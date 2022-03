Puntos Fiscales

El fuchi de las energías renovables

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Buenos días amable lectora y lector, como siempre agradecido la preferencia de esta columna en este prestigiado periódico, hace unos días por ahí se emitió un decreto en la cual en la perspectiva del actual mandatario hizo mención del peligro de dichas inversiones en contra de la comisión federal de electricidad no debemos olvidar que las energías renovables son fuentes de energía limpias, inagotables y crecientemente competitivas, este tipo de energía se distinguen de los combustibles fósiles principalmente en su diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta, pero que es por demás muy importante es que no producen gases de efecto invernadero causantes del cambio climático ni emisiones contaminantes, aunado además que sus costos evolucionan a la baja de forma sostenida, mientras que la tendencia general de costos de los combustibles fósiles es la opuesta, cabe señalar además que los países desarrollados el crecimiento de las energías denominadas como limpias va viento en popa, según las estadísticas aportadas por la Agencia Internacional de la Energía este tipo de energía representa cerca de la mitad de la nueva capacidad de generación eléctrica instalada, toda vez que se han constituido en la segunda fuente global de electricidad, sólo superada por el carbón. Una de las ventajas de este tipo de energía es que es necesario para combatir el cambio climático y limitar además sus efectos más devastadores. Hay un claro ejemplo de ello si citamos el fenómeno del niño y de la niña para no abundar más que han causado grandes estragos en nuestro planeta al formar parte del calentamiento global, además, es por ello que países potencias o denominados de primer mundo han estado en constante reuniones para que no tengamos un futuro catastrófico por no decir apocalíptico. El respaldo de la comunidad internacional es inminente, esto derivado del acuerdo de París suscrito en la Cumbre Mundial del Clima celebrada en diciembre de 2015 en la capital francesa.

Algo completamente ilógico es que de ese acuerdo que entraría en vigor este año 2020, establece por primera vez en la historia un objetivo global vinculante, por el que los casi 200 países firmantes se comprometen a reducir sus emisiones de forma que el aumento de la temperatura media del planeta a final del presente siglo quede muy por debajo de los dos grados según expertos en el tema el límite por encima del cual el cambio climático tiene efectos más catastróficos, y es que esa transición hacia un sistema energético basado en tecnologías renovables tendrá asimismo efectos económicos muy positivos. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, duplicar la cuota de energías renovables en el mix energético mundial hasta alcanzar el 36% en 2030 supondría un crecimiento adicional a nivel global del 1,1% ese año, un incremento del bienestar del 3,7% y el aumento del empleo en el sector hasta más de 24 millones de personas, frente a los 9,2 millones actuales. Para que tengan una idea entre las energías renovables encontramos la energía eólica: la energía que se obtiene del viento, dicho sea de paso, una de las anécdotas que se tiene con el actual ejecutivo federal en alguna ocasión comentó que esos ventiladores que se encuentran sobre el istmo de Tehuantepec se miraba muy feo, tenemos además la energía solar que es la que se obtiene del sol. Las principales tecnologías son la solar fotovoltaica (aprovecha la luz del sol) y la solar térmica (aprovecha el calor del sol), la Energía hidráulica o hidroeléctrica: la energía que se obtiene de los ríos y corrientes de agua dulce, Biomasa y biogás la energía que se extrae de materia orgánica, Energía geotérmica: la energía calorífica contenida en el interior de la Tierra, Energía mareomotriz: la energía que se obtiene de las mareas, Energía olamotriz: la energía que se obtiene de las olas, Bioetanol: combustible orgánico apto para la automoción que se logra mediante procesos de fermentación de productos vegetales y el Biodiésel: combustible orgánico para automoción. Si nos vamos a las ventajas de este tipo de energía encontramos que no emiten gases de efecto invernadero en los procesos de generación de energía, por lo que en mi opinión personal considero que AMLO se ha equivocado al no dar las facilidades para aquellos inversionistas sean nacionales o extranjeros que promuevan este tipo de energía limpia y que lejos de considerarlo como un enemigo a vencer en la llamada 4 T, debe ser un aliado con la propia naturaleza.