El Feminicidio En México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó ayer un decálogo sobre el feminicidio durante la conferencia de prensa matutina.

Uno: estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dos, se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos”, contestó a un cuestionamiento sobre su postura sobre el feminicidio en el marco de sus declaraciones durante la semana y de una protesta a las afueras de Palacio Nacional de grupos de mujeres.

“Tres, es una cobardía agredir a la mujer. Cuatro, es un anacronismo, un acto de brutalidad el machismo. Cinco, se tiene que respetar a las mujeres. Seis, no agresiones a mujeres. Siete, no a crímenes de odio contra mujeres”, siguió.

El mandatario añadió en el número ocho el castigo a los responsables de violencia en contra de las mujeres y en el nueve el compromiso de que su gobierno “se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres”.

“Diez, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México”, dijo.

Hoy varias mujeres se manifestaron e hicieron algunas pintas en las puertas de Palacio Nacional. El lunes el mandatario demandó a los reporteros que cubren la conferencia matutina atender la información sobre la entrega de Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, de 2 mil millones de pesos al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y no “voltear” la nota cuando el funcionario fue cuestionado sobre su planteamiento en materia de modificar el tipo penal de feminicidio.

“Estoy muy contento, si vengo a decirles, empieza la semana, que recibimos 2 mil millones para la gente que lo necesita y me van a voltear el sentido de esta conferencia, pues sí no me gusta eso no”, dijo.

“No quiero que el tema sea nada más feminicidio, ya está muy claro, se ha manipulado mucho sobre este asunto”, precisó. Y agregó: “Sí es importante lo de feminicidio, pero ya estoy viendo como esa va a ser la nota, el feminicidio, y no, porque fue una manipulación”.

Las declaraciones del Presidente fueron criticadas por grupos feministas en redes sociales y por varios de sus adversarios políticos.

“No es nuestro propósito ofender a nadie. Me pronuncio en favor de las mujeres, en contra del feminicidio, no se van a modificar las leyes para aminorar el castigo a delincuentes. No quiero que quede duda sobre eso”, dijo. López Obrador agregó que debe hablar con cuidado, porque si se come “una s”, se convierte en trending topic en la red social de Twitter.

“No es la gente, son los robots, porque vaya que gana dinero Twitter con eso, sería muy bueno que al menos informara quién pompó”, reclamó.

La mañanera de ayer

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este fin de semana hará una gira de trabajo para inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional, pues ya se tiene presencia en 150 regiones del país de las 260 estimadas. «Ya estamos con un poco más de 70 mil elementos, podemos decir que se tiene el doble de los elementos que tenía la Policía Federal, esto es muy importante. Ya garantizando la tranquilidad en las distintas regiones del país, desde luego nos falta», dijo en conferencia matutina.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, detalló que para este año se tiene proyectado concluir 76 instalaciones, por lo que el gobierno ya está en proceso de coordinación con gobernadores y alcaldes, «ya tenemos la mayoría, estamos afinando los últimos detalles». Celebra reducción de tasa de interés de Banxico López Obrador celebró la decisión del Banco de México sobre la reducción de la tasa de interés al 7%, es decir, su menor nivel desde 2017, ya que con esto «se impulsa el crecimiento económico».

«No quiero presumir porque se enojan mucho, también por eso celebro que ayer el Banco de México haya bajado la tasa de interés al 7%, esto ayuda porque hay más posibilidad para la obtención de créditos, o sea, cuestan menos los intereses», agregó. Estoy a favor de las mujeres y en contra del machismo: AMLO Reiteró que no se van a modificar las leyes para «aminorar» el castigo a quien cometa feminicidio y se pronunció a favor de las mujeres y contra el machismo, tras la protesta en Palacio Nacional.

«Todo nuestro respeto para el movimiento feminista, nosotros trabajamos todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, para que no haya violencia, estamos atendiendo el problema de los feminicidios, celebramos que las mujeres defiendan su derecho a la seguridad. «Me pronuncio a favor de las mujeres, en contra del feminicidio, no se van a modificar las leyes para aminorar el castigo a delincuentes, estoy en contra del machismo», comentó.

Se quitará cargo a involucrados en caso Emilio Lozoya El Presidente pidió esperar los resultados de la investigación contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y destacó que todos los que estén involucrados en el caso «tienen que ser llamados a cuentas», pues si todavía hay trabajadores en Pemex vinculados al ex funcionario, se les quitará el cargo. «Todos los que estén involucrados tienen que ser llamados a cuentas, no se va a proteger a nadie y si quedan personas que colaboraron en actos de corrupción en Pemex en ese periodo, no sólo se les va a quitar del cargo, sino se les va a investigar», indicó.

Desde el Café: En el marco de la Estrategia Estatal para la Prevención de Incendios, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca visitó el municipio de Acacoyagua, en el cual hizo un llamado respetuoso para fortalecer el pacto entre sociedad y gobierno a fin de evitar los daños causados por el fuego, que colocaron a Chiapas entre los estados con mayores hectáreas afectadas en 2019. Al encabezar la Feria de Prevención de Incendios, el responsable de la procuración de justicia en Chiapas acompañado de Elmer Campos Gutiérrez, presidente municipal de Acacoyagua; y Santiago Antonio Niño, comisariado ejidal; expresó que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas está impulsando acciones de concientización y prevención del delito de ecocidio en todos los municipios de la entidad. «El año pasado tuvimos 31 mil hectáreas siniestradas por el fuego, en su mayoría causadas por la irresponsabilidad de personas, por eso el gobernador inició la Estrategia Estatal de Prevención de Incendios que coordina la Fiscalía del Estado y nos instruyó a todo su gabinete a visitar los municipios para concientizar a la ciudadanía del daño que le estamos haciendo al medio ambiente y de enviar el mensaje de: no más quemas», declaró Llaven Abarca.

Para terminar: “En medio del clamor de los aplausos, el hombre inteligente cerrará los ojos, y con la mente pedirá a los que le aclaman: ¡Perdón por haber vencido! lo dijo el escritor español Gregorio Marañón.

Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.

