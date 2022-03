Opinión

¡el eterno, un día después!

1.- Qué hacer después de la guerra o del triunfo político.

2.- Sandinistas, salvadoreños y panistas en México no supieron que hacer después.

3.- Los días después, vuelven a ser tema de debate en México.

Jorge Enrique Hernández Aguilar

Para quienes están en la batalla diaria, ya sea en la guerra o en la lucha política, el problema es el eterno “un día después”. Si pierden la confrontación no hay problema, porque seguirán siendo oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador de no haber logrado el triunfo en julio del 2018, podría continuar siendo un excelente opositor.

Este es un tema que no termina de debatirse, porque la mayoría está ocupada en lo que esta haciendo actualmente, y el futuro de ese día o de esos días después, esta sustentado en algo hipotético que puede o no darse.

¿Para que preocuparse en el que hacer, después del triunfo en la guerra o en la lucha política, si lo primero que tiene que pasar es precisamente eso que todavía es incierto?

Esta reflexión sobre “Los días después”, pueden ustedes encontrarla en un escrito publicado en el periódico Reforma, por el ex gobernador chiapaneco Pablo Salazar chiapaneco y se lo atribuye al General José Álvaro Ceceña, en una carta producto del intercambio epistolar con el subcomandante Marcos.

Menciona Salazar Mendiguchía, que decía el General Vallarta Ceceña que “El que inicia o responde a una guerra, gane o pierda, debe pensar en la paz, al final de cuentas ese es el final de la guerra. Tengo una teoría que en lo particular considero un axioma, la llamo los días después, esos días que van más allá de la firma de la paz”

La respuesta de Marcos es todavía más interesante “Pensar en los días después, es no solo pensar en la pacificación y el control de los rencores que suelen desatarse en una guerra. Es también y, sobre todo, construir otras relaciones que eviten que las circunstancias que dieron origen a nuestro ejército se repitan”.

Eso es lo que los panistas no terminaron de entender en los 12 años de gobierno. Nunca supieron para qué les serviría el poder. Para ellos los días después, no fueron relevantes. Lo único importante era sacar al PRI del poder. Después no supieron qué hacer.

Si hubieran sabido los panistas que hacer en los días después, es posible que siguieran en el poder. A pesar de conocer los problemas nacionales, se olvidaron que uno de los deberes de gobierno, era resolverlos: la pobreza, la desigualdad. Es decir, como lo definiera Manuel Gómez Morin, construir una “patria Ordenada y generosa”.

Los panistas se perdieron en el limbo del poder, y no pudieron o no quisieron construir nuevas relaciones con los grupos u movimientos sociales.

El regreso del PRI al poder, fue peor, porque a pesar de haber recibido la lección histórica de perder después de setenta años el poder presidencial, tampoco tuvo una idea de que hacer en los días después.

Retornaron al poder presidencial, solamente para cometer excesos y abusos que redundaron en el agravamiento de los problemas nacionales, aumentando la pobreza, la desigualdad y lo que es peor el robo y el asalto en despoblado del destino y la esperanza de millones de mexicanos.

Hasta ahora el gobierno de la Cuarta Transformación, está próximo a llegar a los 18 meses en el poder, y preocupa descifrar su versión de los días después. La pregunta clave que ya muchos mexicanos comienzan a hacerse es ¿Sabrán que hacer en los días después?

Por lo pronto, se observa que hay una selección de pobres que están siendo alentados con apoyos de 3600 pesos por un año, con la idea de incorporarlos a actividades productivas. Dinero que más de alguno lo ha tomado como un regalo, son como un apoyo para capacitarse y trabajar. Más las Brigadas “Siervos de la nación”, que también son jóvenes desempleados que en alguna parte deben estar cobrando, y las personas de la tercera edad.

Nadie cuestiona estas decisiones, pero esto no ha resuelto la pobreza, porque en las comunidades rurales, y en los cruceros urbanos todavía se pueden registrar a los extremos de la marginación.

Es cierto hay un cisma en la vida política nacional, en dónde la crisis ha llegado hasta el interior de las estructuras del partido en el poder. Esto ha facilitado una mayor concentración del poder en el presidente, por la ausencia de equilibrios y contrapesos

Lo que genera mayor preocupación, es la situación económica, en la que un gobierno como el modelo que se plantea la Cuarta Transformación, solamente tiene dos opciones: Expropiar las principales empresas nacionales como Telmex, Televisa, TV Azteca, los Bancos, las mineras y las gasolineras, entre otras; o pactar una alianza con los empresarios, para mantener la dinámica de la economía nacional.

Lo que no puede hacerse, es exterminar gradualmente a las empresas y a la industria, porque esto solamente va a generar desempleo y cierre de empresas, Acabar la estructura burocrática, sin haber creado otras opciones para el empleo, es promover más pobreza.

Estas son las características de los días después, de la Cuarta Transformación, que hasta ahora lo único que sigue produciendo es incertidumbre, desempleo y por consecuencia pobreza.

Sin duda es apenas el comienzo, por eso se espera que se revise la ruta de los seis años, en los cuatro siguientes y que las circunstancias nacionales mejoren.

¿Va a suceder con el tren maya, Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, lo que está pasando con la Guardia Nacional, por la que apostó todo y al final de cuentas, ¿no ha conseguido impactar en el combate de la criminalidad?

Este es el desafío de los movimientos políticos que ganan la guerra o la contienda política, encontrar que hacer y cómo hacerlo en los días después. Hay ejemplos vivos como la revolución sandinista, los acuerdos de El Salvador e incluso el triunfo panista en México.