El Derecho divino de los reyes y el derecho a juzgar a los expresidentes en México

José Óscar Valdés Ramírez

La teoría del Derecho divino fue desarrollada por James VI de Escocia en el año 1567-1625 y salió a la luz bajo su reinado como James I de Inglaterra. El precedente en Roma antigua fue el culto imperial que identificó a emperadores romanos y algunos de sus miembros con lo que se denominó la sanción divina de la autoridad auctoritas del Estado romano pues a los emperadores se les reconocía su mandato como divinamente aprobado y Constitucionalmente legal, por lo que debían demostrar un respeto piadoso para las deidades y para las costumbres republicanas.

Se destaca que muchos de los ritos, las prácticas y las distinciones se caracterizaron por el culto a los emperadores quienes a través de la teología y la política mantuvieron la imagen divina, una prueba de ello es el imperio cristianizado donde, hasta nuestros días el Papa es un hombre elegido por Dios y por ende sus decisiones son incuestionables para el culto católico.

En México después de una inestabilidad total se dio la Constitución de 1917 que pone fin a una guerra civil y se propone que la constitución rija las riendas de una nación bajo el principio de la ley y la legalidad, no del uso de la fuerza. Así la Constitución establece en su artículo 108 constitucional lo siguiente:

El Presidente de la República durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, y se agrega para las autoridades, dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

Así las cosas, estamos ante una Constitución que da un poder absoluto al Presidente de México y esto respondía a que se venía de una lucha armada y se necesitaba que el Presidente fuera un monarca totalitario y absoluto para poner orden en una nación que se la pasaba en guerras internas. Esto se mantuvo hasta el año 2019 donde se modificaron los Artículos 108 y 111 constitucionales que dicen que el Presidente en funciones podrá ser juzgado, no solo por traición a la patria sino por corrupción y delitos electorales.

Ante este escenario, malas noticias, la ley solo es retroactiva en beneficio no en perjuicio, muchos delitos ya están más que prescritos. El mismo AMLO reconoce en sendas entrevistas antes de su mandato que es imposible juzgar a expresidentes de México, pero ante una pandemia que no termina y un pésimo manejo de la misma. La 4T mató la economía, pero no el virus, vuelve el tema a ser noticia <juzgar a expresidentes>.

Así las cosas, juzgar a expresidentes es un tema mediático no jurídico, lo que AMLO debe valorar es algo que no le han comentado, a él si le pueden aplicar el pésimo manejo de la pandemia y de la economía ante tribunales internacionales por omisiones. Tiene una papa caliente por una pandemia, donde él no es responsable por el coronavirus, pero sí en el manejo de la misma.

Debió medir las consecuencias de un contexto jurídico internacional -ojalá México pudiera juzgar a sus expresidentes como lo hacen en América latina o en USA o Europa. La única diferencia es simple <la autonomía de las instituciones>. AMLO no da autonomía a nada, es enemigo de los contrapesos y en el pecado llevamos la penitencia.

Urge un Congreso constituyente, que nos dé una Constitución moderna y exija una división de poderes real, donde el presidente se dedique a gobernar no a dar líneas ni a imponer jueces, fiscales, magistrados, Senadores, diputados o alcaldes. Una nueva Constitución que impida a un solo hombre ser un rey o un monarca ya ese modelo se agotó.

Somos el único país del mundo donde todo gira en torno a un hombre, las democracias modernas tienen contrapesos, en México hoy no existen, así vamos a una contienda electoral «todos contra todos» con los dados cargados por el Presidente de la República como lo hicieron en el pasado PAN y PRI.

El cambio no se ha dado, el cambio es con contrapesos reales que no se extingan por decreto del Presidente en turno y que sea severamente castigado o hasta destituido si no respeta la Constitución. Nos merecemos un proyecto de nación, no un proyecto de partido en el poder cada seis años.