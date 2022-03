Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El gobernador les dice a sus colaboradores que es la última llamada para combatir la corrupción.

*El mandatario exhortó a denunciar actos de corrupción en cualquiera de sus expresiones,

Esta semana que transcurrió fue contundente el gobernador de Chiapas al advertir a sus colaboradores de primer y segundo nivel, que es “La última llamada”, para conducirse con transparencia y combatir la corrupción porque ya se tuvo un año para corregir, así que, quien no responda, mejor que se dedique a otra cosa porque tendremos que actuar, sin excepción”, señaló Escandón Cadenas ante sus funcionarios públicos.

Pese a que muchos querían pasar desapercibido esta “última llamada” para el combate de la corrupción entre el servicio público de Chiapas de la cuarta trasformación, lo cierto es que retumbo el Palacio de Gobierno, y muchas caras intercambiaron miradas, otras hicieron como que no escucharon y unas más hasta pidieron a los periodistas que no trataran el tema sobre la “Última llamada”.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró su petición en su última reunión con el Gabinete Legal y Ampliado de conducirse con transparencia y cortar de raíz la corrupción en cada una de las instituciones que representan, para que lejos de cometer injusticias u oportunismo, tengan la voluntad de hacer posibles los sueños y esperanzas de la población. El mandatario exhortó a denunciar actos de corrupción en cualquiera de sus expresiones, y a realizar proyectos y compras de insumos con empresas de calidad y que cumplan con el marco legal, pues, aseguró, desde el inicio de esta administración dejó en claro que se acabaron los moches y las dádivas.

Y fue contundente y preciso. Textualmente dijo: “Es la última llamada. Ya tuvimos un año para corregir, si no trabajamos honestamente estamos quitando oportunidades a la gente, principalmente a la más pobre. Así que, quien no responda, mejor que se dedique a otra cosa porque tendremos que actuar, sin excepción”, enfatizó ante sus colaboradoras colaboradores.

Durante este encuentro, Escandón Cadenas también exigió a los funcionarios entregar informes reales y no maquillados, lo que permitirá reconocer los avances y trabajar de frente sobre las necesidades, ya que, de lo contrario, no se verán los resultados ni se reflejarán en el beneficio y bienestar de las familias.

Tras apuntar que el presupuesto de 2019 alcanzó para hacer más en rubros como alimentación de la niñez, obras y salud, el gobernador destacó la buena relación con la Federación gracias a que las acciones se ejecutan bajo los mismos principios y valores del Gobierno de México. “Saben que cada peso que llegue a mi administración se utiliza en el bienestar de la gente”.

Igualmente, resaltó el trabajo entre el gobierno y la iniciativa privada a fin de generar oportunidades laborales para la población, y detalló que los resultados positivos en materia de seguridad, han favorecido la llegada de nuevas inversiones y el interés de las aerolíneas en aumentar vuelos de otros puntos del país hacia la entidad, lo que significa mayor conectividad y un detonante que fortalece la economía. Así el ambiente.

Carlos Morales no recibe a la gente y no da la cara, y lo acusan de alcalde “cabeza hueca”.

Fue tajante el defensor social independiente Jorge Martínez Salazar, al acusarlo de frente al Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, de que le falta cerebro porque es un “cabeza hueca”, además de tacharlo de falta de criterio y de ser holgazán, ya que se le va el tiempo de señalar que los culpables de la inseguridad en Tuxtla Gutiérrez, es la prensa y los grupos contarios a MORENA, cuando lo cierto es que a la ciudadanía no la recibe, muchos manejos a los empresarios, y dirigentes de las fuerzas vivas en la capital.

El también excandidato independiente a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Jorge Martínez, hablo de la gravedad de las acciones que realiza el alcalde Morales Vázquez, de que no solamente arrastra los grande pendientes como la inseguridad, alumbrado público rehabilitación de calles, sino que ahora muestra su desprecio e ignominia al andarse publicitando en todos las plataformas digitales del Ayuntamiento municipal que es con dinero del pueblo, por lo que aplaudió y reconoció la labor de las acciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), al ponerle un límite a estas irregularidades a las que ha recurrido Carlos Morales, por lo que ahora tendrá que quitar toda la publicidad de diversas plataformas digitales.

Señaló Martínez que es urgente que haya gobernabilidad en la capital, que exista un trabajo oportuno y que se acabe con el negligente desempeño que ha tenido Carlos Morales Vázquez, que al día de hoy después de más de un año de mandato no ha reflejado resultados contundentes. Dijo también que ha estado recorriendo la ciudad y se preocupa por el abandono en el que se encuentran diversas colonias, el comentario de toda la gente es que este gobierno municipal es el peor que ha tenido Tuxtla, no recibe a la gente, no da la cara, es el peor”, advirtió.

Señaló que lo más lamentable es que la gente ha llegado a la capital, y con un “no le debo nada a nadie, yo gané por el fenómeno AMLO”, es lo que responde Carlos Morales, lo que habla de un trabajo pésimo en la capital y la falta de humanismo del edil Tuxtleco. Así las cosas, con el alcalde que no escucha razones y culpa al pueblo de todo lo malo que sucede en la ciudad capital. En fin.

En los Aeropuertos de Chiapas, se activan módulos de información sobre coronavirus.

Ayer se informó que el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, encabezado por la Secretaría de Salud, llevó a cabo su primera sesión extraordinaria para abordar lo relacionado con la emergencia internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el brote de coronavirus, por lo que determinó como una medida preventiva emergente la instalación de módulos de información en los aeropuertos de Chiapas, como el de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Palenque.

En esta reunión, efectuada en las instalaciones del ISSTECH, se instrumentó la puesta en marcha de los lineamientos dictados por la Secretaría de Salud federal y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir posibles contagios, así como el plan de respuesta inmediata ante la presencia de algún caso probable. Se aseguró que en esta semana se capacitará al personal de epidemiología de todas las instituciones de salud del estado, donde también se generará el diagnóstico de capacidad y necesidades, lo que será remitido a la Federación con el objetivo de consolidar una red de atención y contención sanitaria ante el panorama actual de este virus en el mundo.

Como una respuesta inmediata y por instrucción del secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, se instalaron módulos informativos con personal médico en los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Palenque, donde se brinda información a los pasajeros provenientes de otras zonas del país. Estos módulos funcionarán desde las 7:00 hasta las 23:00 horas, donde se ofrece información sobre la transmisión, síntomas y medidas de prevención; qué hacer antes, durante y después del viaje. Ver para creer. Dixe.