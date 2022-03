Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El gobernador convoca a denunciar a políticos o autoridad que condicionen los paquetes alimentarios

• Demandó a la población no dejarse sorprender por vivales que pretenden vender vacunas contra el covid 19.

Una vez más el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, resaltó su compromiso social con Chiapas al asegurar que los paquetes alimentarios que se distribuyen casa por casa se entregan sin condición y sin fines políticos, con el único propósito de beneficiar a la población más vulnerable. El mandatario estatal fue categórico con su mensaje para que los chiapanecos estén con los ojos abiertos:

“La entrega es de manera desinteresada, pues ayudar al prójimo es una práctica que siempre se hace en Chiapas, por ello, no deben permitir que los condicionen ni dar credenciales de elector; es un apoyo que, con el esfuerzo de las y los trabajadores, se da a quien menos tiene. Si hay algún político o autoridad que haga propaganda de algún partido político denúncienlo, porque es un delito”, expresó.

Al explicar que no existe medicamento o vacuna que cure el coronavirus y pedir no caer en engaños, subrayó que la única forma de combatir la enfermedad y romper la cadena de contagios es quedarse en casa, mantener el lavado de manos, higiene personal, evitar tocarse las partes húmedas de la cara, guardar sana distancia dentro y fuera de las viviendas, y extremar precauciones en caso de realizar actividades esenciales.

No se dejen engañar porque hay vivales que quieren vender medicinas, incluso, vacunas contra este virus; eso no existe y, hasta el momento, no se ha inventado o comprobado algún tratamiento científico. La única medicina es hacer caso a expertos de la salud para protegerte a ti y a tu familia de cualquier riesgo, apuntó.

Los llamados se hicieron desde la Mesa de Seguridad, donde también se le está haciendo frente a la emergencia del coronavirus. Así las cosas.

Propietarios de negocios en Tapachula, a fuerza quieren abrir el paso del Sendero Peatonal, ante brote del coronavirus.

En Tapachula, fue un acierto por parte de las autoridades locales que encabeza Rosy Urbina, el cierre del “Sendero Peatonal”, que es el tramo de circulación de mayor tránsito de la gente que nos lleva al parque central “Miguel Hidalgo”; pudiera decirse que es el trayecto de mayor movilidad social en la ciudad, sin embargo hay propietarios de comercios que andan presionando e imponiendo necedades y peligrosas boberías para que el Sendero Peatonal se reabra a la población en esta temporada de brote del coronavirus.

Lo más arriesgado es que estamos viviendo los días más riesgosos y comprometidos con la salud pública de los Tapachultecos y esta epidemia del covid 19, y los expertos médicos han dicho que al menos este próximo ya mes de Mayo, el termómetro de los contagios se encuentra en su máximo clímax, y los empresarios no observan esta peligrosidad ciudadana en Tapachula, ellos están intransigentes, necios, testarudos y ociosos en sensibilidad advirtiendo que se aperture el tramo de circulación a la población local y de extranjeros.

Las autoridades de salud de Chiapas, nos han dicho, que estamos en lo más grave de la fase tres y una apertura del Sendero Peatonal, será como nuevamente abrir para la población el centro de Tapachula, y los empresarios deben entender que es la lucha entre la vida y la muerte lo que se juega con una acción con estas características. Los contagios de la enfermedad del coronavirus se están reproduciendo y multiplicando alarmantemente en esto días calificados de cruciales, y si no estuviera esta problemática evidentemente que la misma población Tapachulteca pediría que el Sendero Peatonal, volviera a la normalidad, pero lamentablemente el espectro de la muerte ronda justamente en los lugares más concurridos por una sociedad.

Todavía este miércoles, el programa de noticias de Denisse Maerker, inició con un video de la principales avenidas del centro de la ciudad de México que lucían completamente desolados casi desérticas, sin ninguna alma, pero como dijera la periodista de raigambre nacional es preferible ver que los empresarios y propietarios de todos esos negocios que se ubican por estas vialidades capitalinas se aprieten el cinturón, a que brote una epidemia del covid 19, que no se pueda controlar y que se le salga de la manos a las autoridades.

Por redes sociales la gente de Tapachula, ya declaró y expreso molesta que no se le de funcionalidad de tránsito de personas al Sendero Peatonal, que se haga cuando el brote de contagios haya bajado, de que serviría entonces si se abre y brote una epidemia exponencial del coronavirus en Tapachula, será hasta de más peligro económico para los propietarios locales, porque se extendiera más los programas y tiempos de #quedeseencasa, guardar su sana distancia, y lavarse las manos infinidad de veces al día. Un brote exponencial se estaría colocando en la plataforma del peligro de muerte a una ciudad entera, que de por sí está sufriendo por el acecho constante de transito que también hacen los miles de extranjeros estacionados en la ciudad, y que no hacen absolutamente caso de las medidas preventivas lanzadas por las autoridades.

El Instituto Nacional de Migración (INM), ha sido omiso, indolente, indiferente y apático, de que no interviene en Tapachula, para que los miles de extranjeros que turistean por la ciudad se queden en casa y se guarden ante el enemigo invisible que nos tiene todos los días con “El Jesús en la boca”. Primero la vida y mil veces la vida, que la riqueza y la fortuna, sino pregúntenselo al propio Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En Mapastepec, viacrucis por no cumplir con la salud pública, y además perversidad con fines electoreros.

En Mapastepec, la alcaldesa Karla Érica Valdenegro Gamboa, es el personaje público de la Costa que poco o nada le ha valido el proyectar estrategias de salud pública en su territorio municipal, donde los llamados preventivos de quédese en su casa, la sana distancia y lávese las manos, sencillamente no existen. Una omisión y desatención que preocupa a los habitantes que ven su proceder muy negligente y apático ante la emergencia nacional que hay. Es la misma autoridad municipal femenina que ha sido delatada y acusada un sinfín de veces de promover actos anticipados de campaña personalizada y las últimas campañitas la hizo con miles de despensas otorgadas por el propio gobierno estatal.

La acusan de realizar eventos sin las medidas adecuadas de protección, ahora con el coronavirus, y la servidora pública no prevé que haya un problema de contagios en esa población de la Costa de Chiapas con pronósticos reservados. Es la misma también que desde que asumió la encomienda pública ha sido señalada de actos de corrupción y como mujer se merece el respeto, pero más vale investigar, porque hay acusaciones lamentablemente que goza con padrinos en Tuxtla Gutiérrez.

Por eso el comportamiento y su conducta de que para ella la 4T, no existe en su cotidianidad de trabajo político. Ella es ella y punto. Pobres Mapanecos.