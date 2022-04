Opinión

¡el descredito de la oposición!

1.- Los opositores no tienen cartas fuertes para el 2021.

2.- PRI y PAN ahora van por mantener los indicadores para no perder el registro.

3.- Los opositores no cuentan ni con candidatos, ni con un partido que despierte emociones.

Jorge Enrique Hernández Aguilar

El descrédito es una adversidad que no ha podido ser superada por los partidos de oposición, y no han conseguido recuperar la credibilidad, ni siquiera cuando han tenido la oportunidad de estar en el poder como sucediera con el Partido Acción Nacional y el PRI a su regreso. A la presidencia.

Han perdido oportunidades de oro, para construir una auténtica opción política para el pueblo.

Acción Nacional ni siquiera logró consolidarse como partido a nivel nacional, y siguió manteniendo su situación particular, aún después de dos sexenios seguidos en el poder.

Sigue siendo el PAN, un partido que a duras penas conserva su registro.

En el caso del PRI ha tenido que entregar el poder en forma por demás lastimosa. Sin dignidad y bajo los más terribles cuestionamientos en términos de honestidad en el ejercicio del poder presidencial.

Esta es la razón por la que ahora siguen sin ser opciones, ya en el contexto de las elecciones del 2021.

Hay ciudadanos que han declarado que se equivocaron al votar por Morena, porque el mundo no ha sido diseñado a su gusto, y México sigue la ruta que ha trazado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tendrán finalmente que votar por Morena o dejar de hacerlo, porque no hay una opción que aparezca como posibilidad para equilibrar el poder en el país.

¿Quién y porqué votaría por el PAN? En estos momentos, que es lo que podría despertar el interés ciudadano, para votar por el PAN. Ya está visto que está muy alejado de aquella esperanzadora convocatoria para hacer de esta nación “una patria ordenada y generosa”.

En el caso del PRI, el asunto está peor, porque la derrota de julio del 2018 sigue agravada por las denuncias sobre la existencia de “un gran sistema de corrupción” desde el aparato del poder.

Aunque no lo quieran aceptar, pero ser priista en este momento, aún tratándose de mujeres u hombres de buena fe, que los hay en el PRI, es ser sinónimo de “estafa maestra” o de sobornos o de ser saqueadores del presupuesto.

Peor tantito es el prestigio y la fama del Partido de la Revolución Democrática, que sobrevive con el estigma de haber perdido “al caudillo”, y que esto lo hiciera caer en el peor hoyo del que no ha podido salir, a pesar de los esfuerzos de “los chuchos”.

¡¿Qué opciones hay en las urnas en el futuro proceso electoral?! Prácticamente ninguna, cuando ningún partido de oposición es de fiar, ni aquellos que se han autoproclamado como “nuevas opciones”, y que sus registros están pendientes de ser negados, por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la ley.

La credibilidad en los partidos políticos ya no existe, mucho menos las promesas de los candidatos. El acarreo ya no es tan fácil. Los operadores políticos tienen que hacer una y mil malabares para juntar a 50 o 100 personas para llevar a cabo juntas vecinales o reuniones familiares. La entrega de tortas y refrescos, ya no es suficiente.

Este estigma comienza a perseguir a Morena, por el proceso democrático fallido, para la renovación de su dirigencia nacional, que lo exhibió como un partido más cercano al PRI, que a una opción verdaderamente democrática.

Peor esta la situación opositora en el ámbito de los liderazgos. En el PAN ¿Marko Cortés o Francisco Domínguez? Están tan deteriorados los cuadros políticos, que más de algún panista ha comenzado a apostar de nuevo en favor de Ricardo Anaya, ante la falta de candidatos populares.

Entre los priistas, luego de la huida de los principales cuadros políticos, muchos de ellos por estar coludidos con algunas de las operaciones del sistema de corrupción nacional, prácticamente el más conocido ahora es Alejandro Moreno Cárdenas, Alito. Fuera de él a nivel nacional no hay nadie más

El PRD de plano no puede aportar un candidato o varios, para encabezar a los opositores, porque los que quedan todavía en este partido, son verdaderos “cartuchos quemados”.

¿Qué cuadros van a enviar los opositores para contender en el proceso electoral del 2021, como ganadores, para consolidar una oposición en el poder legislativo?

Por lo pronto, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó una bolsa de 7 mil 226 millones 3 mil 636 pesos que, en 2021, se repartirá entre siete partidos políticos.

La cifra incluye mil 575 millones 285 mil 638 pesos para que hagan campaña en las elecciones de diputados federales del próximo año; mil 250 millones 952 mil 127 pesos para gasto ordinario; 157 millones 528 mil 564 pesos para actividades específicas; 210 millones 38 mil 90 pesos para franquicias postales y 693 mil 504 pesos para franquicias telegráficas.

De cara a este escenario financiero, es que los ciudadanos se preguntan, para que derrochar tanto dinero en un proceso que queda claro, “no es rentable ni democráticamente, ni políticamente”, que finalmente habrá de ganar Morena, por el arrastre que sigue tejiendo el presidente López Obrador. Otra vez va a funcionar el efecto Andrés Manuel López Obrador, para generar votos en favor “hasta de candidatos desconocidos”.

Loa partidos políticos ocupan el lugar número 13 entre las instituciones con mayor confianza en nuestro país, el 70% de los mexicanos tiene poca o ninguna confianza en los partidos políticos, sólo el 4% de la población mexicana confía en los partidos políticos, el 52% de los ciudadanos esta poco o nada satisfecho con la actual democracia en México, el 49 % opina que en el país estamos más cerca de un gobierno que se impone que de uno que consulta a la ciudadanía, el 77% considera que el gobierno debe resolver los problemas de la sociedad, el 61% piensa que los partidos son necesarios para el buen funcionamiento del gobierno. Únicamente una tercera parte de los mexicanos; el 34% dijo interesarse mucho o algo en la política, la mayoría de los ciudadanos, que es el 66% no confían en que las elecciones en nuestro país sean limpias. Los datos anteriores nos permiten ver el panorama tan complicado de descrédito y desconfianza con la que sobreviven los partidos, esencialmente los opositores.