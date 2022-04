Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El “coronavirus” ya se encuentra en Chiapas. La frontera sur sigue vulnerable y no la atienden

El pasado 14 de febrero, el Presidente Independiente de los Derechos Humanos en Chiapas, José Manuel Blanco Urbina, fue categórico al advertir con preocupación ese día que urgía en la frontera de Chiapas con Guatemala la instalación de cercos sanitarios, ante el anunció de la existencia de la letal enfermedad denominada “coronavirus”, y pidió al gobierno federal y al de Chiapas que instale “cercos sanitarios” en su frontera sur, sobre todo en los polos fronterizo de Ciudad Hidalgo, Talismán y Ciudad Cuauhtémoc, para atender de frente este problema de peligro de muerte.

Entrevistado por Diario de Chiapas, fue contundente Blanco Urbina: “Hacemos un llamado al Presidente de México, a las autoridades federales en materia de salud federal, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para que intervengan de un grave problema donde el “coronavirus” podría entrar a nuestro país, por la frontera sur de Chiapas, porque por ahí nos ha entrado el cólera, el Zika, Chikingunya y el dengue que son enfermedades provenientes del continente africano. El asunto de la migración que está viviendo México, por el tratado de Marrakech, es el que nos puede golpear con el “coronavirus”, dijo tajante el abogado José Manuel Blanco Urbina.

El ombudsperson independiente de Chiapas, pidió ese 14 de febrero que nuestras autoridades federales hagan conciencia en el sentido de que el problema de la migración extranjera ya no solamente es un problema de regulación migratoria, sino que ya con la aparición del “coronavirus”, se convirtió en un problema de salud pública, por lo que hay que estar alerta para evitar que migrantes podrían traer esta cepa letal, que tiene en vilo en materia de salud a naciones poderosas como China, que no sabe a pesar de su poder en salud pública hacerle frente al problema de “coronavirus”.

“No se trata de alarmar, sino de prevenir, porque hasta ahora no se observan “cercos sanitarios”, ni siquiera cuando aparecieron las caravanas migratorias, ahora es casi un asunto prioritario de salud pública en materia de seguridad nacional, porque al menos sabemos que hay una pandemia mundial, y la única puerta migratoria que está abierta de “par en par” en México es el de la frontera sur, y nuestro país, no se debe confiarse, porque no necesariamente la enfermedad la debe traer un chino, sino un Centroamericano que la adquiera en su país o una gente de color de los que están ingresando por miles proviniendo de África”, agrego Blanco Urbina.

Reiteró al final nuevamente el Ombudsperson independiente que no es un asunto de alarma para preocupar, sino un asunto de alarma de prevención, y que nuestras autoridades mexicanas adviertan que el fenómeno migratorio podría convertirse en el vehículo de comunicación para que ingrese esta cepa letal, a la que debemos de estar prevenidos los mexicanos.

Un caso positivo de Coronavirus en Tuxtla Gutiérrez

Y tan nos encontramos vulnerables los chiapanecos que ayer mismo el Secretario de salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, reconoció una paciente –femenina de 18 años de edad- resultando positivo con coronavirus, explicando que es una estudiante de Chiapas en Italia.

Que México y Guatemala instalen cercos sanitarios en su frontera.

Este fin de semana La diputada federal de Morena, Arlett Aguilar Molina, propuso en la capital del país, un punto de acuerdo para convocar al sector Salud de México y Guatemala, en el ámbito de sus respectivas competencias, a reinstalar los cercos sanitarios en la zona fronteriza de Chiapas. Lo anterior con la finalidad de que, a lo largo de toda la extensión territorial colindante con Centroamérica, se puedan atender y controlar las enfermedades transmisibles derivado del alto flujo y descontrol de migrantes provenientes de Centroamérica, Asia, África y Europa.

Explicó que están latentes los males transmisibles a la población chiapaneca y mexicana, al no existir un control por parte de las autoridades del sector Salud federal y estatal, así como de su homólogo de Guatemala.

Recordó que ya existían los centros de control a lo largo y ancho de la frontera sur de México, implementadas por el Instituto de Salud de Chiapas, donde se llevaron a cabo programas y acciones consistentes en: vigilancia epidemiológica, prevención y atención de la salud. En ese sentido, señaló que es urgente contar con módulos o centro de control, tal y como se están contemplando en los aeropuertos de México, para crear las condiciones que permitan garantizar la salud de los chiapanecos, además de todos los mexicanos por igual.

Por lo que, dijo, exhortamos a las autoridades sanitarias a redoblar esfuerzos para evitar una pandemia en el país, apegándonos al Artículo 4º Constitucional que estipula que todo mexicano tiene derecho a la protección de la salud. Hizo evidente que la vigilancia de la salud pública es una función esencial que se asocia con la responsabilidad del Estado, de proteger la salud de los individuos y de la sociedad en general.

Al final Aguilar Molina argumentó que el Gobierno debe contribuir a la vinculación interinstitucional en la prevención y control de los diversos problemas de la salud de los ciudadanos.

El gobernador pidió a su gabinete honestidad, lealtad con el pueblo y responsabilidad

En otro orden de ideas el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó este fin de semana la reunión quincenal con el Gabinete Legal y Ampliado, donde pidió a sus colaboradoras y colaboradores cuidar los recursos de la gente y actuar bajo tres principios: honestidad, lealtad con el pueblo y responsabilidad con el trabajo. En Palacio de Gobierno, el titular del Ejecutivo estatal reiteró su exhorto a quienes están a cargo de las dependencias estatales a hacer las cosas bien y terminar con los vicios que se acumularon durante muchos años, como es la corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, nepotismo e irresponsabilidad, porque de lo contrario nadie lo hará.

“Será un resultado a mediano y largo plazo, pero tenemos que iniciarlo porque estamos ante la gran oportunidad de servir a Chiapas y esa es la riqueza más importante”, dijo al tiempo de dejar en claro que la única relación que le interesa con los servidores públicos es de trabajo decente, no basada en complicidades.

“Nos debemos conducir de forma seria y comprometida, algunas personas aún no creen que actuaremos, y aunque sancionar a quienes cometan estos errores no es algo que nos alegre porque significa que vulneraron nuestra confianza, es lo justo y lo congruente, porque no es solo un discurso, como antes, cuando hablaban contra la corrupción, pero eran cómplices, aquí no hay ese tipo de relación”, acotó.

Respecto al paro nacional de mujeres del 9 de marzo, al que diversas asociaciones y organismos se han sumado, refrendó su respeto y convicción de impulsar acciones que lleven a la garantía de sus derechos, por lo que manifestó que las mujeres que decidan ausentarse en las dependencias gubernamentales, como parte de este movimiento, o continuar con sus responsabilidades, tienen toda la libertad de hacerlo.

Finalmente, reiteró la convocatoria a que sean agentes preventivos y se sumen a las tareas de concientización en los temas de incendios forestales y de salud. Dixe.