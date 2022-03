El glifosato en tu sopa, reflexiones sobre política alimentaria

Julio César Romaní Cortés

Recientemente en diversos medios de comunicación, se le ha dado una amplia cobertura a un tema emergente: el uso del glifosato en la agricultura en México y su prohibición para el año 2024. El cual, no sólo está en la preocupación y ocupación de los especialistas, y autoridades involucradas, sino también, se encuentra en la atención de las ONG, así como de amplios sectores de la sociedad, especialmente los vinculados con la producción de alimentos. El glifosato es un herbicida o mata hierba de amplio espectro, que goza de una considerable aceptación entre los productores de alimentos a gran escala, se entiende para los agronegocios. Ya sea para la producción de oleaginosas, algodón u otras especies cuyo valor en el mercado generalmente se cotiza en dólares por su alta demanda. Pero el glifosato, también es utilizado por pequeños productores, incluso en algunos sitios o comunidades indígenas, con una amplia tradición en la producción alimentaria con base en sistemas tradicionales; lo que significa que su aplicación también alcanzó a los usos y costumbres. Ello, nos lleva a la reflexión, que los campesinos y productores a pequeña escala igualmente deberían ser consultados e incorporados al debate sobre el uso de este herbicida, para conocer que opinan sobre su uso actual y próxima prohibición. Saber que proponen a partir de los diversos escenarios que en breve estaremos viviendo con o sin glifosato o sus substitutos. Es importante estar al tanto sobre que dicen al respecto campesinos y pequeños productores, ojalá podamos incorporar su voz y sus preocupaciones sobre este polémico tema. Es necesario escuchar que nos dicen los productores tarahumaras, tzeltales, lacandones, otomís, choles, náhuatl, y demás etnias del crisol cultual de los pueblos originarios de este país. Igualmente convendría ser incorporada al debate público, la preocupación sobre los efectos del glifosato en la salud humana, en el mismo nivel que se ha mostrado sobre la pandemia del C-19, ya que no es un asunto menor. Por lo que hacemos un llamado, tanto a las autoridades ambientales y de salud, del Estado para estar atentos al proceso, y en el marco de sus respectivas competencias puedan hacer aportes al respecto. Los datos de algunos de los impactos que este agroquímico tiene sobre a la salud humana y el medio ambiente, se reportan en 1108 artículos científicos, de acuerdo al comunicado que, sobre el tema, emitió el del Dr. Ángel Gómez Cruz y la M. C. Laura Gómez Tovar, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral, de la Universidad Autónoma de Chapingo. A pesar de su reciente introducción en el mercado de los agroquímicos, ya que tiene escasas cinco décadas (1974) de haberse iniciado su comercialización con el nombre de Roundup, su uso en la agricultura se multiplicó exponencialmente a lo largo y ancho del planeta. Está considerado como el herbicida más usado en la tierra, e igualmente el más polémico, tan polémico que tiene enfrentados algunos titulares de las dependencias federales encargadas de regular el uso de este tipo de agroquímicos. Uno de los múltiples aprendizajes que nos está dejando la pandemia del coronavirus es la fuerte interdependencia global, que tienen no sólo las economías y los mercados, sino también lo frágil que somos como especie. Como sociedad, estamos obligados a mantener una actitud preventiva y profiláctica ante los retos que se nos presentan por el excesivo intervencionismo que hemos hecho los humanos en los ecosistemas naturales. El glifosato, si bien ha significado el incremento en la disponibilidad de alimentos a nivel global, también es un riesgo latente sobre el que debemos estar alertas. La combinación de fenómenos como el cambio climático, las pandemias más los posibles efectos nocivos en la salud por el uso excesivo de herbicidas, pueden ser factores que adelanten por mucho el tiempo en que desapareceremos como especie. Los agronegocios, deberían considerar que una riqueza global y local sustentada en la ilusión de un desarrollo sin límites, se traduce en una voracidad sin límites por los recursos de la tierra, lo que, a su vez, se traduce en una violación sin fronteras a los límites planetarios y también regionales de sus ecosistemas naturales y las especies. Recordemos que por más absurdo que parezca, lo que suceda en el África subsahariana también afecta la dinámica de la región de los Altos de Chiapas, lo mismo sucede en el sentido inverso. Dando vuelta a la página, celebro junto con los ciudadanos de la capital del estado, las acciones en materia de manejo de desechos (basura) instrumentadas por las autoridades municipales de Tuxtla Gutiérrez encabezadas por su alcalde. Pues han desplegado un amplio programa de contenedores en casi todas las colonias y barrios del municipio para un mejor manejo de los desechos. Sin embargo, considero que este programa debe ir acompañado de una estrategia de educación a la ciudadanía para haga un uso adecuado de esta importante infraestructura urbana que ya se merecía la capital del Estado. Señalan los conocedores y los expertos, que básicamente los desechos urbanos contienen cinco elementos: papel y cartón; plásticos, metales, desechos orgánicos y algunos combinados. Sería deseable que los ciudadanos pudiéramos hacer un uso correcto de los contenedores, si estos estuvieran diferenciados de acuerdo a distintos materiales que se generan como basura en la ciudad. Pero para ello se requiere hacer estudios y a la par impulsar campañas de concientización y educación a la ciudadanía en general, aún hay mucho por hacer, pero bien venidos este tipo de programas.