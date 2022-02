Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El cubrebocas debe de ser obligatorio y necesario para la salud pública contra el covid 19

* Sheinbaum, Herrera y Eduardo Ramírez, personajes públicos de la vida nacional, opinan.

La crisis del coronavirus nos golpea a todos, sin embargo no lo hace con la misma intensidad por igual, porque hay sectores sociales que no se suman o adhieren a esta cruzada de salud pública ante la constancia de los llamados preventivos que realizan las autoridades en sus tres niveles de gobierno, la movilidad social sigue en su máxima expresión, y ya todo mundo regreso a las calles y mercados públicos como si ya no tuviéramos el virus asesino como un ente infectante de grave peligro para la vida de los seres humanos.

Mientras que algunos sectores de la población han podido refugiarse en sus hogares para hacer home office, otros han tenido que continuar realizando trabajos esenciales (no solo de salud, sino de alimentos, distribución y otros), pero hay una parte especialmente vulnerable, un sector visibilizado que está resintiendo la crisis en México y que preferirán morirse de covid 19, que morir de hambre. En resumen, hay más sectores o grupos sociales en las calles que ya les valió un soberano cacahuate la epidemia con todo y su letalidad, que otros que siguen aguardados en sus casas, y que se cubren con cubrebocas y se lavan las manos, respetando las medidas preventorias. Ya es una regla social para ellos.

Dentro de todo esta postal de salud pública hay un común denominador de suma importancia, que es el cubrebocas, que antes no se le dio el valor y la importancia que representaba con el covid 19, y que el mismo vocero del coronavirus Hugo López Gatell, no solamente lo desestimó y excluyo, sino que hasta la fecha no resulta de su interés, pero otros países del mundo hablan de la importancia en la salud que tiene “El cubrebocas”, y que hay investigación científica, y aquí en México personajes de la política nacional lo han reconocido que esta prenda muy de moda puede salvar vidas. Veamos:

Sheinbaum: uso de cubrebocas será permanente hasta hallar vacuna

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha informado que el uso de cubrebocas en la capital del país, será permanente hasta encontrar la vacuna contra el coronavirus o COVID-19. En ese sentido, ha anunciado que intensificarán las campañas para el uso de este insumo.

Sheinbaum Pardo ha expresado: “Nuestra labor es seguir insistiendo en el uso del cubrebocas, nosotros, de acuerdo con la investigación científica que tenemos, nos parece que es fundamental, es un modo de protección, un modo de prevención, que ha sido fundamental en la Ciudad y que queremos que siga siendo. La nueva normalidad significa tener cubrebocas permanentemente hasta que no tengamos una vacuna contra esta enfermedad, o este coronavirus que sigue persistiendo en la ciudad”.

¿Por qué es importante? La jefa de Gobierno expresa que el uso de cubrebocas es determinante para la nueva normalidad y está ligado con el comportamiento de la pandemia en Ciudad de México, a fin de ver el semáforo epidemiológico en que se encuentra la capital del país.

El Secretario de Hacienda Federal Arturo Herrera ve clave en cubrebocas para relanzar con éxito economía

Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, consideró el cubrebocas será unos de los elementos para “relanzar con mayor éxito la economía” ante la pandemia de coronavirus o COVID-19. Ha dicho: “Este va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, sino que va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito a la economía”.

El titular de la SHCP afirmó que los países van a tener que convivir en la vida económica y la vida pública con la pandemia por algunos meses más, y agregó: “Lo que tenemos que hacer es parte de lo que están haciendo ahí y me da mucho gusto, es decir, puede haber actividades, puede haber reuniones, hay que cuidar la condición física, hay que tener una careta, hay que tener una mascarilla”.

Eduardo Ramírez: Cubrebocas gratuito como política pública de prevención

El senador por Chiapas Eduardo Ramírez en su última colaboración en este gran Diario de Chiapas; se refirió al cubrebocas y lo impulsó como política pública de prevención, donde señaló en su colaboración textualmente:

“Sin una cura a la vista y con las personas fuera de sus hogares, el peligro de contagio persiste; en algunas circunstancias es imposible mantener la sana distancia, como en el transporte público, además, en lugares conglomerados e incluso en la calle se sufre por la falta de concientización de algunas personas, de aquellas que siguen sin creer en la existencia del virus o quienes carecen de información para protegerse contra el virus, pero, sobre todo, de la importancia que significa el uso de cubrebocas como medida preventiva”, y agregó:

“El mundo que se nos presenta es nuevo y nuestro comportamiento en sociedad y en familia debe adaptarse; la responsabilidad ciudadana es clave y esencial en este nuevo escenario. Debemos concientizarnos de que el uso de cubrebocas es importante, ya que el covid-19 se transmite de persona a persona por medio de las gotitas de saliva que salen de la boca del infectado al hablar, toser o estornudar, por lo que autoridades internacionales y nacionales han recomendado su uso al salir a lugares públicos o en encierro, donde no es posible la sana distancia. Además de su uso, la recomendación es que las mascarillas deben de ser seguras y efectivas, probadas y aprobadas por agencias de salud y cumplir ciertos criterios y estándares, a fin de proporcionar una filtración adecuada y resistencia respecto de su uso”, y fue tajante:

“A la par de esta política pública de entrega gratuita de cubrebocas para la prevención, también debieran incluirse campañas de su uso adecuado y concientizar sobre la manera de desecharlo, porque nadie desea que se conviertan en un foco de infección ni que contaminen mares, ríos o demás entorno ambiental”.

Son pues ejemplos vivientes a nivel nacional de como el servicio público federal y encumbrados personajes coinciden con la importancia de que sea obligatorio el uso del cubrebocas para enfrentar esta emergencia nacional de la pandemia, y en otros casos también concientizar para obsequiarlos a la gente que menos tiene, inclusive el propio gobierno federal, debe de enfocar sus baterías para que esta prenda que llegó para quedarse, sea parte de todos los mexicanos, y de todos los sectores sociales, porque es algo de absoluta prevención, para que no nos llegue el contagio, o que seamos nosotros el problema del contagio.

Ojala se concientice más el uso del cubrebocas, que inclusive los viajeros que llegan por autobús o avión por ejemplo en Chiapas, deben de usar cubrebocas, el tiempo que sea necesario, pero que bueno que existan personajes que enaltezcan este uso de una prenda de vestir –llamémosle así- que sea urgentemente necesario como llevar un pañuelo, o un rebozo, pero lo extraordinario es que es un gran paso para salir del peligro de muerte y llegar a la mejor salud con los cuidados preventivos que se invitan hacerlo, y el cubrebocas definitivamente es esencial. Dixe.