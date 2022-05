Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El gobernador de Chiapas pide a instituciones y partidos garantía en las elecciones.

*Pidió también “ya no más corrupción, fraude o tráfico de influencias”.

Ante el próximo proceso electoral 2021 de Chiapas y de México, el gobernador Rutilio Escandón, convocó este lunes a garantizar elecciones ejemplares en las que prevalezca la autenticidad y legitimidad, así como caminar dentro de la transparencia y legalidad. El número uno de Chiapas, pidió no volver a los tiempos en los que se conculcaban los derechos democráticos, provocando desilusión en la gente, que ya no quería participar porque los procesos estaban rodeados de corrupción, fraude o tráfico de influencias.

En este sentido, exhortó a evitar simulaciones, y que las mujeres participen con verdadera posibilidad de decisión en los espacios donde se ubiquen, aprovechando su capacidad, preparación y ánimo de ayudar a su país y estado. En el proceso electoral de 2021 se elegirán más de mil 500 cargos locales, con la renovación del Congreso del Estado y autoridades de los ayuntamientos, donde la mayor obligación –dijo el gobernador- es hacer que la población elija a sus autoridades en absoluta libertad y con transparencia.

Durante el encuentro con representantes de los partidos políticos e instituciones que tendrán relación en los comicios del 2021, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dijo que no se nos olvide que con quienes tenemos la mayor obligación, para que puedan elegir autoridades serias, auténticas y en absoluta libertad, es con el pueblo de Chiapas y México. Reconoció que le daba gusto el dialogo con ellos, porque –señaló- los pensamientos políticos diferentes nos fortalecen, dan mayor valor a los actos democráticos y sirven como guía para la participación ciudadana”, expresó.

Al final de evento trascendental de transparencia electoral en lo venidero, reconoció el respeto que el Gobierno de Chiapas ha demostrado a los organismos políticos e instancias electorales, las presidentas y los presidentes de partidos reiteraron su compromiso de sumarse a estas acciones a favor de la gobernabilidad, la paz y la democracia, al tiempo de enfatizar que trabajan en la selección de mujeres y hombres con convicción de servir al pueblo, pues eso permitirá abonar al progreso de la entidad. Así las cosas.

Tuxtlecos reclaman paz y armonía en su capital ante embestida de actos vandálicos.

Nadie puede negar que si algo se arrastra dentro de la sociedad Tuxtleca, es el fenómeno de violencia que genera la mayoría de las veces la movilidad de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, y que por años ha significado un dolor de cabeza, porque aparte de que se conforma un círculo vicioso con esta afrenta en contra de la ciudadanía que vive momentos de inseguridad y pánico, porque no solamente es el lugar de los bloqueos y actos vandálicos, sino que los estudiantes secuestran autobuses y salen a delinquir a tiendas comerciales donde sustraen mercancía, y cometen todo un cumulo de fechorías y desmanes. Ya los Tuxtlecos quieren vivir en paz y armonía.

Una vez más el Secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, volvió a referirse a la violencia y radicalismo que emplean los estudiantes en su modo de operar, para ejercer presión sobre pliegos petitorios que legal y administrativamente están fuera de todo contexto de la realidad. Mencionó que son cuantiosos los daños que los normalistas han generado a raíz de las tomas de edificios públicos, bloqueo de las vías de comunicación, secuestro de unidades vehiculares de empresas con productos que después hacen rapiña, y los daños y perjuicios en propiedad ajena.

Brito Mazariegos, subrayó que se está atento a la demanda de la sociedad tuxtleca en cuanto a la reubicación a otro municipio de esta escuela y hacer productivas las 40 hectáreas de terreno que actualmente ocupa. Al final advirtió que la autoridad de Chiapas seguirá atendiendo las legítimas demandas de los verdaderos estudiantes, de los que quieren superarse, no de los que creen que siendo vándalos conseguirán lo que quieren. Somos un gobierno responsable y actuaremos como lo marca la ley. Así el nuevo llamado. En fin.

Juan Pueblo: El llamado que hizo el SUICOBACH con el “alto total a los cacicazgos sindicales”, que se envuelve estos feudos o corporativos sindicales en tráfico de influencias, corrupción y descomposición hasta de la misma educación, fue bien recibido por la misma opinión pública chiapaneca que está harta de este tipo de sindicalismos espurios y adulterados que no representan democracia sindical, sino que son producto de las mafias entre políticos del régimen en turno y líderes ilegítimos.

Los18 años de perpetuidad sindical de Víctor Manuel Pinot Juárez, no solamente muestra la corrupción y tráfico de influencias del llamado régimen conservador que tanto fustiga el Presidente López Obrador, sino que vulnera la imagen de una institución educativa de las más grandes en volumen estudiantil con que cuenta el estado de Chiapas. Llegar a 18 años de poder sindical, una sola persona, y tal vez acompañada por tres más, en su Comité Directivo, que repiten, es una burla a la institución y a la base trabajadora magisterial que conforman el Colegio de Bachilleres.

Inclusive los tiempos actuales ya advierten que un cacicazgo sindical como el de Pinot Juárez, ya no solamente es una infamia en contra del COBACH, sino en contra del pueblo, que ha permitido democráticamente contar con un nuevo régimen, un nuevo sistema político llamada la cuarta trasformación, que ya no tolera este tipo de ignominias y afrentas. Solamente en Chiapas ocurren este tipo de escenarios grotescos que demeritan, porque a Pinot Juárez lo dejaban en el poder por “estrategias perversas electorales”. Vamos a ver que funcionario estatal se avienta el trompo a la uña para proteger un acto de degradación para la misma cuatroté. Veremos y diremos.

Rapiditas. – Hoy miércoles a las 12:30 del día, no se pierda el programa ZDIGITAL, desde la Torre Digital de Diario de Chiapas con la entrevista del Secretario de Obras Públicas del Estrado, Ángel Carlos Torrez Culebro, quien responderá todas las preguntas que usted quiere saber. Será una entrevista periodística interesantísima. No se la pierda. En fin…Ya no se supo si efectivamente la diputada Janette Ovando Reazola, sigue perteneciendo al PAN, o se declaró independiente, porque según Carlos Palomeque, y su secretario del Comité azul, denunciaron que había cometido una serie de actos indebidos y hasta de corrupción, por lo tanto, le dieron de baja, pero en el Congreso del Estado, no hay nada de esta baja, así que la credibilidad de Palomeque está en tela de duda. Ya habrá tiempo para analizar este tema…La clase política nacional y dirigentes de partidos también de raigambre nacional, se apersonaron para felicitar al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Eduardo Ramírez Aguilar, quien agregó otro año más de vida a su hoja personal. Fue una romería de congratulaciones y buenos deseos. Así el ambiente…Dixe.