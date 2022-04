Eduardo Ruiz-Healy

El crimen organizado, beneficiario de la reapertura económica

De acuerdo con una artículo que apareció hace algunos meses en www.vice.com , la pandemia de COVID-19 afectó fuertemente al narcotráfico alrededor del mundo y especialmente a los cárteles mexicanos que lo controlan.

La suspensión de la mayoría de las actividades económicas y gubernamentales en la mayoría de los países le complicó el negocio a quienes producen, exportan o consumen drogas ilegales o reguladas.

El artículo publicado por VICE, intitulado Sinaloa Cartel Drug Traffickers Explain Why Coronavirus Is Very Bad for Their Business (Narcotraficantes del Cártel de Sinaloa explican por qué el coronavirus es muy malo para sus negocios), asegura que a mediados de marzo, que es cuando todos empezamos a tomar en serio la gravedad de la pandemia, los principales jefes y aliados del mencionado cártel recibieron un mensaje vía WhatsApp de Ismael “El Mayo” Zambada, cabeza del también denominado Cártel del Pacífico, en donde ordenó que a partir de ese momento y debido a la escasez de los insumos para fabricarlo, un medio kilo de metanfetamina (cristal), todos debían venderlo en 15 000 pesos, o sea seis veces más del que era su precio antes de que el nuevo coronavirus hiciera su aparición.

Según la fuente que le proporcionó esta información a VICE, el mensaje advertía que quien no obedeciera la orden sería responsable de las consecuencias.

El artículo del reportero Keegan Hamilton explica que, como sucede en otras industrias, “la cadena de suministro del cartel es compleja e internacional. Los ingredientes químicos crudos utilizados para la fabricación de metanfetamina y fentanilo provienen principalmente de China” y que “debido al coronavirus, hay muy poca distribución o importación de China a la Ciudad de México” y añade que “todas las industrias que dependen de China para la mano de obra o las materias primas se han visto afectadas, sobre todo las empresas que fabrican suministros médicos y productos farmacéuticos, que son esenciales para tratar a las personas enfermas y contener la propagación del virus. Los cárteles de la droga no han sido inmunes”.

Antes, el fentanilo llegaba directamente a Estados Unidos desde China por medio del sistema internacional de correos. Al cerrársele está vía y al limitarse su producción y exportación por el gobierno chino, los fabricantes de sus materias primas optaron por vendérselas directamente a los narcos mexicanos que controlan los puertos marítimos y aéreos y las aduanas de nuestro país.

Por eso es que el cierre de actividades que causó la pandemia le complicó durante meses los negocios al Cártel de Sinaloa y a sus competidores. De un día para otro dejaron de recibir las substancias químicas requeridas para fabricar la metanfetamina y fentanilo que demandan sus clientes.

No solo los narcos han resentido los efectos de la pandemia, también han sufrido una baja en sus ingresos organizaciones como el Cártel de Tepito, que dejó de recibir falsificaciones chinas de productos de lujo, como son los zapatos y bolsas para mujer que se venden sin control alguno en el país.

La apertura de la economía nacional beneficiará a algunos sectores, entre ellos al del crimen organizado. Esto se reflejará en un aumento en el número de delitos que se registren en los meses venideros.