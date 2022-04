Puntos Fiscales

El estrés escolar

José Luis León Robles

Muy buenos días distinguidos lectores, el tema de hoy es denominado estrés escolar, dedicado para toda la comunidad estudiantil y comprensión de los padres derivado de conductas que originan un caos por así llamarlo. El estrés es una parte normal y natural de nuestras vidas, ocurre como respuesta a una amplia variedad de circunstancias, algunos psicólogos han señalado que viene siendo una reacción evolutiva que se activa por la sensación de falta de control y que prepara a nuestro cuerpo para enfrentar una situación difícil y potencialmente peligrosa, pero vayamos por parte, el lunes 24 de marzo millones de alumnos regresaron a clases ahora en la nueva modalidad denominada clases virtuales a distancia, en esta nueva enseñanza surgen varias adversidades no únicamente para los estudiantes sino para los padres de familia, esto es así ya que a pesar de que muchos de los estudiantes no cuentan con internet, los padres tienen esa obligación moral de proporcionales a sus hijos las herramientas necesarias de estudio, aunado a que muchos maestros la preparación y la experiencia siempre lo han tenido a nivel presencial pero en esta nueva modalidad escolar es donde también forman parte de ese proceso de adversidades que interfiere en la estabilidad emocional de las partes, sin embargo esa alteración emocional se denomina lo que conocemos como estrés lo cual tiene múltiples efectos en el cuerpo, pero su objetivo esencial es prepararnos para la acción inmediata: luchar o huir ya que también altera la mente y los procesos de toma de decisiones, todo con el fin de afrontar el contexto actual de forma rápida y decisiva, surgiendo como una respuesta evolutiva que está orientada a mantenernos vivos y a salvo de las amenazas físicas a las que nuestros antepasados se tenían que enfrentar a diario en la lucha por su supervivencia, por ellos podríamos establecer ciertos paradigmas de que hasta en la comunidad estudiantil son muy pocos los que sobresalen y quienes afrontan las adversidades de la vida, cabe señalar que mucha de las situaciones que nos acontece en la vida las primeras personas a quienes siempre recurrimos son nuestros padres, siendo ellos nuestros primeros maestros. Entonces podría considerarse que el estrés es una respuesta de un solo tipo para todos que se adapte a las circunstancias específicas por lo cual puede ser contraproducente, debido a todos los procesos fisiológicos que conlleva, el estrés prolongado puede tener efectos devastadores en la mente y el cuerpo. Nuestra educación occidental según estudiosos del tema dicen que se basa en la tensión constante, siempre hay objetivos por cumplir, plazos. La vida del estudiante pasa por lo menos una década de la vida estudiando y esto se puede extender a casi dos, si se continúa con un ciclo de profesionalización y especialización, lo que implica a lo largo del tiempo una serie de pruebas periódicas, exámenes de fin de periodos, el estrés está integrado en el sistema educativo. El estrés es por su naturaleza intrínseca una respuesta a corto plazo a un peligro físico y la educación es una empresa a largo plazo, el resultado de la mezcla de estrés y educación puede ser una fórmula para el desastre. Nuestro sistema educativo cada vez más competitivo y orientado al mercado tiende a generar más presión, sus consecuencias más visibles son el ausentismo escolar, laboral, accidentes, diversas enfermedades, suicidios, depresión, consumo de alcohol y droga, entre otros. El estrés no solo afecta a los estudiantes sino también al profesorado, el cual se puede ver reflejado en fenómenos tales como el absentismo por bajas médicas, dificultades en las relaciones con el alumnado y otros compañeros, descenso del interés por su trabajo, aumento de la agresividad. El estrés en su fase negativa comienza cuando empieza a afectar la salud y el rendimiento, apareciendo enfermedades como la depresión, accidentes, irritabilidad, fatiga, falta de concentración, dificultades de comunicación, baja de productividad y creatividad. Por ello debemos tener paciencia a las partes que intervienen en esta nueva modalidad educativa, cada quien pone su mayor esfuerzo y coincido con las voces que están a favor de la continuación del presente ciclo escolar, México necesita de acciones encaminadas a que en algún momento de nuestra historia pasaremos a ser un país desarrollado. Por lo que puedo decirles estimados lectores, si requieren alguna orientación sobre algunos libros dedicados a la psicología del estudiante y sus problemas con gusto puedo pasarles fuentes bibliográficas que le serán de gran utilidad.