Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El gobernador de Chiapas pide a no bajar la guardia ante la emergencia sanitaria

Los días por venir de este mes de abril y los primeros 10 días de mayo, advierten los expertos y especialistas que serán los más complicados y cruciales con la enfermedad del coronavirus, por eso los chiapanecos debemos de razonar y entender más que el peligro de contagio sigue siendo extremadamente de gran riesgo, y que por lo tanto la alarma y los focos rojos aún siguen prendidos.

Los chiapanecos no debemos de bajar la guardia, por el contrario, tendremos que seguir fomentando con nuestras familias que es de suma importancia aguardarse en casa, evitar salir, sobre todo si la familia no tiene absolutamente nada que hacer en las calles de cada ciudad o pueblo. Ya lo vimos que el quedarse en casa ayuda a prevenir, para que no se retroalimenten los contagios, y las estadísticas hasta ahora son prometedoras para el pueblo de Chiapas, y los únicos que han hecho posible esto, es la gente, nuestro pueblo, y por eso hay que seguir en esa misma ruta.

Tendremos que seguir los chiapanecos en la ruta de la unidad, fraternidad y sobre todo en la conciencia social, porque de cada uno de los ciudadanos de Chiapas dependerá que no se nos salga de huacal, los contagios de coronavirus, que para los adultos mayores, y enfermos de diabetes, los hipertensos son un peligro de muerte, aunque ahora también en otros lugares del país, se observa que los jóvenes y las mujeres son también propensas para un contagio del Covid 19, aunque la supremacía la llevan los adultos mayores obviamente.

Este fin de semana el gobernador Rutilio Escandón Cadenas emitió un mensaje al pueblo de Chiapas, referente a la situación que prevalece en la entidad ante la emergencia por COVID-19, donde aplaudió la entereza y disciplina de la ciudadanía para acatar las recomendaciones sanitarias, el trabajo comprometido del personal médico y de enfermería para la atención de pacientes, así como la solidaridad de las instituciones públicas y privadas y organismos autónomos sumarse al combate de esta pandemia.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario estatal hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención ante la contingencia y refrendó su compromiso de no abandonar a los grupos vulnerables ni a las y los trabajadores. Insistió en que la mejor manera de evitar más contagios es permanecer en casa y seguir con todas las indicaciones de expertos de la salud, con el único afán de proteger la seguridad y la salud de las familias.

El mensaje del mandatario estatal fue muy sublime pero también muy contundente porque se trata de un escenario de vida o muerte: “En Chiapas nos preocupa la salud de todas y de todos; por eso es muy importante quedarse en casa, lavarse las manos constantemente, guardar nuestra sana distancia en cualquier lugar donde nos ubiquemos, incluso, en el hogar, para proteger a la familia; si tú te cuidas, nos cuidamos todos y podremos vencer este enemigo invisible y agresivo que tenemos enfrente: el COVID-19”, subrayó.

El responsable de la política de Chiapas, detalló las acciones que se impulsan para atender a los pacientes con COVID-19 y proteger al personal médico y de enfermería, además de garantizar el funcionamiento eficaz de las clínicas alternas que se han convertido en espacios de aislamiento para evitar nuevos contagios en los hospitales generales. Destacó que la inversión para habilitar estas clínicas especializadas en enfermedades respiratorias, como el COVID-19, son muestra fehaciente de que en Chiapas se trabaja no sólo con honestidad, responsabilidad y compromiso, sino también con lealtad a las ciudadanas y ciudadanos, sobre todo a quienes más lo necesitan.

Fue un llamado del gobernador al corazón de los chiapanecos, pero también a su inteligencia, porque hasta ahora los resultados de entendimiento y fraternidad ha sido un éxito afortunadamente entre la población, y eso es lo que se requiere porque no es nada fácil estar en medio de una emergencia nacional de salud pública con un virus asesino, y diseminado por todo el mundo, y aquí en todo el territorio nacional. Son llamados que abren conciencia, razón y seriedad para seguir en la ruta de no salir de nuestras casas, guardar la sana distancia y lavarse constantemente las manos, recomendaciones sencillas pero que tiene mucho que ver con un peligroso contagio, que en cualquier familia se puede expandir solamente por un error de un pariente que no cumpla esas funciones de guardarse en casa.

Consumir agua en casa con regularidad trae grandes beneficios de vida

Justamente en medio de la emergencia nacional y ante el peligro de contagios de este virus mortal, un boletín del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) nos llamó la atención donde se informa que entre las cualidades más importantes del consumo de agua destacan la hidratación del organismo, el proceso de absorción en el cuerpo y participación en todas las relaciones bioquímicas necesarias para la vida. El agua suprime el apetito y acelera el metabolismo, con lo que se puede ayudar a la pérdida de peso, por ello, beber un vaso antes de comer puede hacer que se sienta lleno, como los contenidos a los refrescos con azúcar y así evitar el consumo de calorías de más.

Se explicó que la sangre contiene 83 por ciento agua, los músculos 75, el cerebro 85, y los huesos 22 por ciento, por lo que cuando el cuerpo sufre una baja considerable puede presentarse dolor en el riñón. Esto, debido a que los riñones no pueden funcionar adecuadamente sin suficiente agua, ya que diluye las sales y minerales con las que el cuerpo forma piedras que normalmente se van por la orina. El cerebro depende de agua para trabajar de forma más eficaz y ayudar a pensar mejor, por lo que, si se presenta difuso, o no está funcionando con normalidad, es necesario tomar un vaso de agua como mínimo, advirtió el especialista. Para mantener el buen funcionamiento del corazón y reducir enfermedades cardiovasculares o coronarias, se recomienda beber cinco o más vasos de agua al día, además de beneficiar la piel al mantenerla hidratada, más radiante, joven y con mayor elasticidad.

Y aprovechando la epidemia del coronavirus se resaltó la importancia de tener a la mano una botella de agua simple y beber con regularidad, sin esperar a que se tenga sed ya que actúa como un desintoxicante y purificador de la sangre. La ausencia del consumo de agua natural puede ocasionar diversos padecimientos, como dolor de cabeza, fatiga, cambios de humor, calambres, dolores musculares, adormecimiento de extremidades, alteraciones visuales, dificultades para tragar y malestares que se acentúan con el incremento de la temperatura ambiental.

Al final se destaca que la adecuada hidratación se refleja en todos los aspectos de la vida, incluso en el ambiente social, debido a que las personas que infieren agua natural elevan su desempeño mental, reducen el riesgo de contraer enfermedades, mejoran su estado de ánimo y, por consecuencia, las relaciones sociales en los ambientes en que se desenvuelven, lo cual propicia una sensación de bienestar integral. Se recomienda a la población beber dos litros de agua por día, pudiendo exceder el consumo, según el estado de salud de cada persona. Así las cosas. Dixe.