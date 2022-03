Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El gobernador pide a población fortalecer el autocuidado y no desesperarse ante aislamiento social:

Este fin de semana el gobernador Rutilio Escandón Cadenas pidió a la población fortalecer el autocuidado y no desesperarse en este proceso de aislamiento social. “Pronto pasarán estos días y regresaremos a la vida con normalidad; vale la pena que nos cuidemos porque así ayudamos también al personal de salud”. Ayer domingo también que se recordaron muchas celebraciones, el gobernador a través de un video volvió por enésima ocasión a insistir sobre el valor de quedarse en casa y no realizar convivencias o festividades Felicitó el mandatario estatal al pueblo de Chiapas porque están aceptando las recomendaciones. “En Chiapas vamos bien, pero si te cuidas nos va mejor”, dijo el gobernador.

Escandón Cadenas hizo una mención especial a los equipos médicos y de enfermería, y en general al personal de salud, así como a las y los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que, con profesionalismo y vocación, están en la primera trinchera haciendo frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19.

“Les mando un abrazo virtual a todas y todos los trabajadores, principalmente, a nuestras heroínas y héroes que cuidan la salud y la vida de las personas afectadas por el coronavirus; a quienes llevan alimentación casa por casa a las familias que más lo necesitan; y también a las y los servidores públicos que realizan actividades esenciales en esta contingencia”, manifestó.

Escandón Cadenas explicó que de acuerdo con el reporte de los especialistas, el mes de mayo será de alto riesgo de contagios, por lo tanto, reiteró el llamado a la población a no confiarse y tomar con seriedad y disciplina las medidas de quedarse en casa, mantener sana distancia dentro y fuera de los hogares, lavarse las manos, no tocarse la cara y extremar precauciones si se realizan actividades en el exterior.

“Reconozco al pueblo de Chiapas que se está cuidando, hay que seguirlo haciendo con mucha conciencia y responsabilidad; esta enfermedad es bastante delicada, pero estoy seguro de que, si seguimos de esta forma y atendiendo las medidas de prevención, vamos a erradicar este virus”, acotó.

En este sentido, subrayó que la fortaleza de Chiapas está en su gente, porque es un pueblo trabajador, solidario y siempre dispuesto a ayudar al prójimo, por ello sostuvo que ante el reto que representa la pandemia, es fundamental mantener la unidad y no bajar la guardia para proteger la salud y garantizar bienestar a la población.

El jefe del Ejecutivo del estado informó que, del total de casos registrados en la entidad, durante las últimas horas, tres pacientes más recibieron alta médica, es decir, ya son 47 personas que han superado esta enfermedad; sin embargo, insistió en que lo importante no es que se curen y estén bien atendidos, sino evitar contraer el virus y poner en riesgo a las familias, lo que se logrará cumpliendo con las recomendaciones sanitarias.

López-Gatell advierte que el 6 de mayo será punto cumbre del COVID-19

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer este fin de semana las proyecciones de expertos ante el coronavirus o COVID-19, las cuales apuntan a los primeros días de mayo, pero será el 6 de mayo como el momento cumbre de la epidemia en México.

Por lo que es importante conocer estas fechas peligrosas para que nuestra población no tenga que salir a las calles y evitar a toda costa un contagio y llevar la muerte a su casa. Es de suma importancia que usted se aguarde, y se lo explique a su familia la importancia que tiene el no salir en estas fechas de gran riesgo para la contaminación que para estos momentos se encuentra ya por todos lados.

Como diría el gobernador Escandón, “En Chiapas vamos bien, pero si te cuidas nos va mejor”.

Denunciaran en la capital del país a la empresa PRODEMEX

Es una verdadera irresponsabilidad lo que viene haciendo la empresa PRODEMEX, en esta frontera sur. Debido a los adeudos y a las promesas falsas de pago de la empresa PRODEMEX, se está formado un bloque de al menos 20 empresas para hacer un escrito y enviarlo a la CDMX, para que vaya a nombre de las empresas afectadas por los adeudos para hacer enlace directo con el gobierno federal y con el instituto Mexicano Seguro Social, (IMSS), para que pueda intervenir y se pueda solucionar este problema tan grave que viven los empresarios locales de esta región.

Ya formado esta solicitud por escrito por los afectados se presentará en la Audiencia de la MAÑANERA con AMLO para que sea de su conocimiento de este grave problema que se vive en la ciudad de Tapachula Chiapas. Recordando que se lleva más de 1 año y medio los adeudos y no dan respuesta oportuna a nuestras peticiones, ya muchas empresas se encuentran en la quiebra y otras liquidando a su personal con problemas serios de recurso.

Confiamos en la intervención oportuna de las autoridades federales y la solución inmediata a estos problemas en Tapachula.

Congruencia en la Fiscalía de Chiapas sobre el caso donde perdiera la vida un menor

Cero impunidad y quien cometa un delito se enfrentara con la justicia, esa es y será la carta de presentación que gira alrededor de la Fiscalía de Chiapas, y todo viene a colación por el tema de la judicialización de la carpeta de investigación con motivo del hecho de tránsito registrado el pasado 28 de abril en el Libramiento Sur Oriente de Tuxtla Gutiérrez, en el que perdiera la vida un menor de edad y cinco personas más resultaran lesionadas.

No cabe duda que el Fiscal Llaven, es congruente con sus principios y actúa siempre apegado a derecho. No hay impunidad y menos protección para nadie. Los tiempos de la impunidad en Chiapas ya pasaron…Hoy soplan nuevos vientos. Fue el propio Llaven Abarca, quien refrendó el serio compromiso de la Fiscalía General del Estado con los chiapanecos para garantizar el Estado de Derecho reiterando que este hecho no quedará impune.

Llaven Abarca anunció y muchos quedaron con el ojo cuadrado porque el imputado trabajaba al parecer en la Fiscalía General de Chiapas, identificado como Joab “N”, quien fue trasladado la noche de este jueves 30 de abril al Centro Estatal Preventivo número 1 «El Canelo», quedando a disposición del órgano jurisdiccional derivado de la judicialización de la carpeta de investigación correspondiente por los delitos de homicidio, lesiones y daños en hecho de tránsito. ¿Cómo la ven? En fin.

Ebrard ve posible que México tenga acceso oportuno remdesivir. – El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que México podría tener acceso oportuno a los tratamientos con remdesivir, si los estudios correspondientes confirman su eficacia contra el coronavirus o COVID-19. En su cuenta de Twitter, el canciller recordó que participa en los protocolos clínicos y de disponibilidad de remdesivir, medicamento fabricado en Estados Unidos por laboratorios Gilead y que está bajo evaluación para usarlo. Así las cosas. Dixe.