El derecho romano y trascendencia en el derecho contemporáneo

LIC. ALFREDO MOLINA JUAREZ

A finales del siglo sexto después de cristo, los romanos habían conquistado, tres cuartas partes del mundo conocido y es transcendente, que las normas que instituyeron y formaron los pueblos conquistados tenían que ser unificados con el de carácter de obligatorio a fin de estandarizar las leyes y gobiernos.

Por tanto, podemos definirlo como el ordenamiento Jurídico, que en su momento rigió a los romanos y el imperio, así como los pueblos, conquistados sus ciudadanos y posteriormente como legado a la caída de roma.

El derecho romano se puede dividir en cinco etapas. La primera denominada, derecho pre-civil, de los romanos o derecho antiguo, fue ejercido por la monarquía y parte de la república, en los años 753 a 450 antes de cristo. Se limitaba a los ciudadanos romanos, y su fuente fueron los usos y costumbres y la ley.

La segunda etapa abarco del 450 al 130 antes de cristo, conocido como derecho pre-clásico. Inicia con la publicación de las doce tablas, dentro de la república.

La tercera etapa, es llamada el derecho clásico. Abarca del 130 A. C. al 230 D.C. bajo el principado, se instauro una monarquía autoritaria. Y tiene como cacteristica que un magistrado puede poner a deliberación de un juez. Un conflicto de interés.

La cuarta etapa conocida como, derecho pos-clásico comprende del año 230 D.C. al 527 D.C. en esta etapa existe una fuerte influencia del cristianismo. Pero al tiempo el gobernante concentra todos los poderes del estado, legislativo. Del emperador.

La quinta etapa conocida como derecho Justiniano, comprende del 527 D.C al 565 D.C. el emperador Justiniano, fue quien recopilo todas las leyes y tratados, teniendo repercusiones hasta el día de hoy. Justiniano primero. Emperador de oriente romano. Reanimo el valor y la grandeza del imperio romano, conquisto occidente y fue el emperador más importante de la antigüedad tardía, su obra más destacada es la compilación del derecho romano “CORPUS JURIS CIVILES”. QUE AL DIA DE HOY ES LA BASE DEL DERECHO CIVIL: De la mayoría de los estados modernos. Constituye la base del derecho internacional, y su influencia, en el derecho continental, en el fueron inspirados por ejemplo el código napoleónico, que rigió gran parte de Europa, su influencia hasta el día de hoy rige el derecho internacional, otro ejemplo de la influencia es el derecho patrimonial, y del derecho familiar, desde luego que permea, en la actualidad de manera evolucionada, y actualizada, los marco y lineamientos del nuevo mundo occidental, de este podemos destacar el nacimiento del registro civil, que marca una gran diferencia, para deslindar los derechos de familia, instituyo la adopción y el matrimonio, las actas de matrimonio, defunción, y divorcio. Así como, la tutela, el curador, no debemos olvidar los derechos de la concubina y el amasiato: en el derecho privado y mercantil, se anuncian muchas figuras jurídicas, prácticamente sin cambio, tales como el mandato, el fideicomiso, la hipoteca, la fianza, la novación, la dación en pago, la prenda, el comodato simple y con interés. así como las políticas sociales, instituyo la educación gratuita, así como la alimentación de los menores, jueces que son pagados por el estado, el derecho a la apelación, la caducidad de la instancia. La competencia y la jurisdicción. En la parte de obligaciones son pocos los cambios que se han dado si tomamos en cuenta que el derecho romano, sigue vigente de manera reiterativa en todos los actos del ser humano, también podemos afirmar, que su influencia no solo está escrita en ley, también está presente en los principios generales del derecho, tales como la igualdad de género ante la ley, el que es primero en tiempo, es primero en derecho, (el derecho al tanto). Nadie puede dar o vender lo que no tiene, nadie está obligado al pago de lo imposible, en fin el mundo actual se está globalizando y las leyes se adicionan al derecho romano sin que por ello se pueda considerar que se termine con el derecho romano, por el contrario se fortalece y forma parte de la columna vertebral de los contratos, ya existentes , la razón es simple todo comerciante prefiere una leyes claras que sean de uso general, las reglas nuevas como por ejemplo el tratado de libre comercio en esencia retoma las bases del derecho romano, y las actualiza a los usos y costumbres ya existentes, pretende unificar criterios, y si bien existen nuevos tecnicismos, estos no constituyen la base toral del tratado, obedecen a reglamentaciones secundarias, Por tanto podemos afirmar que hasta el día de hoy la influencia del derecho romano, constituyen la cotidianidad en el desarrollo humano.

