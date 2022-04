Polígrafo Político

Darinel Zacarías

¡El Exhorto!

“Para que mis allegados, condenados a un ingrato futuro, no sufran lo que he sufrido, he decidido, no dejarles ni un duro, sólo derechos de amor, un siete en el corazón y un mar de dudas, a condición de que no los malvendan, en el rastro, mis viudas”

Joaquín Sabina

El llamado a los fedatarios de Chiapas es claro por parte del gobernador Rutilio Escandón Cadenas ¡aquellos que son servidores públicos y cuentan con una Notaría Pública tendrán que decidirse a ejercer una sola función!

La exigencia del mandatario de Chiapas es única: elegir entre ser funcionario o notario público. Pero ambas cosas, no.

Se habla de que hay en estas circunstancias 22 fedatarios. El Gobernador fue muy enfático al pronunciarse que en su mandato ya no se asignarán más notarías públicas.

Las estadísticas de entrega de patentes la encabezó Juan Sabines Guerrero con 131, mientras que Pablo Salazar únicamente asignó 40 y el gobierno anterior; 45.

Se acabó el amiguismo y compadrazgo. Por ello, quién entendió la sutileza de la invitación fue el actual titular del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, ni tarde ni perezoso, renunció a su patente.

Fue el primero en aplicar la dimisión a la que era su patente. La Notaría Pública Número 121.

Recordemos que el mandatario chiapaneco se reunió con el Colegio de Notarios Públicos del Estado de Chiapas y de inmediato emitió su opinión de que el padrón de fedatarios había crecido de manera exorbitante e irresponsable.

Por eso, no está lejos de que se cocine ya la manera y los mecanismos para reformar la ley, que permita que las notarías sean asignadas a personas que realmente tengan vocación y cumplan con los requisitos más rigurosos.

Y entonces el Gobernador dejó claro que, en esos ajustes a la reforma, se establecerá que la figura del gobernador ya no será quien designe a los notarios, pero descartó que también no se deje lagunas para que sean grupos que se basen a través del tráfico de influencias y el compadrazgo.

Con estas acciones, el gobierno de Chiapas, desea que prevalezca la transparencia como principio rector para el ejercicio de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Hace unas horas, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Mirna Camacho Pedrero, también entregó su renuncia a la Notaría Pública 97, con residencia en el municipio de Berriozábal.

Textualmente Rutilio Escandón Cadenas fue muy certero y preciso “No necesito tener ningún candado para que me obliguen, estoy formado, tengo vocación, soy un servidor público de tiempo completo, no me dedico a otra cosa, nunca, en mi vida, he usufructuado de la función pública, no tengo negocios particulares, mucho menos, fantasmas, no tengo intereses inconfesables, porque, me preparé toda mi vida para ser un servidor público, entonces, no vamos a permitir ese tipo de asuntos”.

Urge recobrar la confianza e imagen que representaba un notario. La de esas personas que eran nombradas con esta encomienda y que su figura era digna e intachable.

Esos fedatarios del ejecutivo que dan certeza jurídica con un apostolado de servir verdaderamente al pueblo sin distinción.

Se espera que luego de este llamado, sigan la recomendación algunos otros notarios como: Erick Alejandro Ocaña Espinosa Magistrado de Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, Gilberto de Guzmán Bátiz García también Magistrado y Marco Antonio Besares Escobar secretario técnico de la rectoría de la Unach, entre otros funcionarios.

PD: Según datos ilustrativos en menos de un año, se ha logrado rescatar un aproximado de 70 mil personas migrantes, de esta cifra son cerca de tres mil menores de edad y se ha logrado la detención de 50 traficantes de humanos llamados “polleros”. Un trabajo interinstitucional donde el Delegado de la FGR Alejandro Vila ha dado buenos resultados.

¿Quién dijo que tengo sed?