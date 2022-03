Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El gobernador de Chiapas, hace llamado urgente ante fenómeno meteorológico en Centroamérica

*En Centroamérica el huracán Iota alcanza la categoría 5 y va rumbo a México.

Solamente Dios sabe lo que vendrá, pero el último reporte del último boletín emitido del Centro Nacional de Huracanes de Miami, advierte que el huracán “Iota” ha alcanzado ya la categoría 5 y con vientos sostenidos de 225 kilómetros por hora se acerca a las costas de Centroamérica. Con la información recogida por sus aviones de reconocimiento, el centro de huracanes estadounidense advierte que la potencia del huracán Iota ha crecido «muy rápidamente» en las últimas horas y que ya se ha convertido en «un peligroso huracán de categoría 5». Según el centro, el viento sostenido del huracán ya es de 225 kilómetros por hora, con rachas aún más elevadas, con una presión mínima de 935 milibares. (CNN).

En Centroamérica, empezaban a evacuar a la población de zonas vulnerables al ciclón. Centroamérica aún no termina de reponerse de los estragos causados por la tormenta Eta, que, la semana pasada, dejó más de un centenar de fallecidos, decenas de miles de damnificados y evacuados e infraestructura destrozada en toda la región. Una de las áreas más golpeadas fue la zona central guatemalteca Alta Verapaz, donde una montaña se derrumbó sobre el poblado Quejá, enterrando vivas a decenas de personas. Ante la imposibilidad de encontrar a los atrapados bajo metros de lodo y piedras, la zona será declarada camposanto.

Hace un llamado urgente el gobernador de Chiapas ante fenómenos meteorológicos en Centroamérica.

En Chiapas a través de videos en las redes sociales y boletines informativos, el gobernador Rutilio Escandón, hizo un llamado a la población que vive cerca de zonas de peligro como cauces de ríos, arroyos y montañas a retirarse inmediatamente y trasladarse a los refugios temporales, para evitar situaciones de riesgo y salvaguardar a los seres queridos.

Ante las intensas lluvias que se pronostican, a partir de mañana hasta el próximo viernes en territorio estatal, debido al Frente Frío número 13 y el Huracán Lota procedente de Centroamérica el gobernador desde la Mesa de Seguridad que día a día se trabaja en la capital de Chiapas, fue explicitó en su mensaje:

“Tenemos activados suficientes albergues en todo el estado, los cuales cuentan con alimentación, abrigo y atención de todas las instituciones para garantizar el resguardo. Por ello, pido respetuosamente que se retiren lo más pronto posible de los lugares identificados como espacios de riesgo. No pongan en peligro la integridad y la vida de sus familiares”, apuntó.

Mucho antes, el mandatario agradeció la solidaridad del pueblo de Chiapas y de México, empresariado, instituciones y organismos nacionales e internacionales por la ayuda humanitaria que han aportado para dar cobertura a las necesidades más urgentes en las zonas afectadas tras la Depresión Tropical Eta y el Frente Frío número 11; asimismo, convocó a seguir donando alimentos, agua, ropa, calzado y todo lo necesario a fin de apoyar a las personas damnificadas.

“Mi gratitud por todo lo que están haciendo, ya que eso contribuye a la atención de la gente que más lo necesita. Sin embargo, nuestras hermanas y hermanos en situación de vulnerabilidad por las pasadas lluvias, aún requieren de muchas cosas para salir adelante, por lo que solicito cariñosa y afectuosamente que sigamos donando con el objetivo de mitigar esta problemática”, indicó.

Respecto a la pandemia de COVID-19, el mandatario sostuvo que el reto del uso de cubrebocas está dando buenos resultados, pues además de evitar un repunte de casos, ha permitido que la curva de contagios de coronavirus se mantenga con una tendencia a la baja, por lo que exhortó a las chiapanecas y los chiapanecos a mantener esta cultura de autocuidado.

“Invito al pueblo de Chiapas a que sigamos usando el cubrebocas, pues de esa manera nos cuidamos todos y protegemos a nuestros seres queridos de esta enfermedad que es tan agresiva y peligrosa”, expresó al enfatizar la importancia de no confiarse y reforzar las medidas preventivas de aislamiento social e higiene. Así las cosas.

Rapiditas.- Ese Cheque Orduña, que cuenta con expedientes en su contra dentro de la leyenda de la “Estafa Maestra”, al considerarse un “prestanombres” del controvertido Emilio Zebadua, es todo un simulador y “teatrero” en su más alta expresión, ahora que estuvieron allá el gobernador, el Secretario de Gobierno, y el Fiscal, se fue muy discreto de Tapachula hasta Huixtla que fue la segunda para de la visita de los funcionarios de Chiapas de primer nivel, y ahí se acercó a los funcionarios de la Fiscalía de Chiapas, donde hizo una entrega de una bolsa con documentos donde afirma que está limpió de toda culpa, y que es un engaño que él sea protagonista de la “Estafa Maestra”. La madre Teresa de Calcuta valió un soberano cacahuate ante la figura de “San Cheque Orduña”. Ver para creer….Aunque usted no lo crea, pero al interior de MORENA en Chiapas, están duros los garrotazos y bastonazos, después de que a su dirigente estatal Ciro Sales Ruíz, lo prometieron “clonar” por su efectividad y de considerarlo que con cuatro “Cirros Sales” se gana todo Chiapas electoralmente hablando, tal como lo dijera el líder nacional del vino tinto, Mario Delgado, desde este lunes grupos de Tapachula y Cacahoatán de MORENA se quieren desplazar a Tuxtla Gutiérrez, para tomar por asalto las instalaciones del edificio de MORENA y pedir la cabeza de Ciro Sales. Ayer mismo ya había al menos dos posibles “francotiradores” que andaban moviendo la argucia y patraña en la Costa, y lo quieren hacer en otras regiones. ¿Cómo la ven? …Formalmente en Chiapas, el PAN ya dijo que SI a las alianzas en su Consejo Político de este fin de semana, y lo convierte en el primer partido estatal, que legalmente declaro la alianza en Chiapas. Se espera que en los próximos días que formalmente lo haga el PRI y el PRD, el que de plano no quiere ir en Chiapas en Alianza o frente partidista es Movimiento Ciudadano (MC) que ya tiene muchos adeptos en la entidad. En fin….En San Cristóbal de las Casas, el pasado sábado con la visita del dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado, quien se fortaleció y se le vio su trabajo político fue el joven Juan Salvador Camacho, quien mostró tablas, a pesar de que le enviaron a dos personas de la alcaldesa de San Cristóbal, Jerónima Toledo para que crearan el desorden en la conferencia de prensa, pero eso no inmutó para que más de 25 minutos conversaran el líder Mario Delgado con Camacho Velasco y su grupo que lo acompañaba, después de culminar la rueda de presa. Todo apunta y muy fuerte que será el candidato de MORENA para la gélida ciudad Sancristobalense. Camacho es muy amigo de Delgado y Marcelo Ebrard desde hace años. Sería un gran gestor para San Cristóbal de las Casas, por las relaciones institucionales en la capital del país. Se cazan apuestas…Dixe.

PD: Ojalá el programa del “Buen fin” alcanzara el éxito deseado, pero lo cierto es que va al “fracaso” y muchas compañías y tiendas hasta a las calles han sacado sus espectaculares tapando la visión vial, creando irritación entre la población sobre todo los que manejan vehículos.