Desde mi Trinchera

Diego Victorio

El factor Marcelo

Aquí he escrito sobre la existencia de un poderoso grupo que controla, decide y traza la ruta de Morena en Chiapas.

Lo bauticé como el Triunvirato aldeano que, aunque no es un gobierno como su significado literal, si son tres personajes aliados entre sí.

No me he guardado la identidad de las figuras. Forman ese tridente José Antonio Aguilar Castillejos, Marcelo Toledo Cruz y Ciro Sales Ruíz, así, en ese orden de importancia.

No se mueve un lápiz en el partido guinda sin la anuencia de alguno de ellos.

Se presentan como los fundadores de la entonces asociación civil Movimiento de Regeneración Nacional y, organizadores de la primera asamblea en la entidad donde la agrupación política alcanzó el estatus de partido, en 2014.

Tributar en la construcción, desde sus cimientos, del partido en el poder, les facilita socializar en estratégicas oficinas de la Ciudad de México que influyen en decisiones de Palacio Nacional.

José Antonio Aguilar Castillejos fue el primer dirigente de Morena en Chiapas, hoy es el delegado de programas federales, figura conocida en el argot como “superdelegado”.

Marcelo Toledo Cruz, es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas y Ciro Sales Ruiz el actual dirigente estatal interino de Morena.

Se han replegado en posiciones imprescindibles de la ecuación electoral.

Controlan la distribución de los programas sociales, el partido y el ente público donde se decide que leyes se encausan y que puntos de acuerdos se empantanan.

En teoría pareciera que nada los mina que, si ellos quisieran pudiesen comerse el pastel completito sin temor a indigestarse, en las próximas elecciones intermedias de 2021, pues, al parecer son dueños del balón, la cancha y si gustan se confeccionan un traje a la medida (leyes).

Pero una promesa, interna, sellada entre camaradas, pudiera ser el factor que los ubique en un estado no tan de confort.

José Antonio y Ciro, prometieron, impulsar como punto prioritario la candidatura de Marcelo Toledo Cruz a la alcaldía de la capital de Chiapas.

Políticamente está al alcance, electoralmente también, coyunturalmente igual, ¿pero a qué costo?

El deseo, quiero pensar que no es capricho, de que uno del Triunvirato gobierne la capital política de Chiapas los coloca en automático en un escenario donde tendrán que convocar a una mesa de acuerdos para asegurar que el sueño de Marcelo no sea truncado por algún indisciplinado.

Es decir, desde antes de los pactos irían concientizados a ser generosos y condescendientes con los demás personajes que se sienten a la negociación, con tal de blindar a Toledo Cruz.

Ceder ciudades importantes como Tapachula, por ejemplo.

Será la primera puja de quien despacha en palacio estatal que, haciendo una excepción a la regla que lo ha erigido como un demócrata en potencia, pudiera solicitar mano en la Perla del Soconusco.

O bien, partidos políticos como el aliado del guinda en las diputaciones federales, el Partido Verde, sugeriría quedarse con Tapachula.

Y es que, en Tuxtla Gutiérrez, la confianza y aceptación al partido vino tinto no presenta las mejores calificaciones, al contrario, hay irritación por la mediocre labor de Carlos Morales Vázquez.

Esa variable de la ecuación, me atrevo a decir es la de mayor valor, pues traducido al lenguaje electoral Morena en Tuxtla necesita de una alianza con el PVEM, incluso de los dos partidos locales, para que nada ni nadie haga sombra a Marcelo.

Quien se quede con Tapachula (el mandamás o el Verde) no solo habría sido por su oferta electoral o investidura, sino también por unirse a los afectos de José Antonio y Ciro de ungir alcalde de la capital a Marcelo Toledo.

En nueve meses, si todo se negocia como lo esperado, habrá fiesta en el war room del Triunvirato por hacerse de la capital y, lágrimas entre algunos de sus compañeros radicales que habrían sido enviados al sacrificio. Al Tiempo.

Comentarios Atrincherados

***Acordar Tuxtla Gutiérrez para Marcelo Toledo Cruz, es el peor escenario para Isidro Ovando Medina, José Luis Elorza Flores y Laura García Arjona, pues seguro y los fundadores sueltan Tapachula, como moneda de cambio y, José Luis, Isidro y Laura son fieles a esa tribu.

***Y, sería la mejor noticia para Jesús Domínguez Castellanos, Yamil Melgar Bravo, Rosa Irene Urbina Castañeda y hasta para Ezequiel Orduña Morga que, en una especie de repechaje, pudiera colarse a la grande.

*** El Partido Encuentro Solidario, antes Encuentro Social, por ser de nueva creación está imposibilitado de suscribir alianzas, candidaturas comunes y coaliciones.

En esa tesitura los candidatos naturales a la alcaldía de Tapachula serían Yumaltik de León Villard, Sergio Rivas Vázquez o Cinthya Reyes.

***Me da gusto que Sergio Aguilar Rivera, secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, haya vencido el coronavirus.

Ayer se reincorporó a las actividades presenciales, pues durante el confinamiento coordinó, vía virtual, las labores de la dependencia. Sergio, un joven comprometido con Chiapas. HASTA PRONTO.