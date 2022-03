Opinión

¡el cuidado de los niños!

1.- Están preocupadas las madres trabajadoras por la educación a distancia.

2.- Urge vincular el inicio del ciclo del trabajo con el ciclo escolar.

3.- Hasta ahora han podido cuidar a sus hijos, pero sin guarderías ni escuelas será complicado

Jorge Enrique Hernández Aguilar

En la medida en que se acerca la fecha de reinicio de actividades en las oficinas, puede observarse la más seria preocupación en las “madres trabajadoras”, por el cuidado de los niños.

Seguramente en estos momentos una buena cantidad de madres oficinistas tanto de la empresa privada como del sector público, todavía no han regresado a trabajar y pueden ocuparse del cuidado y la atención de sus hijos.

Hace unos días nos comentaba una madre de familia “ahora estoy sin asistir a mi centro de trabajo, puedo quedarme con mis dos hijos para que sigan las clases a distancia. El problema es cuando todos regresemos a trabajar, y las clases sigan siendo a distancia, quien se va a hacer cargo de ellos. Con quién los voy a dejar encargados. La persona que los habrá de cuidar es posible que no los pueda atender para seguir con las clases a distancia. Este es nuestro temor”.

Esta es la razón por la que se dice, que todo en la sociedad esta vinculado, y que cuando falla una pieza, todas las demás relaciones sociales se tienen que caer.

La pandemia no está dejando entre muchas lecciones, esta precisamente, que nos advierte que la vida social es como el dominó, todas las piezas se tienen que mover, porque si cae una, caen todas.

Esto del cuidado de los niños es una preocupación que no es menor, al contrario, son miles, sino hasta millones de madres de familias con sus hijos, que están pensando, qué hacer frente a esta posibilidad

Hay familias que no tienen más opción que una guardería o que una escuela privada, pero también estas se encuentran cerradas.

Otra madre de familia nos decía “Ando buscando una persona que pueda cuidarme a mi hijo, y, pues, en realidad no conseguí a nadie, entonces pregunté cuándo iban a empezar las actividades, porque, te vuelvo a repetir, ya me urgía mucho, porque ya no tenía, dinero, leche, pañales; no podemos ahora sí que vivir nada más del aire. Ya posteriormente me dijo la miss (directora) que iba a ver la manera de cómo se iban a iniciar las clases”.

En las guarderías, como en las escuelas privadas sobre todo de educación básica por ser centros educativos con una matrícula más reducida, y con maestros que solamente están dedicados a atender a los niños, en un momento dado podría darse la apertura de los cursos para apoyar a las madres de familia, con ciclos presenciales.

De otra manera, las madres de familia van a terminar reventando, al no poder compartir sus actividades de oficina con el cuidado de los hijos. Antes, más de alguna podía llevarse a los hijos a la oficina, pero ahora es de suponerse que esto no se podrá hacer.

En tanto otra madre de familia, verdaderamente angustiada señalaba “Yo le dije a la maestra, apenas la semana pasada, no tiene mucho porque yo también tengo miedo de traerla, pero y entonces cómo se van a pagar los gastos, cómo voy a pagar la luz, el gas, o sea yo tenía un dinero ahorrado, pero todo, todo se está acabando; entonces pues esto es necesario, no porque uno quiera sino por la necesidad económica”.

Sin prestaciones de seguridad social algunas madres tampoco encuentran utilidad en el anuncio del regreso a clases de nivel básico anunciado por el secretario de Educación Pública, mediante el modelo a distancia. No pueden esperar más, aunque la estancia pudiera ser sancionada por estar prestando servicios, es la única respuesta que han encontrado a su pregunta: ¿Quién cuidará a los niños? Por aún, quien los asistirá en la educación a distancia.

¿Cuál es la propuesta entonces? La idea es que se hace necesario esperar que el semáforo este en verde, se reduzcan los contagios y las defunciones, para anunciar el regreso a la educación presencial, que pudiera darse de manera escalonada. Es decir, por lo menos medios grupos, uno diario o dos veces a la semana, para que sean atendidos por sus maestros respetando las medidas preventivas establecidas por la secretaría de salud.

Esto medio ayudaría a restablecer la normalidad, pero sería al principio hasta que finalmente pueda restablecerse la nueva normalidad, y sobre todo los niños entiendan sobre la importancia de la sana distancia, del cubrebocas, del lavado de manos y demás prevenciones.

Es muy necesario que las estancias estén abiertas porque eso permite laborar y si se trabaja hay dinero, y si hay dinero pues vives y todos estamos aquí tratando de sobrevivir y pagar los gastos, no es ni siquiera un asunto escolar, es un asunto de sobrevivencia para todas las familias que dependemos de alguna manera de los centros educativos que están al cuidado de los niños.

Cabe señalar que no hay que olvidar el impacto que están teniendo en los docentes, sobre todo en las estancias y escuelas privadas, estos días en que han permanecido cerrados los centros de cuidado de los niños. Una maestra de estancia infantil dice que no ha sido fácil sobrevivir la cuarentena. Cuando los niños dejaron de ir, la directora del plantel le redujo el salario a la mitad para poder mantenerlas. Conforme se alargó la Jornada Nacional de Sana Distancia el pago se hizo insostenible y entonces tuvieron que cambiar de giro temporalmente. No ha sido fácil para nadie.

Con toda esta situación, las madres de familia han logrado sobrevivir y además cuidar de los niños, pero esto no podrá continuar, sino se vincula el regreso al trabajo con la reapertura de las estancias infantiles y de las escuelas, para garantizar el derecho de las mujeres a trabajar, y el derecho de los niños a ser cuidados.