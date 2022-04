Opinión

¡El decálogo!

1.- Presionan al presidente hasta desesperarlo: ¿Y no basta con lo que estoy haciendo? Les dijo.

2.- Es una cobardía agredir a la mujer, señala el decálogo del presidente.

Jorge Enrique Hernández Aguilar

Ante tanta violencia y dolor provocado por los crímenes en contra de las mujeres, por más esfuerzos preventivos de la autoridad a nivel federal y estatal, se siguen presentando los feminicidios más brutales.

La reacción de los grupos organizados de mujeres se ha desbordado en una clara intención de provocar una respuesta contundente del gobierno federal.

Sin duda las autoridades federales y estatales están trabajando, pero hasta ahora la ley solamente permite encarcelar al autor o autores de estos crímenes, ya que no está implementada la pena de muerte, que sería la única forma de que muchas de las familias aceptaran la reparación del daño.

Mientras tanto están buscando poner en contra de la pared a las autoridades, y esto ha llegado al punto de generar una mayor preocupación de parte el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la referencia de lo que sucediera el pasado fin de semana, en que intentaron un grupo de mujeres quemar la puerta de entrada a Palacio Nacional, diseñó el presidente López Obrador prácticamente en vivo, en plena mañanera, un decálogo que tuvo como eje narrativo recriminar los asesinatos de mujeres, pero sin enumerar acciones concretas o políticas públicas para erradicar este problema. El Gobierno oficializó el documento más tarde en sus redes sociales, lo que encendió a los usuarios más críticos del tema.

Primer punto se manifestó en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dos, se debe proteger la vida de hombres y mujeres: de todos los seres humanos. Tres, es una cobardía agredir a la mujer. Cuatro, el machismo es un anacronismo, un acto de brutalidad. Cinco, se tiene que respetar a las mujeres. Seis, no a las agresiones a mujeres. Siete, no a los crímenes de odio contra mujeres. Ocho, castigo a responsables de la violencia contra mujeres. Nueve, el gobierno se va a ocupar de garantizar la seguridad de las mujeres. Y 10, “nuestro compromiso es garantizar la paz y la tranquilidad en México.

Justificó el primer mandatario “Si se tratara de los gobiernos anteriores, que se enteraban de los homicidios, del feminicidio, de la violencia, por una tarjeta que les entregaban sus subalternos, podrías tú decir lo que estas sosteniendo, pero no estoy metiendo la cabeza en la arena, no estoy evadiendo mi responsabilidad, no es la política del avestruz”.

Sin embargo, denunciaron que, tras sostener una reunión en Palacio Nacional en la Ciudad de México, los colectivos feministas y la encargada de Atención Ciudadana de la Presidencia, Leticia Ramírez, no lograron llegar a un acuerdo ante las protestas por los crecientes feminicidios y la violencia de género en el país.

El grupo de mujeres, que se manifestó frente a Palacio Nacional y la calle de Moneda, explicó que Leticia Ramírez las escuchó durante una hora, sin embargo, únicamente les dijo que no tiene ninguna atribución para darles respuesta. HYPERLINK «https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/»

«Se burló de nosotras, con una sonrisa en la boca nos dijo que no se puede hacer absolutamente nada, claro, el gobierno dice que está de acuerdo con nuestras manifestaciones, y que bueno porque las vamos a seguir haciendo».

Asimismo, exigieron a Leticia Ramírez que el presidente Andrés Manuel López Obrador se disculpara «por su poca sensibilidad» ante el contexto de feminicidios en México.

Desde la mañana del viernes, colectivos feministas se han venido manifestando frente a Palacio Nacional y realizaron pintas en la puerta principal de la residencia presidencial como protesta ante los crecientes feminicidios y la violencia de género.

Con el grito ¡Ingrid no ha muerto, Ingrid somos todas!, mujeres de diversas organizaciones marcharon de la Antimonumenta, ubicada frente al Palacio de Bellas Artes, hacia instalaciones de medios de circulación nacional y al Ángel de la Independencia para protestar contra la violencia de género y la publicación de fotografías de la joven, quien fue desollada por su esposo el fin de semana pasado.

Alrededor del mediodía, unas 20 mujeres se concentraron ante uno de los medios de comunicación, ubicado en avenida Universidad. Cuatro de ellas ingresaron en comitiva para dialogar con directivos.

Posteriormente se movilizaron en Metro para llegar al Palacio de Bellas Artes, que junto con el Hemiciclo a Juárez ya estaban protegidos con vallas metálicas de más de un metro y medio de alto para evitar que fueran pintados.

Las manifestantes se concentraron nuevamente en la Antimonumenta para salir en marcha con pancartas, cacerolas, pocillos de peltre, cruces de madera pintadas de rosa y fotografías de activistas y mujeres desaparecidas y asesinadas.

Sin embargo, ahí quedó registrado para la historia de las mañaneras la interrogante presidencial: ¿Y no basta con lo que estoy diciendo?, en respuesta a Frida Guerrero en un tono de desesperación. Es en esta referencia que nace el decálogo en contra de la violencia.