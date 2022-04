Opinión y Propuesta

Mtro. Andrés López Vázquez

El darwinismo en el que vivimos

Cuando mucha gente piensa en la naturaleza, tiende a romantizar la imagen de animales conviviendo en armonía y viviendo confortablemente, muy humanizados. Pero la realidad es otra: en la naturaleza lo normal es la lucha por sobrevivir y ello implica dos cosas: 1 la capacidad de adaptación a los cambios en el ambiente y 2 la manera como se enfrenta a posibles depredadores. Este fenómeno es conocido como darwinismo, es normal y se replica en el ambiente humano.

Veamos: a nivel individual, las personas trabajamos para sobrevivir. Para ello, nuestra manera de adaptarnos, es desarrollar habilidades y conocimientos. Mucho de ello lo hacemos en la educación escolarizada, pero también en todos los demás ámbitos: trabajo, familia, etc… Buscamos hacer mejor nuestro trabajo para tener mejores oportunidades. Enfrentamos a los depredadores que aparecen en forma de competidores, buscando ser mejores con nuestras credenciales laborales o académicas. Y dentro de este ambiente, hay quienes no lo logran. Siguen quedándose rezagados, sin oportunidades ni empleos. Triste e injusto, pero real.

A nivel empresarial, pasa lo mismo: las empresas adecúan su oferta de productos y servicios, para enfrentar a sus competidores en el afán de atraer y mantener fieles a sus clientes. Adaptan también sus procesos, de modo que se vuelvan más eficientes y eficaces; al tiempo que contratan a quienes consideran los más aptos para ayudarles con sus objetivos. Y, de todos modos, hay empresas que quiebran y sucumben ante los embates del mercado. Incluso empresas grandes. Hay, por tanto, un darwinismo laboral y un darwinismo empresarial, digamos que normal.

Y llegó la pandemia. Y el ambiente laboral y empresarial cambió, ante una abrupta, generalizada y masiva contracción de las actividades económicas que más rápido que nunca antes en nuestras vidas, dejó claro que nuestras creencias y sus fundamentos, sobre las cuales trabajábamos, ya no necesariamente eran ciertas ni válidas y quizá no volverían a serlo en el futuro; y planteó que para seguir adelante, se hacía necesario adaptarse rápidamente a la nueva situación, tanto de manera personal y laboral, como a nivel de las organizaciones.

En algunos países, sus Gobiernos intervinieron para paliar los efectos adversos de la pandemia y evitar que el darwinismo que el Covid agudizó, dejara a todavía más personas con ingresos reducidos o de plano sin ellos y que provocara el cierre de muchísimas más empresas. Hoy este darwinismo pandémico nos deja ver cómo personas que no tenían que perder su trabajo, lo pierden. Cómo empresas que debían seguir abiertas, cierran. Cómo inversiones que debían aplicarse a tal o cual proyecto, se cancelan y así un largo etcétera de daños colaterales. La pandemia y su exacerbado darwinismo no es culpa del Gobierno Federal ni de los Estatales en turno; pero sí lo es la manera de enfrentarlo y ante la enorme cantidad de damnificados laborales y económicos que ha provocado, daría mucho gusto ver cómo las autoridades, de todos los niveles, se ponen de acuerdo y hacen acopio de talento y creatividad, para generar soluciones que ayuden a detener los efectos adversos del Covid-19, no sólo en la salud de las personas, sino también en su presente y futuro, laboral y económico.

Ojalá que sí.

Además, opino que es necesario e importante, generar políticas públicas educativas, en relación al cuidado, protección y preservación del ambiente.