antibacterial, cada que toquen cualquier cosa pónganse antibacterial, no importa que ustedes mismos hayan hecho su propio antibacterial casero, el coronavirus no cede, la gente desafía mortalmente al virus en las calles al no protegerse, efectivamente es importante no salir de casa, pero, ¿Qué pasa con los que tienen negocios y viven de ello y van al día? Creo que es más importante que el gobierno federal invierta en proyectos de salud que en proyectos de infraestructura, los planes sociales del gobierno han marcado una economía baja para el país, los comportamientos de austeridad originalmente no dejan nada bueno para el pueblo mexicano, al menos ahorita, lo más importante es que toda la población mexicana acceda a los hospitales para que tengan servicio médico aun y sin tener seguridad social, constitucional y legalmente es un derecho de todos y cada uno de los mexicanos, la salud es importante en estos tiempos de pandemia, y es que, tan solo en las últimas 24 horas hubieron más de 5 mil casos confirmados y más de 300 fallecidos (también en las últimas 24 horas), hay que ver el verdadero panorama, México se encuentra dentro de los 10 países con más coronavirus en el mundo, efectivamente hay que reconocer que las decisiones e ideas de Andrés Manuel han sido desatinadas, pero, nosotros también tenemos que ser responsables, usemos cubre bocas, lavarnos las manos la mayor cantidad de veces al día y usar antibacterial, un gobierno no puede poner en semáforo naranja su ciudad porque la gente cree que con eso ya el coronavirus se fue, no es así, la realidad es otra totalmente, la gente sigue enfermándose y no únicamente los de la tercera edad o los que tienen diabetes, es en general, el hecho de estar joven no quiere decir que están libres de que el virus no llegue a ustedes, hay personas que no dicen nada del virus que portan y se quedan en casa, prefieren reponerse en casa que avisarle a las autoridades de salud, es por ello que las autoridades no tienen una cifra exacta de cuantas personas positivas hay, los números que manejan son aproximados, mas no exactos, ¿o díganme y comprueben lo contrario, podrán?, recuerden que no solo las personas de la tercera edad ni los diabéticos ni hipertensos son solamente ellos vulnerables ante el coronavirus, sino también los bebés que recién llegan a este mundo y que no reciben las vacunas por parte de los centros de salud porque casi en todo el país no las hay, es una vergüenza que desde el presidente y demás funcionarios se den sus baños de pureza hablando como loros entre ellos para los medios de comunicación sabiendo que tienen en desventaja a México en materia de la salud, los bebés también son personitas que merecen estar sanos, es un derecho legal y el gobierno federal actual es un gobierno irresponsable en sus actos porque esto lamentablemente tiene consecuencias por el irracionalismo de personas mediocres, prepotentes y arrogantes, gente que no debería estar gobernando México, todo, por su estúpida y mediocre Ley de Austeridad y que ojalá ahora que llegue otro mandatario desaparezca en automático la mencionada Ley que solo está afectando seriamente a la población mexicana, los padres que no tienen para pagar las vacunas que cada una cuesta como 700 pesos sus niños y niñas se quedan sin la protección a la salud, se ha violado la constitución en el cual el articulo 4 fracción 4 indica que todos tienen derecho a la salud, no se le está echando la culpa al gobierno por la pandemia, más bien, ellos no tienen la capacidad para poder enfrentar una pandemia y comprobado está, porque prefiere el señor presidente guardar y almacenar miles de millones de pesos en las arcas del gobierno que poner proyectos de la salud en la mesa, incluso, ya ni les conviene estar exponiendo en los medios de comunicación lo que diariamente sale sobre cifras de muertes por el Covid 19, el coronavirus se extendió a una velocidad impresionante en todo el continente americano, la pandemia rebasó al sector salud en todo el mundo, pero, se ve más reflejado en nuestro continente, y México ocupa uno de los primeros lugares tanto en mortandad como en infectados, no entiendo como el gobierno se atreve a decir que el semáforo está en naranja, naranja tienen el cerebro, ¿acaso no ven que las muertes siguen diariamente? Es capaz Andrés Manuel de decir, YA GANAMOS, como en su campaña, AMLO se atreve a decir a los medios que el Covid está bajando, claro, la gente se recupera en sus casas, ¿acaso el Covid no era tan mortal como lo hicieron creer? ¿por qué la gente que se quedó en casa y que no reportaron nada a las autoridades de salud se recuperaron por si solas?, ¿acaso solo era tomar paracetamol como muchas personas lo hicieron y siguieron instrucciones caseras y quedaron fuera de peligro sin tener que ir a un hospital?, ¿Cuál es el fin de los gobernantes mundiales en decir que el Covid era de muy alta peligrosidad y originalmente la misma gente combatió el coronavirus con sus remedios caseros y paracetamol? ¿Por qué anda el presidente de México muy quitado de la pena dando conferencias matutinas sin su bozal? Se supone que el aire y todo lo que se toca está contaminado, en fin, hay muchas preguntas y pocas respuestas, lo cierto es que, hay que cuidarse mucho, usar abundante antibacterial, lavarse las manos no 4 veces al día sino a cada rato, lamentablemente, los gobiernos no dan respuestas claras y precisas.