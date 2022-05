Alto Mando

Miguel Ángel García

El coronavirus, un asunto de seguridad nacional

Difícil saber por dónde empezar nuestra columna cuando no puede estar peor el escenario Nacional por la violencia que no da tregua. Por la incapacidad de atención del sector salud para atender pacientes en hospitales. Por el malestar del personal médico que desmiente al Presidente y denuncia en redes sociales no contar con lo mínimo indispensable para trabajar en sus centros Hospitalarios. Por el malestar de las mujeres ante la insensibilidad del Gobierno en su lucha por visibilizar la problemática de feminicidios y violencia de género, minimizando el éxito del 8M y atreviéndose a reclamar no haber tenido la misma cobertura mediática en sus pasadas marchas como la que tuvieron las mujeres. Por su insensibilidad de insistir que el conservadurismo se disfrazó de feminicidio. Por las fuerzas de choque en la marcha en donde se sospecha fueron enviadas por el mismo gobierno para desacreditar al movimiento. Un escenario que ve que la mecha encendida se agota día con día sin que el discurso del Presidente cambie de tono. Por si esto fuera poco, la presencia del Coronavirus al que la OMS clasificó como Pandemia, pone al mundo de cabeza sin que el Presidente entienda la magnitud del problema que el COVID-19 implica en los asuntos a los que se enfrentará su administración. El cierre comercial y turístico en el mundo, recortes de personal en muchas empresas, falta de inversión y la baja de precio en el petróleo. La inestabilidad en bolsas de valores y la presión del dólar frente al peso, nos traerán un efecto dominó de grandes problemas y como consecuencia el aumento al malestar social. Ante este incierto panorama es necesario que el gobierno considere al COVID-19 un problema de Seguridad Nacional para controlar a través de un cerco sanitario nuestras fronteras, los puertos marítimos y aéreos más importantes de México por la entrada de extranjeros a nuestro país, como lo son la CDMX, Cancún y Cozumel, en dónde los usuarios aseguran que no existe ningún tipo de control, poniendo en riesgo a la población y aumentando la propagación del virus, en un momento en donde es incierta la capacidad hospitalaria y la capacidad de detección especializada para encontrar nuevos casos. La estrategia del Presidente no cambia e insiste de manera sistemática, que seguirá por el mismo rumbo, y sí, frente al tema de coches bomba, tanto en un cuartel de la GN, así como en Celaya, López Obrador sólo se limita a decir que son actos propagandistas del crimen organizado. ¿A qué llama acto propagandista el Presidente? ¿A actos terroristas y provocadores que impidieron detener al líder del huachicol en Celaya? ¿A otra demostración de fuerza que convirtió una ciudad más en rehén del Cártel Santa Rosa de Lima? Lo cierto es esta confrontación logró suspender el operativo destinado a la captura del Marro, quien le manda un buen mensaje a la Titular de Gobernación por declarar que su estructura de seguridad estaba debilitada, Sra. Cordero le faltan datos como le faltan también al Presidente, quien en un acto con rostro irónico asegura tenerlos bien controladitos, todo apunta a que el controladito por la delincuencia sin duda es el gobierno. Estados unidos en el lapso de 6 meses en un operativo de la DEA llamado Python, capturó en su territorio a más de 700 integrantes del CJNG y logró incautar más de 20 mil kilos de estupefacientes más la cantidad de 22 millones de dólares. Python seguirá con las detenciones y con operativos que están muy lejos de parecérseles a los nuestros en coordinación, inteligencia y resultados e incrementa recompensa para quienes den información sobre el Mencho, quien ocupa el primer lugar como el fugitivo más buscado en el mundo por la DEA, mientras que aquí, el jefe del Gabinete de Seguridad Alfonso Durazo está más ocupado revisando la nómina del pasado y despidiendo a quienes podrían haber tenido alguna relación con García Luna.

DE IMAGINARIA

Frente a la presencia del COVID-19 los Secretario de la defensa Nacional Marina, han dispuesto que las instalaciones sanitarias y su importante infraestructura hospitalaria, se encuentren en condiciones óptimas y adecuadas para recibir en caso de ser necesario a pacientes, incluso civiles, que pudieran requerir atención especializada, tomando en cuenta la experiencia de las Fuerzas Armadas en planes de contingencia.